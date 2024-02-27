Новая ЗРС предназначена для защиты особо важных объектов.

В связи с необходимостью противодействия разрабатываемому рядом стран гиперзвуковому вооружению в России испытали зенитно-ракетную систему С-500 «Прометей», которая способна эффективно бороться с подобного рода угрозами, говорится в материале издания «Известия», ссылающегося на источники в Министерстве обороны Российской Федерации.

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Источник фото: Аргументы и Факты/YouTube

Сообщается, что в ходе комплексных испытаний, проходивших в несколько этапов, ЗРС С-500 «Прометей» успешно поразила цели нескольких типов, в том числе летящие с гиперзвуковой скоростью. В тестировании новой системы принимал участие ракетный атомоход «Тула», который отрабатывал нанесение ударов по полигону «Чижа», а С-500 успешно противостояла данной атаке.

Официальной информации о зенитно-ракетной системе С-500 «Прометей» не так уж и много — известно, что её разработка стартовала более пятнадцати лет назад, а два года назад первые экземпляры должны были быть поставлены в войска РФ. В состав ЗРС С-500 входит несколько установок, в том числе пункт управления, радиолокационная станция дальнего обнаружения, установка для пуска ракет, а также компоненты противоракетной и противосамолётной защиты.

Для поражения целей разных типов в распоряжении ЗРС С-500 имеются как новые ракеты, так и уже используемые для ЗРК С-400 — для уничтожения аэродинамических воздушных объектов будут применяться ЗУР 40Н6, а для борьбы с баллистическими ракетами задействуются дальнобойные ЗУР 77Н6.

Отмечается, что ЗРС С-500 «Прометей» предназначена для работы в связке с уже находящимся на вооружении ЗРК С-400 для защиты особо важных объектов и районов — данный тандем, по словам экспертов, сможет противостоять практически любым средствам поражения, находящимся в арсенале противника.

Военный специалист Дмитрий Корнев пояснил, что благодаря наличию у новой ЗРС мощных радаров дальнего действия, вычислительной установки с высоким уровнем производительности и скоростных маневренных ракет С-500 «Прометей» может эффективно поражать цели, двигающиеся с гиперзвуковой скоростью на сравнительно небольших высотах, а также отличающиеся малозаметностью и активно маневрирующие.

Эксперт отметил, что на уничтожение таких целей будет отводиться не так много времени, как для поражения обычных баллистических ракет, поэтому вычислительный блок должен иметь высокий уровень быстродействия для обработки данных, поступающих от мощных радаров, и расчёта параметров для запуска сразу нескольких ракет для эффективного перехвата гиперзвуковых воздушных объектов.

По словам военного аналитика, реальных противников для российской зенитно-ракетной системы С-500 пока не имеется, так как разработка гиперзвукового оружия специалистами противоборствующих стран ещё далека от завершающего этапа.