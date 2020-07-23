Представлена материнская плата для процессора «Байкал-М» полностью российской разработки
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Осенью прошлого года был анонсирован процессор «Байкал-М», основанный на архитектуре ARM. Процессор выполнен в виде SoC и содержит в себе восемь 28 нм 64-битных ядер ARM Cortex-A57. За графику отвечает восьмиядерный процессор Mali-T628. Что касается производительности "Байкал-М", то она приближается к двухядерному процессору Intel Core i3 7300T, в некоторых синтетических тестах.
И вот, в скором времени в продажу поступит материнская плата для данного процессора, которая впервые полностью разработана нашей стране. На данный момент она подвергается заключительному тестированию.
Плата разработана общими усилиями компании «Байкал электроникс и её партнёров.
Плата оснащена двумя слотами для актуальной оперативной памяти DDR4, а также современным слотом для SSD-накопителя формата М.2.
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Модель TF307-MB-S-C выполнена в формате mini-ITX. Но в скором времени будут разработаны платы в форматах mini-ATX и ATX.
Производитель говорит о невысокой стоимости платы — порядка 50 тысяч рублей. К примеру, платы для «Эльбрусов» продаются по вдвое большей цене.
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Плата поставляется с уже распаянным на плате процессором Baikal-M. Система охлаждения в настоящее время не представлена, но по штатным отверстиям и разметке на плате можно судить о её габаритах.
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