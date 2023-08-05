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Началась эта история, в конце 2014 года.

Была собрана домашняя WS (рабочая станция) на платформе X99.

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Процессор Intel I7 5930K, материнская плата Asus X99A, комплект оперативной памяти, для работы в четырёхканальном режиме 4Х4 Gb (G.Skill 16GB DDR4 F4-3000C15Q-16G).

В мае 2015 был добавлен второй комплект оперативной памяти, и объём был доведён, до запланированных 32 гигабайт.

Оперативная память работала на частоте 3000MHz, из коробки (был активирован XMPII профиль).

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В то время, в отличном немецком магазине (CU) он стоил скромные 184,79 Евро.

Доморощенные барыги впаривали его с наваром от 100% до 170%.

За время работы, на ПК побывали разные видеокарты.

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AMD R9 290Х, NVidia GTX1080, AMD RX 6800[XT (установлена сейчас).

Первая показала себя очень хорошо для ускорения работы с видеоматериалами и визуализацией.

Вторая (GTX1080) не проявила себя, так, как ожидалось в прикладных приложениях, зато в играх, обеспечила отличную производительность при выводе на 27" UHD монитор, из того же магазина.

Его стоимость в апреле 2015 года составила: 671,43 Евро.

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Отечественные барыги, на яндекс маркете хотели за него чуть более 70 000 рублей (курс на апрель 2015 года всё ещё доступен в сети).

Но прошли годы, разрешение видеоматериалов выросло, требования к уровню визуализации, качеству поверхностей и количеству источников света, тоже.

Возник главный вопрос, любого владельца старого ПК.

Собрать новый, или произвести апгрейд старого?

Конечно можно рассматривать этот вопрос в разных плоскостях, экономической, технической, колористической (синие,зелёные и красные лагери).

Но в моём случае победило простое любопытство, тем более что стоимость этого опыта была не сильно велика.

Сможет ли замена процессора (обладающего хорошей производительностью на протяжении многих лет) вдохнуть новую жизнь, в 9-ти летний ПК?

Решив главный для многих оверклокеров вопрос, с какой стороны разбивать яйцо (собрать новый или обновить старый?), я приступил к выбору процессора.

Обладающий максимальной производительностью на этой платформе, бытовой процессор Intel Core I7-6950X соблазнял таким же надёжным припоем на основе индия, золота и титана под крышкой, как и у I7 5930K.

Но стоимость за прибавку в четыре ядра и 10Мб кэша L3 сильно огорчила меня.

Обратив взоры на промышленные (серверные) процессоры интел, я понял- вот то, что мне подойдёт, тем более, что моя материнская плата дополнительным с 8-контактым разъёмом питания, могла освоить практически любой из них:

ПК используется не только для работы, но и для игр (или наоборот), пришлось решать второй, главный вопрос: частота или количество ядер/потоков?

После совета со "старшими товарищами", нелёгкий выбор был сделан в пользу 16 ядерного XEON E5-2697AV4, обладающего огромным кэшем L3 в 40Мб, и не самой низкой частотой в многопотоке.

Но не простого XEON, а QS (квалификационного образца) с возможностью андервольтинга.

Идущим по моему пути апгрейда старых ПК, есть лишь два пути- авито и алиэкспресс.

Очередной праздник в КНР, помог мне быстро определится с выбором.

Быстро прошли дни, после оплаты заказа, и я получил его:





Стоимость на скриншоте магазина, значительно выше, той за которую я приобрёл

"мою прелесть".

Поскольку дома была в наличии только старая паста MX4, пришлось купить что-то поновее, выбор пал на MX6.

Для купирования высокого TDP нового (старого) 16-ти ядерного процессора, решил увеличить уровень воздушного потока, заменив нижний, штатный 140мм вентилятор старой, но очень хорошей башни Noctua NH-D15.

Для этих целей был приобретён отличный вентилятор

Thermalright TL-D14X, максимальный воздушный поток которого составляет 95.5 CFM при 1800 об/мин.

Старый шестиядерник с многолетней термопастой MX4:





E5-2697AV4 QS на своём месте:

ПК готов к тестированию:

Фото размещено правильно.

Именно так, с поворотом на 90 градусов, устанавливаются материнские платы во многие корпуса компании Silverstone, в моём случае это проверенная временем модель

Raven RV02-E.

Итак первое сравнение немного разогнанного (3748 MHz) много лет назад Intel Core I7-5930K.

и cpu "из коробки": Intel Xeon E5-2697AV4 QS.

Программа CPU-Z, скорость работы оперативной памяти:

Преимущество оперативной памяти, работающей на частоте 2133MHz с Бродвеллом, перед оперативной памятью с частотой 3000MHz под Хасвеллом очевидно.

Идём дальше, с приложением AIDA 64.

Тест CPU Queen;

5930K: 65987.

E5-2697AV4 QS: 104288.

PhotoWorxx:

5930K : 34298 Мпкс/с.

E5-2697AV4 QS : 32455 Мпкс/с.

В этом тесте E5-2697AV4 QS немного медленнее 5930K, всё таки частоту оперативной памяти нужно будет поднять, до 2400MHz.

AES:

5930K : 25513 МБ/с.

E5-2697AV4 QS : 56141 МБ/с.





CPU SHA 3:

5930K : 2073 МБ/с.

E5-2697AV4 QS : 4593 МБ/с.





FP32 Ray -Trace:





5930K : : 8060 KRay/s.

E5-2697AV4 QS : 16393 KRay/s.





FP64 Ray -Trace :

5930K : 4325 KRay/s.

E5-2697AV4 QS : 8819 KRay/s.

Не будем делать банальные выводы, результаты тестов говорят сами за себя.

Перейдём от скучных, сухих тестов, к более интересным испытаниям.





Итак, попробуем на прочность эти процессоры в тесте Corona 1.3 Benchmark:

Intel I7 5930K зарабатывает скромные 2 589 300 Ray/s (Render time 0:03:07).

Как и положено, Xeon E5-2697AV4 QS , легко кладёт старичка на обе лопатки:

5 432 890 Ray/s, за 0:01:29.





Посмотрим какова будет разница в Cinebench R23:

Intel I7 5930K :





Xeon E5-2697AV4 QS : 13555.









Сравнение будет не полным, если не использовать культовую среди оверклокеров программу 3DMark, тем более, что в полной версии которой есть отдельные тесты для процессоров.

Профиль процессора.

Intel I7 5930K:













Xeon E5-2697AV4 QS :





А теперь очень интересный тест,

Intel XeSS, первый прогон без включения этой технологии, второй с её использованием:





Intel I7 5930K:









Xeon E5-2697AV4 QS :

Как видно из результатов, преимущество Xeon E5-2697AV4 QS можно измерять не процентами, а во сколько раз, он превосходит Intel I7 5930K.

Разница, при использовании технологии Intel XeSS (между первым и вторым прогоном) отличается в пользу Intel I7 5930K. Процессор, из далёкого 2014 года, обрабатывает динамическое изображение на 48,9% быстрее, с включённым XeSS.

При включении этой функции, Xeon E5-2697AV4 QS работает лишь на 23,3% быстрее, чем без неё.

В завершении сравнительного тестирования, запущу визуализацию "типового мусоровоза" в программе AutoCAD.

К модели мусоровоза были применены многочисленные материалы для поверхности, различные источники света.

В настройках программы было отключено аппаратное ускорение видеокарты, для исключения влияния на конечный результат тестирования.

Визуализация выполнялась при базовых настройках программы, в среднем качестве.

Intel I7 5930K: 00:00:36.

На момент тестирования, в ПК всё ещё была установлена видеокарта GTX1080, но в настройках программы, она была также исключена для аппаратного ускорения.





Xeon E5-2697AV4 QS : 00:00:13.









Результат апгрейда меня полностью удовлетворил.

Причём новый CPU ещё не подвергался точной настройке.

С текущим, относительно небольшим объёмом памяти (32Гб) для специфических задач её тюнинг можно отложить до приобретения комплекта с максимальным объёмом.

Всё-таки материнская плата, по Qualified Vendors List (QVL) поддерживает и больший объём оперативной памяти, вплоть до 128Гб.

Но мы знаем, что и этот объём, зачастую оказывается не предельным.

С точки зрения теплового баланса, выводы также очень положительные. В данной конфигурации: Noctua NH-D15+ MX6, с более производительным, нижним вентилятором, предельные температуры, достигаемые при работе ресурсоёмких приложений остаются в границах, позволяющих выжать из Xeon E5-2697AV4 QS ещё немного.

Если Вы решитесь на подобный апгрейд, советую в первую очередь, определить для себя, какие цели Вы преследуете.

Для игр, я бы посоветовал обратить взоры на процессоры с меньшим количеством ядер, но более высокой частотой, учитывая более прожорливый TDP (до 165 Вт) этих моделей:

При использования ПК только в рабочих приложениях, связанных с визуализацией, монтажом видеоконтента, майнингом на CPU (да, кое-где ещё это тоже актуально), лучше обратить свои взоры на "хардкор", с максимальным количеством ядер:





Как это банально не звучит, но компромиссные решения (как в моём выборе), имеют свои плюсы и минусы.

Выбор платформы, в далёком 2014 году, себя полностью оправдал.

Знакомые и друзья, с тех пор, два-три раза полностью меняли начинку своих ПК, одной из важных причин, побудивших их к этому, было то, что установленные в старые материнские платы, новые видеокарты, не раскрывали свой потенциал, с прежними CPU.

Хотелось бы увидеть на нашем сайте, подобное сравнительное тестирование, процессоров, других старых платформ, из далёкого 2014 года.

Если конечно, обладатели этих раритетов, не передали их в местные краеведческие музеи компьютерной техники.