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Лазерный дальномер

Цена $18

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Это высокоточный измерительный аппарат, который измеряет расстояние, площадь и несколько других параметров. Точность до 0,001 мм.

Отпариватель Xiaomi

Цена 30

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Резервуара хватает на пару небольших вещей или на одну большую вещь. С таким устройством вам больше не нужен утюг. Отпариватель нагревается и выдает пар каждые 20 секунд.

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Ракетчики-любители из датской Copenhagen Suborbitals планируют запустить астронавта в космос
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