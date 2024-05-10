Компания сумела возглавить рейтинг как по общему доходу, так и объёму продаж.

В течение последних нескольких лет компания Samsung Electronics продолжает занимать лидирующие позиции на рынке игровых мониторов, а выпуск новых продуктов позволяет технологическому гиганту укреплять свои позиции в данной области.

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Источник фото: Samsung

Как говорится в материале сайта NotebookCheck, ссылающемся на отчёт компании, к настоящему времени по объёму продаж и суммарному доходу Samsung занимает первую позицию на мировом рынке OLED-мониторов с результатом в 34.7 и 28.3 процента соответственно, который учитывает общие показатели прошлого года.

Отмечается, что немаловажный вклад в доминирование Samsung внёс первый монитор компании Odyssey G8 (G85SB), использующий технологию OLED, который дебютировал в конце 2022 года. В настоящий момент данный 34-дюймовый изогнутый Quantum Dot OLED-монитор можно приобрести за 1038 долларов США, в то время как на старте продаж он предлагался за 1200 долларов.

По словам представителя Samsung, данное достижение указывает на стремление компании двигаться вперёд, предоставляя своим клиентам новые продукты, учитывающие их потребности, что является ключевым фактором при производстве OLED-мониторов для широкого круга пользователей.

При этом компания продолжает расширять линейку своих игровых OLED-мониторов, которые собирают награды на различных мероприятиях — например, изогнутый монитор Odyssey OLED G9 в текущем году был высоко оценён на CES 2024.