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В США разрабатывают ИИ-систему для космического комплекса противодействия гиперзвуковым ракетам
Данный комплекс будет включать в себя около 100 спутников.

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На фоне появления на вооружении ряда мировых держав гиперзвуковых ракет и фактов их успешного применения, в США озаботились созданием системы для противодействия данной угрозе, для чего на околоземную орбиту выводятся спутники, которые войдут в единую сеть для отслеживания, контроля и перехвата ракет, двигающихся на гиперзвуковых скоростях более пяти Махов. Кроме того, для работы данной системы потребуется специальное программное обеспечение, для разработки которого была выбрана компания EpiSci, говорится в публикации сайта SpaceNews.

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Источник фото: Pixabay

Слежение за гиперзвуковыми ракетами является технически сложной задачей, так как данный тип целей движется на большой скорости и может резко менять свой курс, что требует соответствующих решений, поэтому специалисты компании EpiSci при разработке ПО будут применять возможности искусственного интеллекта.

Перед разработчиками программного обеспечения стоит задача по эффективному взаимодействию спутников, входящих в группировку, и своевременная передача изображений движущихся гиперзвуковых ракет, а также дальнейшая обработка полученных данных.

Специалисты EpiSci работают в сотрудничестве с компанией Raytheon Technologies, являющейся военным подрядчиком и имеющей опыт в создании систем противоракетной обороны и анализа информации, чтобы в ближайшем будущем испытать свою разработку в условиях, приближённых к реальным — для этого будет использован процесс симуляции системы противоракетной обороны с целью проверки эффективности обработки данных, полученных со спутников.

Для успешного обнаружения факта запуска гиперзвуковых ракет и последующего ведения данных целей, разработчики должны создать программное обеспечение, отсеивающее другие объекты, движущиеся в воздушном пространстве на высоких скоростях, например, самолёты.

Ранее стало известно, что несколько дней назад на околоземную орбиту было выведено шесть спутников Агентства космического развития и Агентства по противоракетной обороне США, которые пополнят группировку космических аппаратов, входящих в единую сеть, состоящую из около ста спутников и предназначенную для обнаружения, сопровождения и противодействия гиперзвуковым ракетам.

#сша #искусственный интеллект #гиперзвуковая ракета
Источник: spacenews.com
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