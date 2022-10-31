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В недавней статье об AMD RX 5600 XT как о "короле бюджетного гейминга" на нашем ресурсе, описывались достоинства этого видеоадаптера.

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Видеокарта ожиданий не обманывает - она именно такая, как о ней пишут в интернетах и показывают на ютубах, т.е. "почти RTX 2060, но без лучей". Она поддерживает технологии AMD FidelityFX: CAS, FSR, SAM, что безусловный плюс. RT ядер у нее нет, для "божественных лучей" вам нужно купить что-то из серии RX 6000, но они стоят минимум в 2 раза дороже.

рекомендации iPhone 13 Pro - цена снизилась на порядок -35% на S22 Ultra в Ситилинке RX 6800 дешевеет перед выходом 7000 Цена RTX 3070 идет к 40 тр i9 12900 дешевеет в Ситилинке 3060 Gigabyte за 30 с началом ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр Пара RTX 4090 в Регарде, цена норм MSI 3060 за 30 тр в Регарде 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри -35% на Galaxy Z Fold 3 в Ситилинке 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр 3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде

Конечно, RX 5600 XT 6Gb не идеал, в первую очередь из-за объема графической памяти. Но в остальном она радует владельца. Даунвольтинг до 880mv на пике нагрузки делает ее тихой и холодной. Для разрешения fullHD (1080p) в игровых настройках практически всегда можно выбрать максимальные настройки. Кроме текстур, конечно, из-за объема видеопамяти этой видеокарты. В общем, с современными играми все ОК.

Но когда доходит очередь до классики, то, например, «King's Bounty: Legend от Katauri Interactive» либо отказывается запускаться, либо окно сыпется артефактами с падением драйвера и перезагрузкой операционной системы.

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Решение вопроса – это проект d9vk, автора Joshua-Ashton. d9vk – основанная на API Vulkan прослойка (набор библиотек) для запуска Direct3D 9/10/11 игр и приложений Windows в wine для Linux. Есть версии для Windows 32-бит и 64-бит.

Для использования нужно скачать свежий релиз по ссылке https://github.com/doitsujin/dxvk/releases. На данный момент это версия 1.10.3. Его нужно распаковать архиватором WinRAR или 7-zip. Например, для 7-zip - вы дважды щелкаете мышью на dxvk-1.10.3.tar.gz, чтобы открыть его, внутри выбираете «d9vk-0.40.1.tar», потом открываете его двойным щелчком, затем помечаете и извлекаете папку «d9vk-0.40.1» в любой каталог.

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Внутри распакованного каталога две подпапки для разных архитектур. Поскольку «King’s Bounty: Legend» это 32-битная игра, то нужно выбрать из папки «x32» файл d3d9.dll и скопировать туда, где лежит исполняемый файл игры kb.exe.

Запускаем игру, и все работает как надо!