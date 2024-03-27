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Стартап Boom испытал прототип сверхзвукового пассажирского самолёта, развивающего скорость 1.7 Маха
Первый серийный образец сверхзвукового авиалайнера планируется представить к 2030 году.

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В настоящее время в регулярных пассажирских перевозках используются самолёты, летающие на дозвуковых скоростях, а с момента последних рейсов сверхзвуковых авиалайнеров Ту-144 и «Конкорд» прошёл уже не один десяток лет, но в будущем ситуация может измениться, так как ряд авиаперевозчиков выказывают интерес к воздушным судам, способным перевозить пассажиров на сверхзвуковых скоростях, а некоторые авиастроительные компании разрабатывают собственные версии сверхзвуковых самолётов.

Одной из таких компаний является и стартап Boom Supersonic, который совсем недавно провёл испытания своего тестового образца самолёта с целью проверки технологий, которые в будущем будут использованы для сверхзвукового авиалайнера, говорится в публикации сайта TechSpot.

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В ходе лётных испытаний 19-метровый прототип самолёта XB-1, оснащённый тремя турбореактивными двигателями J85 производства General Electric, поднялся на максимальную высоту более чем 2 километра и достиг скорости в 455 километров в час, что весьма далеко от преодоления звукового барьера, но это и не было целью данного тестирования.

Основной же задачей, стоявшей перед специалистами Boom Supersonic, являлась проверка современных технологий и конструкций, а именно композитов из углеродного волокна, оптимизированной аэродинамики, усовершенствованной сверхзвуковой двигательной установки и авионики, которые в будущем будут применяться при производстве сверхзвукового самолёта компании, получившего название Overture.

Представитель стартапа Boom Supersonic отмечает, то лётные испытания тестового образца сверхзвукового авиалайнера открывают новую страницу в истории компании и является ещё одним шагом на пути к созданию собственного самолёта, способного перевозить пассажиров на сверхзвуковой скорости.

Сообщается, что коммерческий сверхзвуковой авиалайнер Overture сможет принять на борт от 64 до 80 пассажиров и двигаться на скорости около 1.7 Маха, что соответствует значению в 2080 км/ч и более чем в два раза превышает возможности современных пассажирских самолётов Boeing 737. Воздушное судно производства Boom Supersonic будет оснащаться двигателями Symphony собственной разработки компании, работающими на экологически чистом авиационном топливе и по мощности превосходящими J85 в несколько раз.

Источник фото: TechSpot

К настоящему времени уже несколько американских компаний заинтересованы в возможностях сверхзвукового самолёта Overture — в частности, United Airlines заявила о покупке у Boom Supersonic пятнадцати авиалайнеров, а American Airlines разместила заказ на приобретение двадцати экземпляров, а в будущем может купить ещё сорок.

При этом в процессе создания Overture возникло сразу несколько проблем — движение со сверхзвуковой скоростью требует значительных затрат топлива, в то время как количество пассажиров, перевозимых авиалайнером, ощутимо меньше по сравнению с обычными самолётами, что поднимает вопрос о конкурентоспособности данного проекта.

Кроме того, сотрудникам стартапа придётся решить вопрос об уровне шума, который может превысить разрешённый порог в черте городов, а также найти дополнительные средства для продолжения разработки своего самолёта — в данный момент у стартапа привлечено лишь 700 миллионов долларов инвестиций, в то время как общая сумма, необходимая для реализации проекта, может достичь 8 миллиардов долларов.

Если график разработки коммерческого сверхзвукового самолёта Overture не изменится, то компания планирует представить первый серийный экземпляр своего авиалайнера к 2030 году.

#xb-1 #boom supersonic #overture
Источник: techspot.com
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Boom Technology : Состоялся первый полет сверхзвукового самолета XB-1
Прототип сверхзвукового пассажирского самолета Overture совершил свой первый полет
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