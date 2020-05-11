До уменьшения награды при добыче Bitcoin остались считанные часы
рекламаКоличество биткоинов (BTC) ограничено числом 21 миллион. И через каждые 210 000 блоков происходит так называемый халвинг — снижение награды за нахождение блока в сети Bitcoin. На этот раз награда за блок уменьшится с 12,5 до 6,25 BTC. Майнерам нет необходимости объяснять, что это повлечет за собой. Остальным же следует знать, что это вызовет подорожание как стоимости Биткоина, так и альтернативных криптовалют. В том числе и добываемых с помощью видеокарт.
Также имеется информация, что лица, именующие себя аналитиками, прогнозируют рост стоимости Bitcoin к концу 2020 года до отметки 50 тысяч долларов, что будет являться абсолютным историческим рекордом. К такому сценарию подталкивает и настоящая ситуация в мире, связанная с глобальной пандемией.
Скажется ли это на стоимости видеокарт, используемых в добыче криптовалют? Не все ещё забыли лихорадку 2017-2018 года, когда цены видеокарт противоречили всякому здравому смыслу. А последующая дезинтоксикация выбросила на рынок б/у комплектующих несметное количество видеокарт по бросовой цене.
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