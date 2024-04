В реальности ряд компаний прибегают к помощи людей для обеспечения функциональности своих ИИ-продуктов.

Технологии искусственного интеллекта всё больше проникают в повседневную жизнь людей и различные сферы экономики и производства по всему миру, но за ширмой инноваций, которые в теории должны облегчить работу и скрасить досуг человечества, на практике выходит несколько иное — как отмечает в своём материале журналист издания TechSpot, в ряде случаев за действиями ИИ приходится следить целому штату нанятых сотрудников, а иногда и вовсе выполнять действия, возложенные на искусственный интеллект.

реклама

Источник фото: Pixabay

Отмечается, что всё больше технологических компаний предлагают использовать свои сервисы и продукты с применением возможностей искусственного интеллекта, но на самом деле это всего лишь «обманка», благодаря которой разработчики хотят создать иллюзию автономной работы ИИ без помощи человека.

Ещё в 2015 году состоялось закрытое бета-тестирование личного цифрового помощника Facebook M, который должен был стать виртуальным ассистентом для пользователей, способным осуществлять целый ряд действий в автоматизированном режиме, например, рассылку приглашений гостям на определённые мероприятия, бронирование билетов, заказ столиков в ресторанах и так далее. В компании говорили, что данный помощник использует технологии искусственного интеллекта, а люди лишь обучают и контролируют его, но, по информации Bloomberg, это утверждение оказалось не совсем точным, так как работа, предназначенная для ИИ, выполнялась сотрудниками компании.

Технология Just Walk Out, ранее применяемая Amazon в своих продуктовых магазинах и, по заявлению компании, основанная на возможностях искусственного интеллекта, позволяющих при помощи камер и датчиков классифицировать продукты и товары с последующим взиманием платы за них с покупателей в автоматическом режиме, на поверку также использовала для своего эффективного функционирования труд реальных людей — по данным сайта The Information, для работы системы привлекалось около тысячи наёмных сотрудников из Индии, которые по сути в большинстве случаев выступали кассирами, работающими на удалении.

Компания Presto Automation, специалисты которой занимаются разработкой и внедрением чат-ботов с искусственным интеллектом для заведений быстрого питания, также вынуждена прибегать к помощи реальных людей, работающих на аутсорсе, для эффективной работы своего продукта, так как даже передовой ИИ разработчика способен обработать только тридцать процентов заказов без вмешательства человека.

Журналист источника отмечает, что технологии искусственного интеллекта должны позволить человечеству расширить свои возможности и выйти за их рамки, а не стать заменой людям.

При этом на текущем уровне развития технологий термин «искусственный интеллект» в ряде случаев является умелой манипуляцией со стороны маркетологов компаний, пытающихся создать ширму для успешной продажи своих продуктов, которые, по заверениям разработчиков, могут быть полностью автономными, но в некоторых случаях реальность оказывается прямо противоположной их заверениям, создающим лишь видимость работы ИИ без помощи человека, в то время как большую часть функционала всё же выполняет Homo sapiens.