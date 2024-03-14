Отечественный ракетный комплекс обладает целым рядом преимуществ, считает специалист.

Российский стратегический ракетный комплекс «Авангард» обладает целым рядом уникальных характеристик и существенно превосходит американские разработки, заявил военный эксперт Алексей Леонков, слова которого приводит сайт Avia.pro.

реклама

Источник фото: Hi-News.ru

Специалист считает, что отечественный гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард» обладает высокой маневренностью и скоростью, что поможет ему без проблем преодолеть противоракетную оборону США, которая разрабатывалась в течение более чем двух десятилетий и не имеет в своём распоряжении современных радиолокационных систем обнаружения, которые были бы в состоянии засечь и сопровождать цели, движущиеся на гиперзвуковых скоростях, не говоря уже о возможности их поражения.

По мнению эксперта, в силу технических характеристик в настоящий момент у США не имеется на вооружении систем противоракетной обороны, которые могли бы противодействовать «Авангарду», поэтому российский ракетный комплекс может без проблем уничтожить любую цель, находящуюся на территории потенциального противника.

Согласно опубликованным данным, стратегический ракетный комплекс «Авангард», входящий в состав ядерной триады Российской Федерации, оснащается гиперзвуковым боевым блоком, способным развивать скорость до 9500 метров в секунду (до 28 махов), с мощностью заряда от 0.8 до 2 мегатонн.

Ядерные комплексы «Авангард» продолжают поступать в Ракетные войска стратегического назначения РФ с целью значительного усиления обороноспособности России и поддержания баланса сил в мире.

Ранее стало известно о программе США, направленной на создание космической группировки спутников, входящих в единую сеть по обнаружению запуска гиперзвуковых ракет по всему миру и дальнейшему их сопровождению, а также противодействию ракетным угрозам, для чего на околоземную орбиту выводятся спутники, способные вести объективный контроль за ракетами и передавать их точное месторасположение, а также разрабатывается ИИ-система, обрабатывающая информацию, поступающую от космических аппаратов, и прогнозирующая траекторию полёта ракет.