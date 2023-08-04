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БТМП-84: Танковая Боевая Машина Пехоты из украинских КБ

В условиях современных боевых действий выяснилось, что большая часть боевых машин пехоты и тяжёлых бронетранспортёров имеет недостаточное бронирование и вооружение. Это открытие стало толчком к развитию программ по улучшению оснащённости данных типов боевых машин. Одним из наиболее интересных итогов создания тяжёлой боевой машины пехоты стала БТМП-84.
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В условиях современных боевых действий выяснилось, что большая часть боевых машин пехоты и тяжёлых бронетранспортёров имеет недостаточное бронирование и вооружение. Это открытие стало толчком к развитию программ по улучшению оснащённости данных типов боевых машин. Одним из наиболее интересных итогов создания тяжёлой боевой машины пехоты стала БТМП-84.

БТМП-84 (полное название - "Боевая Тяжёлая Машина Пехоты на базе Оcновного Боевого Танка Т-84") - украинская опытная танковая боевая машина пехоты. Разработана Харьковским конструкторским бюро машиностроения на базе основного танка Т-84У.

Предназначена для боевого применения совместно с ОБТ (тем же Т-84УМ или Т-84-120 "Ятаган") и бронетранспортёрами (БМПВ-64, БТР-4), обеспечивая огневую мощь и бронирование, сравнимое с танками, а также возможность несения специальной пехотной группы в составе 5 десантников.

История создания

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Разработана Харьковским конструкторским бюро машиностроения на рубеже 1990х-2000х в инициативном порядке на основе исследования применения БМП в современных боевых действиях. В ходе исследования выяснилось, что  большая часть модификаций БМП : 

А) имеют недостаточное бронирование и вооружение;

Б) не обеспечивают достаточной защиты экипажа и десанта от современных противотанковых и даже некоторых противопехотных средств;

В) в силу своих недостатков не могут эффективно действовать совместно с основными боевыми танками.

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Стоит отметить, что подобные научно-исследовательские работы проводились во многих странах постсоветского пространства. Некоторые ОКР, проведённые на основе этих программ, привели к появлению новых модификаций БМП (БМП-2М с боевым модулем "Бережок" и дополнительной защитой) и даже к появлению принципиально отличающихся от классической компоновки боевых машин, таких как БМП К-16.


                                                                                         БМП-2М с боевым модулем "Бережок"

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БТМП-84 была построена в 2001 году и впервые представлена широкой публике в марте 2001 года на выставке IDEX в Абу-Даби, в сентябре того же года она демонстрировалась на выставке IDEF в Анкаре.

Конструкция 

Корпус БТМП-84 создан на основе шасси Т-84У, удлинение ходовой части которого на один опорный каток в сочетании с перекомпоновкой двигателя позволило оборудовать в задней части машины десантное отделение для специальной пехотной группы численностью в 5 человек с возможностью посадки и высадки через корму. Для погрузки и высадки десанта имеются открывающаяся влево дверца с выдвижной лесенкой в корме и подъёмный люк над ней, а также дополнительные люки в крыше десантного отделения (один выход располагается на подъёмном люке). Также в десантном отделении есть 2 амбразуры для безопасной стрельбы из личного стрелкового оружия. 

Корма Т-84У была несколько "приподнята" для размещения в ней кресел для десантников. Также изменилось и расположение двигателя - он сместился в правый нижний угол бронемашины.

Вооружением БТМП стала 125мм гладкоствольная пушка КБА-3 с автоматом заряжания на 28 выстрелов (ещё 6 вне АЗ, также рассматривалось использование ПТУР "Рефлекс-М" или "Рефлекс-УМ1" как боеприпаса для пушки), спаренный с ней 7,62мм пулемёт ПКТ и дистанционно-управляемая зенитная установка с 12,7мм крупнокалиберным пулемётом НСВТ "Утёс". Также устанавливались 12 дымовых-многоцелевых гранатомётов системы "Туча", часть из них предполагалось оснастить фугасными или осколочно-фугасными гранатами. Вероятно, также разрабатывалась модификация под натовские калибры, что вполне возможно, учитывая создание позже Т-84-120 "Ятаган".

Бронирование обеспечивалось за счёт противоснарядной комбинированной брони, ДЗ "Нож" и, учитывая размещение некоторых систем , возможно, активной защиты неустановленного образца.

Система управления огнём обеспечивает БТМП-84 эффективность основного боевого танка. Прицельный комплекс подразумевает дневной/ночной оптический прицел с лазерным дальномером командира, дневной/ночной оптический прицел с лазерным дальномером наводчика,  тепловизор, триплекс механика-водителя. Навигационная аппаратура - ГПК-59.  Из-за крайне малого количества информации о данной боевой машине очень трудно судить о точном составе СУО.

Ходовая часть — гусеничная, применительно к одному борту состоит из заднего ведущего, переднего направляющего и семи опорных катков, а также неизвестного числа поддерживающих катков. Ширина гусеницы — 580 мм. Подвеска — индивидуальная торсионная.

Двигатель машины — 6ТД-2, двухтактный многотопливный 6-цилиндровый дизельный двигатель с горизонтальным расположением цилиндров и встречным движением поршней, жидкостного охлаждения.

Трансмиссия — механическая с двумя бортовыми планетарными коробками передач и гидроуправлением, с семью передачами переднего и одной — заднего хода. Соосно с коробками передач расположены обеспечивающие четыре дополнительные передачи заднего хода реверсивные бортовые передачи.

Силовая установка обеспечивает работу машины при температуре окружающего воздуха от −40° до +55°С.

  



Заключение

Несмотря на все свои плюсы, конструкция танковой боевой машины пехоты является компромиссной и поэтому имеет ряд серьёзных ограничений. Был построен всего один опытный образец БТМП-84. Тем не менее, БТМП является очень интересным проектом, который, возможно, получит продолжение в будущем.

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#танки #бтмп84 #бмп #бтр #техника
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