Выявленная проблема требует физического вмешательства.

Некоторые владельцы бронированных электрических пикапов Tesla Cybertruck вновь столкнулись с очередными проблемами — как говорится в материале сайта TechSpot, некоторое время назад в сети стали появляться сообщения о физическом дефекте электропикапа, что в конечном итоге вынудило компанию приступить к отзыву данной модели с целью устранения неисправности.

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Источник фото: Automotive News

Согласно сообщениям пользователей в социальных сетях, электрический пикап Tesla Cybertruck имеет конструктивный дефект, заключающийся в застревании педали акселератора под внутренней обшивкой, что приводит к непреднамеренному ускорению электрокара против воли водителя, что может стать причиной дорожно-транспортного происшествия. При этом имеется возможность избежать аварии путём нажатия на педаль тормоза, что приводит к своевременной экстренной остановке.

Жалобы о данной проблеме начали поступать ещё в конце марта, после чего в Tesla приступили к изучению случаев блокировки педали и пришли к неутешительному выводу — дефект можно устранить лишь при физическом присутствии специалистов компании, что вынудило Tesla приступить к процессу отзыва всех своих электрических пикапов для дальнейшего ремонта.

Владельцы Cybertruck, столкнувшиеся с этой проблемой, могут самостоятельно связаться со службой технической поддержки компании для осуществления бесплатного ремонта силами специалистов Tesla.

Бронированный электрический пикап Cybertruck оказался настоящим «долгостроем» компании и претерпел несколько переносов своего запуска, который всё же состоялся в прошлом году, но проблемы продолжали сопутствовать электромобилю Tesla, выявляясь его владельцами в процессе эксплуатации.

Ранее некоторые обладатели Cybertruck уже сталкивались с неполадками автопилота, камер и ряда других функций, но все они были программными и решались без необходимости физического доступа специалистов Tesla к электромобилю, но дефект педали акселератора является чисто механической проблемой, что и привело к необходимости отзыва электрокаров.

Кроме того, владельцы Tesla Cybertruck жалуются на несоответствие ряда технических характеристик электрического пикапа заявленным компанией возможностям, а также указывают на недостатки кузова электромобиля, что в совокупности с выявленными дефектами может вызвать падение интереса к данной модели компании со стороны потенциальных покупателей.