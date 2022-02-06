Недорогие и полезные товары с AliExpress: видеокарта GeForce RTX 3050, отпариватель Xiaomi и другое
Вакуумный подъемник
Цена $58
Инструмент может использоваться для переноски и монтажа таких материалов как стеклопакеты, столешницы из керамогранита, напольная плитка больших размеров.
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Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3050
Цена $546
Представляю Вашему вниманию новую игровую видеокарту nVidia RTX 3050 от известной компании Palit. Карточка оснащена 8 гигабайтами GDDR6 видеопамяти. Шина - 128 бит, частота памяти - 14 Гбит/сек, частота по ядру - 1552 МГц (разгоняется до 1710 МГц).
Паяльник
Цена $11
КУПИТЬ ТУТ - Паяльная станция 800Вт
Данная модель паяльника отличается от своих аналогов, в первую очередь, наличием регулятора температуры, что позволяет без труда подобрать оптимальный вариант для пайки нужной детали.
Монитор Samsung 23.8"
Цена $139
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КУПИТЬ ТУТ - HUAWEI Display 23.8" - 28" Samsung U28R550UQI 4K
Монитор с безрамочным дизайном.
Разрешение 1920x1080 px, IPS матрица, отклик 5 мс, частота 75 Гц. Угол обзора 178° , плавная картинка благодаря AMD FreeSync.
Кофемашина DeLonghi
Цена 22990 руб. по промокоду HAD4000
- мощность 1450 Вт
- 15 бар
- 1.8 л
- кофемолка 250 г (13 степеней помола)
- эспрессо, латте, капучино, макиато, ручной капучинатор, регулировка крепости
Беспроводной видеоглазок
Цена $21
Применяются там, где есть необходимость постоянной фиксации происходящих событий. Оснащен крупным экраном с хорошим разрешением и камерой с широким обзором.
Массажная подушка
Цена $14
КУПИТЬ ТУТ - для спины - для ног
Одна из самых популярных массажных подушек на рынке. Оснащена 2 массажными головками с 4 “пальцами” каждая и нагревателем. Точно расслабит вас после трудового дня.
Качественный наколенник
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Цена $11
Устанавливается в специальную эластичную манжету или костюм. Защищает от различных травм при выполнении нормативов, соревнований, тренировок, активных игр, где задействован контактный способ игры. Вставка располагается под углом в 30 градусов.
Лазерный дальномер
Цена $18
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Это высокоточный измерительный аппарат, который измеряет расстояние, площадь и несколько других параметров. Точность до 0,001 мм.
Отпариватель Xiaomi
Цена 30
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Резервуара хватает на пару небольших вещей или на одну большую вещь. С таким устройством вам больше не нужен утюг. Отпариватель нагревается и выдает пар каждые 20 секунд.
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