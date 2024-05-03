Доля ОС Windows 10 вновь превысила отметку в 70 %.

Операционная система Windows 11 доступна для широкого круга лиц уже более двух лет, но показатели её распространения на устройствах пользователей весьма скромны, что указывает на её медленные темпы внедрения, которые вряд ли радуют Microsoft.

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Источник фото: PC World/Microsoft

Как показывают данные за апрель текущего года, опубликованные сервисом Statcounter, доля Windows 11 по всему миру продолжает падать второй месяц подряд, в то время как Windows 10 отвоёвывает утраченные позиции — в апреле количество пользователей, отдавших своё предпочтение новой версии ОС, составило чуть более 25 %, а число устройств, на которых установлена предшествующая версия, превысило 70 %.

Отмечается, что с момента своего релиза Windows 11 медленно, но верно набирала своих приверженцев, наращивая долю, которая в пике составляла около 28.2 %, но за последние два месяца несколько утратила свои позиции, потеряв примерно 2.5 % из общего количества своих пользователей.

К основным причинам, повлиявшим на падение интереса к Windows 11, относят необходимость соответствия ПК минимальным системным требованиям для установки новой ОС, что весьма озадачивает владельцев старых устройств, вынужденных искать обходные пути и не всегда этого желающих, а также навязчивая реклама, появившаяся после недавнего обновления операционной системы.

Отмечается, что новая редакция Windows 11 24H2 может ещё больше усугубить ситуацию, так как в связи с внедрением расширенных возможностей ИИ ужесточаются и требования к компьютерам, процессоры которых должны будут поддерживать инструкции POPCNT и SSE 4.2.