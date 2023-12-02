Пхеньян заявляет о решимости препятствовать недружественным действиям США. в космосе

В ноябре КНДР сообщила об удачном запуске военного спутника для проведения разведывательной работы в целях получения данных о различных объектах военной инфраструктуры других стран — потенциальных противников, угрожающих её безопасности.

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Источник фото: РИА Новости, iStock.com / 3DSculptor

В настоящее время северо-корейские власти заявили, что в случае возникновения угрозы проведению их работ в космосе со стороны США, они будут вынуждены принять экстренные меры по выведению из строя американских военных спутников, сообщает издание РИА Новости со ссылкой на материал Reuters, созданный на основе сообщения ЦТАК.

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Правительство Северной Кореи подчеркнуло, что любые действия по уничтожению её космических аппаратов будут восприняты как начало военных действий по отношению к корейскому государству.