Вакуумный подъемник

Цена $58

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Инструмент может использоваться для переноски и монтажа таких материалов как стеклопакеты, столешницы из керамогранита, напольная плитка больших размеров.

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Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3050

Цена $546

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Представляю Вашему вниманию новую игровую видеокарту nVidia RTX 3050 от известной компании Palit. Карточка оснащена 8 гигабайтами GDDR6 видеопамяти. Шина - 128 бит, частота памяти - 14 Гбит/сек, частота по ядру - 1552 МГц (разгоняется до 1710 МГц).

Паяльник

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Цена $11

КУПИТЬ ТУТ - Паяльная станция 800Вт

Данная модель паяльника отличается от своих аналогов, в первую очередь, наличием регулятора температуры, что позволяет без труда подобрать оптимальный вариант для пайки нужной детали.

Монитор Samsung 23.8"

Цена $139

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КУПИТЬ ТУТ - HUAWEI Display 23.8" - 28" Samsung U28R550UQI 4K

Монитор с безрамочным дизайном.

Разрешение 1920x1080 px, IPS матрица, отклик 5 мс, частота 75 Гц. Угол обзора 178° , плавная картинка благодаря AMD FreeSync.

Кофемашина DeLonghi

Цена 22990 руб. по промокоду HAD4000

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мощность 1450 Вт

15 бар

1.8 л

кофемолка 250 г (13 степеней помола)

эспрессо, латте, капучино, макиато, ручной капучинатор, регулировка крепости

Беспроводной видеоглазок

Цена $21

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Применяются там, где есть необходимость постоянной фиксации происходящих событий. Оснащен крупным экраном с хорошим разрешением и камерой с широким обзором.

Массажная подушка

Цена $14

КУПИТЬ ТУТ - для спины - для ног

Одна из самых популярных массажных подушек на рынке. Оснащена 2 массажными головками с 4 “пальцами” каждая и нагревателем. Точно расслабит вас после трудового дня.

Качественный наколенник

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Цена $11

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Устанавливается в специальную эластичную манжету или костюм. Защищает от различных травм при выполнении нормативов, соревнований, тренировок, активных игр, где задействован контактный способ игры. Вставка располагается под углом в 30 градусов.

Лазерный дальномер

Цена $18

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КУПИТЬ ТУТ - Mileseey

Это высокоточный измерительный аппарат, который измеряет расстояние, площадь и несколько других параметров. Точность до 0,001 мм.

Отпариватель Xiaomi

Цена 30

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Резервуара хватает на пару небольших вещей или на одну большую вещь. С таким устройством вам больше не нужен утюг. Отпариватель нагревается и выдает пар каждые 20 секунд.