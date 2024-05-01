Новая технология может положительным образом повлиять на распространение солнечной энергетики.

В последние несколько лет ряд мировых держав активно продвигают «зелёную» энергетику, но развитие альтернативных источников энергии испытывает трудности из-за высокой стоимости производства оборудования, необходимого для выработки электроэнергии, поэтому новая разработка коллектива учёных, в состав которого входят российские специалисты и представители ряда других стран, может изменить ситуацию к лучшему благодаря более низкой цене изготовления солнечных панелей, пишет издание «Российская газета».

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Источник фото: Pixabay

В настоящий момент примерно девяносто восемь процентов всех используемых солнечных панелей выпускается с применением кремния. Данное решение позволяет добиваться коэффициента полезного действия на уровне двадцати пяти процентов, но является сравнительно дорогим.

Новая технология, разработанная учёными, предполагает использование для производства солнечных батарей перовскитов на базе солей свинца, что ощутимо снизит стоимость конечного продукта при сохранении показателей КПД, аналогичных большинству существующих решений. Кроме того, для новой разработки заявляется повышенная экологичность и простота при производстве.

Отмечается, что у ранних технологий производства солнечных панелей из перовскитов имеются и некоторые недостатки, в частности сравнительно небольшие размеры ячеек (около полутора квадратных сантиметров), что объясняется увеличением количества дефектов при повышении их площади, приводящих к снижению КПД, и малый срок службы, но благодаря новым разработкам учёных этого можно избежать — специалисты применяют для формирования ячеек специальную жидкость, называемую ионной, в результате чего в процессе кристаллизации удаётся добиться увеличения площади ячеек до двадцати пяти квадратных сантиметров без наличия каких-либо изъянов и с высоким показателем КПД.

Теоретические расчёты, произведённые учёными из Московского Государственного Университета, были подтверждены остальной командой специалистов из разных государств практическим способом, в ходе которого была доказана возможность непрерывной работы элементов на основе перовскитов в течение более тысячи часов при сохранении расчётной эффективности, а также уровень КПД выше двадцати пяти процентов.

По словам исследователей, новая разработка является весьма перспективной и позволит производить солнечные панели с долгим сроком эксплуатации и достаточно высоким КПД при значительно более низкой стоимости по сравнению с батареями на основе кремния.