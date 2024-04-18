Компания советует пользователям не беспокоиться в связи с данным случайным событием.

Обновления Windows 11, в теории призванные решать существующие проблемы и устранять найденные ошибки, в целом ряде случаев приводят к появлению новых неполадок и порой заставляют пользователей понервничать — именно так произошло и несколько недель назад, когда очередной апдейт данной версии ОС без ведома обладателей ПК добавлял приложение Copilot в список установленных программ, говорится в публикации сайта TechSpot.

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Источник фото: Microsoft

Сообщается, что в конце прошлого месяца некоторые пользователи, установившие обновление Windows 11, внезапно обнаружили запись об установленном приложение Copilot, что вызвало недовольство со стороны клиентов в связи с тайным вмешательством в работу их устройств, а также обеспокоенность о возможном скрытом сборе данных с неизвестными целями.

Дальнейшее изучение пользователями этой ситуации показало, что фактически новое приложение присутствовало лишь в виде записи в списке программ, в то время как никаких файлов и данных, соответствующих этому приложению, на накопителях обнаружено не было, что не помешало клиентам Microsoft выразить своё недовольство в социальных сетях и мессенджерах.

Спустя несколько недель Microsoft всё же решила успокоить своих клиентов, опубликовав официальную информацию о данном инциденте — по утверждению компании, обновление браузера Edge, датируемое 28 марта 2024 года, вызывало некорректно работающий процесс установки пакета «Поставщик чата Microsoft для Copilot в Windows» на устройствах под управлением ОС Windows, в результате выполнения которого в меню «Установленные программы» появлялась запись о приложении Microsoft Copilot.

Компания отмечает, что после данной процедуры программа Copilot не выполняла каких-либо действий на устройствах пользователей, а также не запускала никаких процессов. Кроме того, Microsoft опровергла слухи о тайном сборе клиентских данных посредством установленного пакета.

По словам компании, ошибочно установленный пакет был предназначен для подготовительного этапа ряда устройств под управлением операционной системы Windows 11 к предстоящей поддержке Windows Copilot. Представители Microsoft заверили, что в будущем обновлении проблемное приложение будет удалено с пострадавших компьютеров.

Отмечается, что в текущем году браузер Edge уже заставлял пользователей Windows побеспокоиться, приводя к возникновению ошибки, связанной с недостатком памяти, что вынудило Microsoft отозвать очередное обновление и связать неполадку с неправильной работой приложения Defender.