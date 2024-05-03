По ряду параметров китайская разработка схожа с «Кинжалом».

На фоне неудач с разработкой гиперзвукового вооружения в Соединённых Штатах Америки китайские и российские специалисты добились в этой области заметных успехов — ещё 6-7 лет назад в России и Китае были успешно испытаны образцы гиперзвуковых ракет, а совсем недавно китайские источники продемонстрировали кадры пуска своих аэробаллистических ракет, оснащённых боевой частью, способной двигаться на гиперзвуковой скорости, говорится в материале издания «Военное обозрение».

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Сообщается, что на первых кадрах испытаний, опубликованных в сети, были показаны пуски китайской баллистической ракеты, получившей название YJ-21, с борта бомбардировщика Xian H-6K, который способен нести до двух таких ракет.

Источник фото: Военное обозрение

Отмечается, что китайская разработка по ряду параметров, в том числе дальности действия, аналогична российскому гиперзвуковому ракетному комплексу «Кинжал» и основана на технологиях, используемых в ракетах DF-15 или DF-17, но имеет и ряд отличий — при длине в десять метров масса ракеты составляет тринадцать тонн, что вынудило китайских специалистов доработать конструкцию бомбардировщика, используемого в качестве платформы для запуска.

Кроме того, китайская ракета является гиперзвуковой лишь отчасти, так как она стартует с ракетоносца с дозвуковой скоростью, а способностью двигаться на гиперзвуке обладает лишь её боевая часть после отделения непосредственно от носителя.