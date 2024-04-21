Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Breaking news
У Cybertruck обнаружен дефект педали акселератора, вынудивший Tesla приступить к отзыву всех пикапов
Выявленная проблема требует физического вмешательства.

реклама

Некоторые владельцы бронированных электрических пикапов Tesla Cybertruck вновь столкнулись с очередными проблемами — как говорится в материале сайта TechSpot, некоторое время назад в сети стали появляться сообщения о физическом дефекте электропикапа, что в конечном итоге вынудило компанию приступить к отзыву данной модели с целью устранения неисправности.

реклама

Источник фото: Automotive News

Согласно сообщениям пользователей в социальных сетях, электрический пикап Tesla Cybertruck имеет конструктивный дефект, заключающийся в застревании педали акселератора под внутренней обшивкой, что приводит к непреднамеренному ускорению электрокара против воли водителя, что может стать причиной дорожно-транспортного происшествия. При этом имеется возможность избежать аварии путём нажатия на педаль тормоза, что приводит к своевременной экстренной остановке.

Жалобы о данной проблеме начали поступать ещё в конце марта, после чего в Tesla приступили к изучению случаев блокировки педали и пришли к неутешительному выводу — дефект можно устранить лишь при физическом присутствии специалистов компании, что вынудило Tesla приступить к процессу отзыва всех своих электрических пикапов для дальнейшего ремонта.

Владельцы Cybertruck, столкнувшиеся с этой проблемой, могут самостоятельно связаться со службой технической поддержки компании для осуществления бесплатного ремонта силами специалистов Tesla.

Бронированный электрический пикап Cybertruck оказался настоящим «долгостроем» компании и претерпел несколько переносов своего запуска, который всё же состоялся в прошлом году, но проблемы продолжали сопутствовать электромобилю Tesla, выявляясь его владельцами в процессе эксплуатации.

Ранее некоторые обладатели Cybertruck уже сталкивались с неполадками автопилота, камер и ряда других функций, но все они были программными и решались без необходимости физического доступа специалистов Tesla к электромобилю, но дефект педали акселератора является чисто механической проблемой, что и привело к необходимости отзыва электрокаров.

Кроме того, владельцы Tesla Cybertruck жалуются на несоответствие ряда технических характеристик электрического пикапа заявленным компанией возможностям, а также указывают на недостатки кузова электромобиля, что в совокупности с выявленными дефектами может вызвать падение интереса к данной модели компании со стороны потенциальных покупателей.

#tesla #cybertruck
Источник: techspot.com
+
Написать комментарий (0)
В Tesla решили сократить выпуск новых автомобилей на фоне некоторых проблем
Компания Tesla не получила $100 млн федерального финансирования на зарядные станции для грузовиков
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На Украине начали использовать извлеченные из "Гераней" и УМПК российские антенны "Комета-М"
21
Израильские СМИ сообщили, что некоторые израильские ядерные объекты пострадали от иранских ракет
2
Politico: Поставки сырья из Китая представляют угрозу для снарядной промышленности Европы
2
Росатом завершил ключевой этап строительства восьмого энергоблока ВВЭР-1200 АЭС «Тяньвань»
2
Президент Чехии признал, что Европе уже нечем помогать Украине
6
В обновлении Windows 10 настоятельно рекомендуется перейти с локальной учётки на интернет-запись
8
Новый мост через Волгу достроят в 2025 году
+
Яндекс выпустил новые устройства для умного дома с Алисой
1
В сети опубликованы рендеры будущих Apple Watch Series X
+
В Архангельской области запустят первое в стране производство йода
1
Google представила апрельское обновление для Pixel 7 и 8
+
Военкоры: У украинских войск есть три ключевых железнодорожных маршрута снабжения
2
APU AMD Strix Halo получат интегрированное графическое ядро уровня RTX 4070M
3
Предполагаемый смартфон Meizu 21X появился в списке 3C с зарядкой мощностью 66 Вт
+
В Польше сильно обеспокоены высокими темпами производства и модернизации в России танков Т-80БВМ
1
Fallout 5 будет, но после TES 6
6
Military Watch: США пытались "продемонстрировать силу" Ирану, проведя учения бомбардировщиков B-2
1
Salad арендует видеокарты геймеров для генерации непристойного контента
4
ГИБДД заранее предупредили самокатчиков о готовящихся рейдах
2
Cyberpunk 2077 с графическим модом Ultra Plus Better Path Tracing выглядит более реалистично
6

Популярные статьи

Core i7-870 vs Core i7-14700K – смотрим, насколько процессоры Intel стали быстрее за 14 лет
83
12 видеокарт, которые выбирают геймеры весной 2024 года — модели от Nvidia теряют популярность
244
Почему халвинг не привёл к подорожанию Bitcoin, и стоит ли сегодня инвестировать в криптовалюту
16
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
84
Обзор игры Half-Life - Период полураспада
9
РФ восстанавливает выпуск жемчужины советского двигателестроения – ГТД-1250 и явит сотню-другую Т-80
5
Обзор игры Kingdoms of Amalur Reckoning - королевства Амалура ждут героев
2
Как космонавты справляют нужду в невесомости и с какими проблемами они сталкиваются
2

Сейчас обсуждают

Мимо
21:39
Тебе-то, синему кукареку, откуда знать, что есть, а чего нет "у АМД в настольных ПК"???
APU AMD Strix Halo получат интегрированное графическое ядро уровня RTX 4070M
Александр Иванов
21:35
Нужно выкрутить пробки и ремень будет видно, остальное дело техники.😂😂😂
Можно ли отключать клеммы от аккумулятора при работающем двигателе машины-к чему это может привести
ev_rus
21:34
Какие у тебя фантазии, не потек?)
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
Cowboy Huggies
21:34
А мне тут доказывали, что в стиме как раз самая честная статистика верная, а кому верить теперь?
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
mirror1986
21:33
Все что надо знать про это гавно… 512 зон.
TCL представила свой новый телевизор 65T7K с разрешением 4К
Mini Assasin
21:32
Я купил ASUS GTX 1060 (6 GB), работает отлично, не знаю майненная она или нет, она работает даже лучше чем я ожидал. Даже в новый Call Of Duty HQ я могу играть в 60 fps низко-высоких настройках (основ...
5 причин, по которым я перестал покупать комплектующие ПК на Авито, а беру только новые с гарантией
ev_rus
21:31
Стим крупнейшая игровая оф платформа и стата там автоматизирована, причём прекрасно различается где ноуты где стол. И объяснимо что ты про Стим в отрицалове, ибо стата там красным поперек горла, красн...
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
Kira625
21:30
Интересно, его так же встретит только мэр города в котором будет аэропорт, где он приземлится? ;)
Минпромторг финансирует развитие отечественных беспилотников
l33t_h4x00r
21:23
Помню чел знакомый где-то в 2011 вместо AMD Phenom II 945 x4 купил Intel i5 3440 сначала что-то там восторгался, потом как-то заявил , что играл в NFS Rivals(вроде эту) по сетке, там было 50 фпс и ...
Core i7-870 vs Core i7-14700K – смотрим, насколько процессоры Intel стали быстрее за 14 лет
Олег Фролов
21:20
ChatGPT может и перевести.
Обзор игры Half-Life - Период полураспада
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем