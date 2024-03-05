Игра Alan Wake 2 известна сообществу геймеров по внедренной в неё технологии "сетчатых шейдеров" (mesh shaders). Как известно, многие старые видеокарты не поддерживающие эту технологию, показывают удручающие циферки FPS. Например, хит прошлых лет RX 580 8Гб еле выдавливает из себя 16 FPS на низких настройках при использовании FSR Ultra Performance.

Снимок экрана из Youtube



Чуть лучше дело обстоит с видеокартами AMD RX 5000 серии. RX 5600 XT на средне-высоких настройках + FSR на уровне Quality показывает уже 30-40 FPS, с просадками до 20.

Существует т.н. мод FSR 3 для игр FSR 2, разработанный LukeFZ. Он платный, но в интернетах лежит его слитая "бесплатная" версия. Этот мод включает в себя генерацию кадров, которая используется в технологии FSR3. Увы, как оказалось работает он далеко не на любой конфигурации. Кроме того, хотя автор мода значительно упростил его установку, она по прежнему требует выполнения операций с файлами, корректировки реестра, редактирования настроечных файлов. И всё это не гарантирует что мод заработает.

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В поисках способа поднять FPS до более-менее играбельного, я вспомнил о программе LosslessScaling. Её старая версия поддерживала только FSR1 и давно мною не использовалась. Как оказалось, новая версия 2.6.0.4 стала поддерживать генерацию кадров! Причем, её можно включать независимо от технологии масштабирования.

Т.е. в Alan Wake 2 я оставляю все настройки графики, включая FSR. Только режим окна переключаю в оконный. А в LosslessScaling устанавливаю тип масштабирования в Off, масштаб в 1 и выбираю LSFG из списка Frame Generation. В результате получаю, практически удвоение FPS! С этим уже можно жить. Ниже будет снимок с мобильного телефона с включенной генерацией кадров из LosslessScaling. Захватить экран вместе с показанием FPS не получилось. Так что прошу прощения за качество изображения.

Вот теперь появилась возможность перепройти Alan Wake 2 без нервного тика 😁. Кстати, этот трюк с генерацией кадров работает и в других играх. Только не в Days Gone. Впрочем, Days Gone оптимизирована на 5, так что ей это не нужно.

Программа LosslessScaling v2.6.0.4 тоже не бесплатна, продается в Steam. Но купить её из России не получится. Впрочем, как и в случае с вышеописанным модом от LukeFZ, в интернете можно её найти и скачать. Тем, кто будет в первый раз использовать LosslessScaling - не забудьте про настройку горячей клавиши и запуск от имени Администратора (кнопка "Настройки").