Xeon с Алиэкспресс, мой опыт
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Началась эта история, в конце 2014 года.
Была собрана домашняя WS (рабочая станция) на платформе X99.
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Процессор Intel I7 5930K, материнская плата Asus X99A, комплект оперативной памяти, для работы в четырёхканальном режиме 4Х4 Gb (G.Skill 16GB DDR4 F4-3000C15Q-16G).
В мае 2015 был добавлен второй комплект оперативной памяти, и объём был доведён, до запланированных 32 гигабайт.
Оперативная память работала на частоте 3000MHz, из коробки (был активирован XMPII профиль).
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В то время, в отличном немецком магазине (CU) он стоил скромные 184,79 Евро.
Доморощенные барыги впаривали его с наваром от 100% до 170%.
За время работы, на ПК побывали разные видеокарты.
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AMD R9 290Х, NVidia GTX1080, AMD RX 6800[XT (установлена сейчас).
Первая показала себя очень хорошо для ускорения работы с видеоматериалами и визуализацией.
Вторая (GTX1080) не проявила себя, так, как ожидалось в прикладных приложениях, зато в играх, обеспечила отличную производительность при выводе на 27" UHD монитор, из того же магазина.
Его стоимость в апреле 2015 года составила: 671,43 Евро.
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Отечественные барыги, на яндекс маркете хотели за него чуть более 70 000 рублей (курс на апрель 2015 года всё ещё доступен в сети).
Но прошли годы, разрешение видеоматериалов выросло, требования к уровню визуализации, качеству поверхностей и количеству источников света, тоже.
Возник главный вопрос, любого владельца старого ПК.
Собрать новый, или произвести апгрейд старого?
Конечно можно рассматривать этот вопрос в разных плоскостях, экономической, технической, колористической (синие,зелёные и красные лагери).
Но в моём случае победило простое любопытство, тем более что стоимость этого опыта была не сильно велика.
Сможет ли замена процессора (обладающего хорошей производительностью на протяжении многих лет) вдохнуть новую жизнь, в 9-ти летний ПК?
Решив главный для многих оверклокеров вопрос, с какой стороны разбивать яйцо (собрать новый или обновить старый?), я приступил к выбору процессора.
Обладающий максимальной производительностью на этой платформе, бытовой процессор Intel Core I7-6950X соблазнял таким же надёжным припоем на основе индия, золота и титана под крышкой, как и у I7 5930K.
Но стоимость за прибавку в четыре ядра и 10Мб кэша L3 сильно огорчила меня.
Обратив взоры на промышленные (серверные) процессоры интел, я понял- вот то, что мне подойдёт, тем более, что моя материнская плата дополнительным с 8-контактым разъёмом питания, могла освоить практически любой из них:
ПК используется не только для работы, но и для игр (или наоборот), пришлось решать второй, главный вопрос: частота или количество ядер/потоков?
После совета со "старшими товарищами", нелёгкий выбор был сделан в пользу 16 ядерного XEON E5-2697AV4, обладающего огромным кэшем L3 в 40Мб, и не самой низкой частотой в многопотоке.
Но не простого XEON, а QS (квалификационного образца) с возможностью андервольтинга.
Идущим по моему пути апгрейда старых ПК, есть лишь два пути- авито и алиэкспресс.
Очередной праздник в КНР, помог мне быстро определится с выбором.
Быстро прошли дни, после оплаты заказа, и я получил его:
Стоимость на скриншоте магазина, значительно выше, той за которую я приобрёл
"мою прелесть".
Поскольку дома была в наличии только старая паста MX4, пришлось купить что-то поновее, выбор пал на MX6.
Для купирования высокого TDP нового (старого) 16-ти ядерного процессора, решил увеличить уровень воздушного потока, заменив нижний, штатный 140мм вентилятор старой, но очень хорошей башни Noctua NH-D15.
Для этих целей был приобретён отличный вентилятор
Thermalright TL-D14X, максимальный воздушный поток которого составляет 95.5 CFM при 1800 об/мин.
Старый шестиядерник с многолетней термопастой MX4:
E5-2697AV4 QS на своём месте:
ПК готов к тестированию:
Фото размещено правильно.
Именно так, с поворотом на 90 градусов, устанавливаются материнские платы во многие корпуса компании Silverstone, в моём случае это проверенная временем модель
Raven RV02-E.
Итак первое сравнение немного разогнанного (3748 MHz) много лет назад Intel Core I7-5930K.
и cpu "из коробки": Intel Xeon E5-2697AV4 QS.
Программа CPU-Z, скорость работы оперативной памяти:
Преимущество оперативной памяти, работающей на частоте 2133MHz с Бродвеллом, перед оперативной памятью с частотой 3000MHz под Хасвеллом очевидно.
Идём дальше, с приложением AIDA 64.
Тест CPU Queen;
5930K: 65987.
E5-2697AV4 QS: 104288.
PhotoWorxx:
5930K : 34298 Мпкс/с.
E5-2697AV4 QS : 32455 Мпкс/с.
В этом тесте E5-2697AV4 QS немного медленнее 5930K, всё таки частоту оперативной памяти нужно будет поднять, до 2400MHz.
AES:
5930K : 25513 МБ/с.
E5-2697AV4 QS : 56141 МБ/с.
CPU SHA 3:
5930K : 2073 МБ/с.
E5-2697AV4 QS : 4593 МБ/с.
FP32 Ray -Trace:
5930K : : 8060 KRay/s.
E5-2697AV4 QS : 16393 KRay/s.
FP64 Ray -Trace :
5930K : 4325 KRay/s.
E5-2697AV4 QS : 8819 KRay/s.
Не будем делать банальные выводы, результаты тестов говорят сами за себя.
Перейдём от скучных, сухих тестов, к более интересным испытаниям.
Итак, попробуем на прочность эти процессоры в тесте Corona 1.3 Benchmark:
Intel I7 5930K зарабатывает скромные 2 589 300 Ray/s (Render time 0:03:07).
Как и положено, Xeon E5-2697AV4 QS , легко кладёт старичка на обе лопатки:
5 432 890 Ray/s, за 0:01:29.
Посмотрим какова будет разница в Cinebench R23:
Intel I7 5930K :
Xeon E5-2697AV4 QS : 13555.
Сравнение будет не полным, если не использовать культовую среди оверклокеров программу 3DMark, тем более, что в полной версии которой есть отдельные тесты для процессоров.
Профиль процессора.
Intel I7 5930K:
Xeon E5-2697AV4 QS :
А теперь очень интересный тест,
Intel XeSS, первый прогон без включения этой технологии, второй с её использованием:
Intel I7 5930K:
Xeon E5-2697AV4 QS :
Как видно из результатов, преимущество Xeon E5-2697AV4 QS можно измерять не процентами, а во сколько раз, он превосходит Intel I7 5930K.
Разница, при использовании технологии Intel XeSS (между первым и вторым прогоном) отличается в пользу Intel I7 5930K. Процессор, из далёкого 2014 года, обрабатывает динамическое изображение на 48,9% быстрее, с включённым XeSS.
При включении этой функции, Xeon E5-2697AV4 QS работает лишь на 23,3% быстрее, чем без неё.
В завершении сравнительного тестирования, запущу визуализацию "типового мусоровоза" в программе AutoCAD.
К модели мусоровоза были применены многочисленные материалы для поверхности, различные источники света.
В настройках программы было отключено аппаратное ускорение видеокарты, для исключения влияния на конечный результат тестирования.
Визуализация выполнялась при базовых настройках программы, в среднем качестве.
Intel I7 5930K: 00:00:36.
На момент тестирования, в ПК всё ещё была установлена видеокарта GTX1080, но в настройках программы, она была также исключена для аппаратного ускорения.
Xeon E5-2697AV4 QS : 00:00:13.
Результат апгрейда меня полностью удовлетворил.
Причём новый CPU ещё не подвергался точной настройке.
С текущим, относительно небольшим объёмом памяти (32Гб) для специфических задач её тюнинг можно отложить до приобретения комплекта с максимальным объёмом.
Всё-таки материнская плата, по Qualified Vendors List (QVL) поддерживает и больший объём оперативной памяти, вплоть до 128Гб.
Но мы знаем, что и этот объём, зачастую оказывается не предельным.
С точки зрения теплового баланса, выводы также очень положительные. В данной конфигурации: Noctua NH-D15+ MX6, с более производительным, нижним вентилятором, предельные температуры, достигаемые при работе ресурсоёмких приложений остаются в границах, позволяющих выжать из Xeon E5-2697AV4 QS ещё немного.
Если Вы решитесь на подобный апгрейд, советую в первую очередь, определить для себя, какие цели Вы преследуете.
Для игр, я бы посоветовал обратить взоры на процессоры с меньшим количеством ядер, но более высокой частотой, учитывая более прожорливый TDP (до 165 Вт) этих моделей:
При использования ПК только в рабочих приложениях, связанных с визуализацией, монтажом видеоконтента, майнингом на CPU (да, кое-где ещё это тоже актуально), лучше обратить свои взоры на "хардкор", с максимальным количеством ядер:
Как это банально не звучит, но компромиссные решения (как в моём выборе), имеют свои плюсы и минусы.
Выбор платформы, в далёком 2014 году, себя полностью оправдал.
Знакомые и друзья, с тех пор, два-три раза полностью меняли начинку своих ПК, одной из важных причин, побудивших их к этому, было то, что установленные в старые материнские платы, новые видеокарты, не раскрывали свой потенциал, с прежними CPU.
Хотелось бы увидеть на нашем сайте, подобное сравнительное тестирование, процессоров, других старых платформ, из далёкого 2014 года.
Если конечно, обладатели этих раритетов, не передали их в местные краеведческие музеи компьютерной техники.
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