Компания-разработчик не так давно предоставила пользователям варианты обновления Windows 10.

Не так давно клиентам Windows 10 компания-разработчик Microsoft предоставила варианты обновления данной программы по управлению ресурсами компьютера и улучшению обмена информацией с клиентами на платной основе не только для юридических, но и физических лиц, для чего будет необходимо отправить документы о согласии на данный вид услуг - период обслуживания рассчитан на три года, а цены на выполнение данных работ будут озвучены позднее, как говорится в сообщении издания The Verge.

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Источник фото: Computer Hoy

Корпорация Microsoft уже разработала и ввела в употребление версию Windows 11, однако в связи с различными препятствиями, мешающими осуществить эту замену с предыдущей, компания идёт навстречу своему потребителю и в рамках ESU он сможет обновлять базу поисковой системы, но по завершению периода поддержки Windows 10 пользователи будут не в состоянии требовать техническую помощь даже в случае оплаты.

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Сообщается, что корпорация перестанет поддерживать версию Windows 10 в течение октября 2025 года.