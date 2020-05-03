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В это сложное экономическое время Китай стремится не только наращивать импортозамещение, но с в перспективе он намерен выбиться в мировые технологические лидеры, а не быть лишь огромной фабрикой на чужих разработках. И вот такое долгожданное всеми нами событие свершилось!

Всемирно известная компания Gloway объявила о старте продаж модулей памяти DDR4 на чипах собственного, китайского производства. Линейка имеет название Yi PRO и пока что представлена лишь двумя моделями — объемом 8 и 16 ГБ. Модули имеют геймерскую частоту — 3000 МГц. Надеемся, мы скоро узнаем об их разгонном потенциале. Очень хочется надеяться, что они с лёгкостью затмят в этом плане чипы B-die от компании Samsung. Напряжение у модулей не большое и составляет всего 1,35В. Тайминги также радуют своими показателями. Они составляют 16-18-18-38 соответственно. По информации с сайта компании Gloway, в модулях используются чипы Changxin Storage, имеющих маркировку CXMT.

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Стоимость модулей пока не известна, но мы очень надеемся, что в купе со всенародно любимыми процессорами Xeon, мы сможем приобрести их на китайских торговых площадках за цену, гораздо ниже, чем у конкурентов. Ведь как известно, экономия лежит в основе богатства.

Огорчает лишь тот факт, что на представленном компанией Gloway на фото модуле нет радиатора. Но для компьютерных энтузиастов это не помеха. Нет и такого важнейшего элемента, как RGB подсветка, без которой сегодня трудно представить действительно геймерский пк.