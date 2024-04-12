Специалист надеется, что разработчики исправят все существующие недочёты ОС.

Несмотря на наличие целого ряда новых полезных функций и возможностей, Windows 11 вызывает негативные эмоции у некоторых пользователей, что связано с наличием у данной версии ОС определённых проблем и недочётов — свои претензии к этой операционной системе высказал и бывший сотрудник Microsoft, говорится в публикации сайта TechSpot.

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Источник фото: PCMag / Microsoft

Сообщается, что Энди Янг, занимавший в Microsoft пост старшего инженера-программиста и работавший над созданием разных версий операционной системы Windows, в социальной сети X поделился своим мнением о новой версии ОС от компании из Редмонда.

Специалист отметил, что производительность Windows 11 в ряде случаев крайне разочаровывает, и подтвердил своё заявление наглядной демонстрацией — на опубликованном видео он попытался воспользоваться поисковой строкой в меню «Пуск», но даже на его мощном ПК, имеющем процессор Core i9 стоимостью в 1600 долларов США и 128 ГБ оперативной памяти, ему это удалось не с первого раза, а последующие попытки сопровождались задержками в работе.

При этом Энди Янг добавил, что он относится с особой теплотой к ОС семейства Windows, так как и сам причастен к разработке данных продуктов, но текущая версия операционной системы весьма разочаровывает солидный процент пользователей, поэтому разработчикам из Microsoft придётся хорошо поработать, чтобы устранить все недочёты и вернуть ей высокий уровень качества, который был ранее.

По данным сервиса StatCounter, в прошлом месяце доля пользователей, на компьютерах которых установлена ОС Windows 11, вновь снизилась, увеличив и без того солидное отставание от Windows 10. Похожая ситуация наблюдается и в игровом сервисе Steam, где второй месяц подряд доля Windows 11 сокращается, в то время как процент систем на Windows 10 растёт.

Сложившуюся ситуацию связывают с рядом проблем и ограничений, присущих Windows 11 – для установки данной версии ОС необходим компьютер, отвечающий минимальным системным требованиям, в результате чего это становится препятствием для целого ряда пользователей и компаний, использующих ПК, произведённые несколько лет назад, а выпуск некоторых обновлений таит в себе ошибки, мешающие работе системы.

Отмечается, что ранее пользователи Windows 11 сталкивались с такими проблемами, как падение частоты кадров в играх из-за функции VBS, замедление работы HDD и SSD, а также рядом ошибок, приводящих к нарушению работы системы и падению быстродействия.