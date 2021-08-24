AMD FidelityFX Super Resolution можно опробовать в любой игре
Программа Magpie позволяет активировать AMD FSR практически в любой игре под Windows 10. Для этого вам понадобится Windows 10 и видеокарта, которая поддерживает технологию FSR. Загружаем английскую версию программы по адресу: https://github.com/7Brandyn7/Magpie/releases/
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Распаковываем архив, запускаем Magpie.exe, выбираем из списка Mode пункт FSR, в списке Capture выбираем WinRT Capture. После чего программу можно свернуть.
Запускаем игру, уменьшаем разрешение в настройках, и нажимаем Alt + F11. Комбинацию клавиш тоже можно поменять в настройках Magpie.
На скринах результат работы программы в тестовой версии Diablo II Resurection. Исходное разрешение FullHD уменьшено до ~85%.
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Без FSR
FSR
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Автор программы: Blinue
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