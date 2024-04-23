Обновлённый магазин приложений Microsoft Store стал более удобным.

Компания Microsoft продолжает совершенствовать свою операционную систему Windows и сопутствующие сервисы, предлагая пользователям новые функции и улучшая возможности уже имеющихся — как сообщают журналисты сайта Neowin, использовать магазин приложений Microsoft Store стало ещё проще.

реклама

Источник фото: X/Rudy Huyn

После недавнего обновления пользователи Windows 10 и Windows 11 получили возможность удобной загрузки исполняемых файлов приложений с веб-сайта Microsoft Store благодаря использованию новых «инсталляторов для сети Интернет».

Отмечается, что обновлённый веб-сервис Microsoft Store отныне позволяет пользователям скачивать и устанавливать приложения быстрее, выполняя в ходе данного процесса меньше действий — если ранее для установки программы при помощи онлайн-версии магазина приложений требовалось сделать три клика мышью, в том числе нажатие непосредственно на веб-сайте, диалоговом окне и мини-окне Microsoft Store, что объяснялось борьбой с вредоносными скриптами, то теперь пользователю необходимо совершить только два щелчка мышью, чтобы загрузить необходимый инсталлятор и запустить его выполнение.

Обновлённая версия Microsoft Store отныне использует облегчённые установщики, работающие более эффективно и быстро благодаря возможности управления требуемыми правами, компонентами, установками и загрузками, что позволяет получать сразу несколько приложений одновременно, а также расширяет совместимость в системах с различными версиями магазина приложений или даже при его отсутствии.

Согласно результатам предварительных исследований, опубликованных представителем Microsoft, обновление магазина приложений было положительно воспринято первыми тестировщиками и пользователями, которые участвовали в испытаниях обновлённого продукта — благодаря улучшенным алгоритмам работы сервиса количество установок приложений увеличилось на 12 %, а число запусков программ после инсталляции возросло на 54 %.

Ранее стало известно, что Microsoft настоятельно рекомендует своим клиентам, использующим Windows 10, отказаться от локальной учётной записи, отдав предпочтение веб-учётке Microsoft.