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США запустили несколько спутников для тестирования системы борьбы с гиперзвуковыми ракетами
Штаты намерены создать единую космическую сеть для обнаружения и противодействия ракетным угрозам.

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В связи с появлением и успешным применением гиперзвуковых ракет у ряда мировых держав США разрабатывают собственную глобальную систему обнаружения точек запуска ракет с возможностью последующего их сопровождения и противодействия — для этих целей 14 февраля на околоземную орбиту были выведены шесть новых спутников, говорится в публикации сайта SpaceNews.

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Источник фото: SpaceNews/Space Systems Command

В ходе выполнения миссии, получившей название USSF-124, ракетой-носителем SpaceX Falcon 9 на орбиту Земли были доставлены четыре спутника Агентства космического развития, работающие в тестовом режиме и предназначенные для обнаружения теплового следа мест запуска ракет при помощи датчиков с широким углом обзора, а также два космических аппарата HBTSS, разработанных компаниями L3Harris и Northrop Grumman для Агентства по противоракетной обороне США, главной задачей которых станет последующее наблюдение за полётом ракет и передача точных данных об их точном месторасположении, высоте и скорости с наименьшими задержками.

В прошлом году в рамках данной программы было запущено ещё двадцать три спутника, которые помогут США в разработке глобальной космической сети, предназначенной для отслеживания ракетных угроз по всей планете Земля.

Информация, полученная со спутников, будет использована американскими военными с целью прогнозирования возможных точек удара со стороны потенциального противника, а также противодействия ракетам, причём не только баллистическим, но и гиперзвуковым, которые обладают высокой скоростью и повышенной манёвренностью.

Отмечается, что для создания военных спутников, предназначенных отслеживать ракеты, компания-разработчик использовала наработки гражданского сектора, а именно технологии NASA и Национального управления океанических и атмосферных исследований США, предназначенные для получения информации о погоде и различных явлениях в атмосфере Земли.

Американские специалисты и военные, задействованные в данной программе, отмечают, что новая система является весьма перспективной в сфере обнаружения и противодействия ракетным угрозам, а также возлагают на неё большие надежды.

#сша #гиперзвуковая ракета
Источник: spacenews.com
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