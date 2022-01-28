В ближайшие годы сотрудников заводов Tesla заменят на человекоподобных роботов Optimus

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Роботы-гуманоиды — это не оскорбление, как могут подумать пятиклассники. Это роботы с телосложением человека.

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По словам Маска, это позволит решить проблему нехватки рабочей силы на предприятиях фирмы.

«С точки зрения приоритетности продуктов, самая важная разработка, которую мы cделаем в этом году — это робот Optimus. Я думаю, что со временем она может стать значительнее, чем автобизнес» — высказался Ilon Musk.

Он также добавил, что может найти применение роботов на своих заводах, но он только за, если другие компании воспользуются их роботами лучше.

Что мы знаем о Tesla Bot сейчас? Рост приблизительно составляет 173 см, вес около 57кг, а скорость передвижения 8км/ч. Что касается грузоподъемности, то она до 20 кг. Видит он через систему автопилота Tesla.

Илон Маск 2 года назад: искусственный интеллект и роботы могут быть очень опасны.

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Илон Маск сегодня: создаем робота, который очень похож на роботов из фильма "Я, робот", где они чуть не уничтожили людей.