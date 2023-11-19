Морозы могут крайне негативно влиять на устройства.

С приближением холодов некоторые пользователи смартфонов задумываются о пагубном влиянии низких температур и оказываются правы: эксперт компании МТС Наталья Голицына в беседе с изданием РИА Новости проинформировала владельцев гаджетов о негативных сторонах эксплуатации устройств на морозе.

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Источник фото: Комсомольская Правда

Как утверждает специалист, низкие температуры пагубно влияют на функциональность литий-ионных аккумуляторов, которые используются в большинстве смартфонов: на морозе их ёмкость может ощутимо падать.

Помимо этого, по словам эксперта, отрицательные температуры могут стать причиной некачественного звучания динамиков смартфона из-за изменения свойств мембран.

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Специалист рекомендует не вынимать устройства при низких температурах без особой надобности из защищённых от мороза отделений верхней одежды, а также не приступать к зарядке смартфона непосредственно после прогулки на свежем воздухе — гаджету необходимо дать нагреться до комнатной температуры.