Её ожидаемый срок службы составит 50 лет.

Российская орбитальная станция, сокращённо обозначаемая как РОС, будет иметь модульную конструкцию, благодаря чему срок её службы ощутимо увеличится — об этом сообщили представители РКК «Энергия» в беседе с журналистами издания «РИА Новости».

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Источник фото: TAdviser

Отмечается, что при проектировании российской космической станции конструкторы руководствовались модульной концепцией её сборки, что подразумевает наличие основного ядра, к которому будут подсоединены остальные модули различного назначения, например, шлюзовой, узловой, базовый, научно-энергетический и целевой.

При моральном и физическом устаревании, возникновении неполадок, препятствующих нормальной работе в штатном режиме, при невозможности их устранения, а также истечении срока службы, составляющего не менее 15 лет, модуль станции планируют заменять на новый, что позволит более эффективно использовать РОС.

Ожидается, что работы над Российской орбитальной станцией начнутся уже в следующем году, причём на первом этапе в ближайшие три года понадобится 150 млрд рублей, а общие затраты составят 609 млрд рублей.

Запуск первого модуля РОС планируется провести в 2027 году, а спустя пять лет орбитальная станция должна быть полностью завершена. Ожидаемый срок службы РОС составит около полувека, что предполагает замену модулей не менее трёх раз за весь период её эксплуатации.

После ввода станции в строй учёные рассчитывают использовать её для решения целого ряда научных задач, в том числе изучить «подводные камни» при межпланетных полётах, что будет возможно благодаря условиям, приближенным к реальным.

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Отличительной особенностью РОС является её положение на орбите — в связи с тем, что наклонение станции составит 96.8 градуса, специалисты, находящиеся на ней, смогут наблюдать всю территорию Российской Федерации.