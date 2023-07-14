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О скальпировании не процессоров, или к чему это может привести

Речь о недавнем событии в Подмосковье
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Не секрет, что наше сообщество разделено на два непримиримых лагеря.

Одни, с пеной у рта поют оды надомному скальпированию, другие категорически не согласны с этой методикой оптимизации теплового сдерживания.

Впрочем, первые подразделяются в свою очередь, на радикальные подвиды.

Но разговор пойдёт о совсем других сторонах этого термина.

На Диком Западе, племя индейцев скальпировало...

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Нет, всё было совсем не так.

В подмосковной Электростали мигранты из одной ближних стран, сняли скальп с местного гражданина.

Как выяснилось, местный гражданин вызвал гнев мигрантов своей неправильной сексуальной ориентацией. Выполняя экзекуцию, они якобы приговаривали:

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"в их прекрасной стране, из которой они приехали на заработки в Россию, его бы давно убили".

Выполнив свою очистительную миссию, верные сыны своего любимого отечества , покинули 

Московский регион. Позднее, один из блюстителей нравственности граждан России, был задержан в Калужской области.

Надеюсь, большинство читателей, совершенно не поддерживают ни ориентацию пострадавшего, ни подход истязателей к нашему соотечественнику.

Даже не исходя из банального голливудского штампа: '"Он конечно сукин сын, но он Наш сукин сын!", а из главного принципа туристической деятельности- гости Российско Федерации, не должны убивать, истязать, насиловать, распространять наркотики, и.т.д.

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Правильней было бы, этим истязателям, навести порядок в своих странах.

Как рассказала мне одна знакомая, как раз из одной такой страны. Там, из-за чудовищно низких зарплат, многие парни идут на панель, а местные власти тихо закрывают на это глаза, так , как деньги, привозимые, в рамках секс туров, ощутимо наполняют вялую экономику.

Налажен устойчивый туристический поток, из богатых "нефтеналивных" стран.

Знакомая, так-же посетовала, что парни, тратят все деньги на наряды, и среди них трудно найти нормального жениха. А потрёпанные, "вышедшие в расход", представители нетрадициооных меньшинств, убегают в России на заработки, т.к. богатые туристы "уже на них не клюют".

Стоит обратить внимание, как в России раньше решались похожие (не по методике истязания) ситуации.

Известный борец, с педофилией, был просто "стёрт в порошок", государственной машиной, и умер (по некоторым сведениям принял лютую смерть в тюрьме).

Вся его неоднозначная деятельность подвергалась суровой критике разношёрстных рецензентов.

Прямо как в романе The Great Pursuit (Дальний умысел) Тома Шарпа.

Где ради раскрутки творения главного героя, ушлые промоутеры обеспечили тёплый приём автора, 

разными, несовместимыми группами "поддержки".

Что если, всевозможные либералы, НКО, защитники нетрадиционных ценностей в некоторых регионах нашей Родины, объединятся, и этим разноцветным фронтом возьмут на контроль эту ситуацию?

Не позволят произвести обмен истязателей,не позволят диаспорам мигрантов вмешаться и нивелировать справедливое наказание?

А уж, наше общество, в рамках российского законодательства, даст справедливую оценку соотечественнику, пусть он и не с титульной ориентацией.


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