Промышленная станция хранения энергии с натрий-ионными элементами позволит снизить затраты на электроэнергию.

Проблема эффективного хранения энергии остро стоит перед мировыми производителями, в связи с чем проводится поиск новых возможностей, позволяющих решить ряд имеющихся трудностей в данной области — в Китае проходит испытания первая в мире промышленная станция хранения энергии, использующая натрий-ионные батареи, которые имеют целый ряд преимуществ, пишет NotebookCheck.

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Источник фото: NotebookCheck/CSG

В настоящее время для производства высококачественных накопителей энергии широко используется литий, который отличается сравнительно высокой ценой, но в ряде случаев может применяться и более дешёвое решение с применением натрий-ионных аккумуляторных батарей, которым и воспользовались китайские специалисты для создания своей станции, предназначенной для хранения энергии.

Сообщается, что станция хранения энергии, находящаяся в автономной области Гуанси, расположенной на юге Китая, состоит из 22 тысяч ячеек, имеет мощность в 10 МВт·ч и использует натрий-ионные элементы ёмкостью 210 А·ч с возможностью их зарядки на 90 процентов от общей ёмкости всего за двенадцать минут.

Благодаря низким производственным и эксплуатационным расходам натрий-ионные накопители позволяют снизить стоимость электроэнергии до уровня в 0.028 доллара за один кВт·ч.

Отмечается, что китайская станция хранения энергии с использованием натрий-ионных батарей является первой в своём роде и доказывает возможность применения более дешёвых элементов питания на основе натрия для накопления энергии в промышленных масштабах.