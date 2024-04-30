Процесс переработки пластика на предприятии происходит в автоматическом режиме.

Проблема переработки пластиковых отходов актуальна во многих государствах мира и требует определённых шагов, направленных на минимизацию ущерба окружающей среде и соблюдение экологических норм, а также решения вопросов по переработке пластика — в России данные задачи выполняют в рамках национального проекта «Экология», благодаря которому в Подмосковье был введён в эксплуатацию комплекс по переработке пластиковых отходов, говорится в публикации издания «Российская газета».

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Источник фото: РБК/ТАСС

Новый комплекс, расположенный неподалёку от деревни Поцелуево, включает в себя два завода, один из которых предназначен для переработки пластиковых отходов в специальные гранулы, а на другом будет изготавливаться различная продукция из пластика.

Отмечается, что производственные мощности предприятия способны справиться с любыми видами пластиковых отходов, в том числе даже самыми сложными для переработки, а также не требует процесса сортировки поставляемого для рециклинга сырья.

К основным преимуществам комплекса относят его полную автоматизацию всех процессов переработки пластика, что подразумевает задействование людских ресурсов лишь для технического обслуживания оборудования и контроля за программным обеспечением и компьютерной техникой, а также замкнутый контур по использованию и последующей очистке воды, благодаря которому исключается попадание вредных веществ в окружающую среду.

После этапа переработки пластиковых отходов в специальные гранулы, осуществляемого на первом предприятии, на втором заводе приступают к следующей фазе, а именно изготовлению различных изделий из пластика, таких как вёдра, лопаты, контейнеры для мусора, пищевые плёнки и так далее.

На новом комплексе, осуществляющем приём, подготовку и переработку пластиковых отходов в рамках одной площадки, занято около трёх сотен человек, причём, как было отмечено выше, они участвуют лишь в процессах, связанных с обслуживанием и поддержанием работоспособности техники и оборудования, в то время как автоматика занимается непосредственно рециклингом пластика.