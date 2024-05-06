Windows 11 24H2 может отсечь ещё больше устройств с устаревшими процессорами.

Обладатели настольных компьютеров и мобильных устройств, которые морально устарели, но всё ещё способны выполнять задачи, поставленные перед ними их владельцами, вскоре могут столкнуться с неприятными ограничениями со стороны Microsoft — как говорится в материале сайта Neowin, новая редакция Windows 11 может ещё более ужесточить минимальные требования, необходимые для использования данной версии ОС.

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Источник фото: PCMag / Microsoft

Сообщается, что в скором времени Microsoft представит новую версию Windows 11 24H2, которая потребует для своей работы ARM v8.1, что отсечёт владельцев Arm-устройств с устаревшими чипами, например, Snapdragon 835, который был выпущен в 2016 году и неофициально поддерживался Windows 11 благодаря использованию «обходных путей».

Новая же редакция данной ОС не сможет загрузиться на устаревших Arm-чипах в любом случае — её запуск на подобных устройствах приведёт к сбою. Примерно то же самое будет наблюдаться и на компьютерах, процессоры которых не поддерживают инструкции POPCNT и SSE 4.2.

Отмечается, что минимальные требования для использования Windows 11, установленные Microsoft, являются достаточно жёсткими, так как даже обладатели процессоров Intel Core седьмого поколения и AMD Ryzen первого поколения не могут инсталлировать данную ОС без использования разнообразных «лазеек».

По мнению ряда пользователей, компания-разработчик Windows 11 намеренно завышает требования в целях увеличения продаж производителей комплектующих, но Microsoft утверждает, что данное решение было принято в связи с необходимостью обеспечения должного уровня безопасности.