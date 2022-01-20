Бестселлер Redmi Note 11 выходит за пределами Китая

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Xiaomi готова выпустить устройства серии Redmi Note 11 Pro на мировые рынки 26 января. Линейка смартфонов будет состоять из трех устройств — Redmi Note 11, Note 11 Pro и Note 11 Pro 5G.

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Глобальная версия с номером модели 2201116SC была замечена на сайте сертификации TENAA в Китае. Поскольку Redmi Note 11 Pro 5G с процессором MediaTek Dimensity 920 и номером модели 21091116 уже выпущен в Китае, этот телефон может появиться на китайском рынке под другим брендом. Наряду с этим популярный китайский информатор раскрыл характеристики устройства на Weibo.

Глобальный вариант Redmi Note 11 Pro 5G будет оснащен 6,6" Full HD+ AMOLED дисплеем. В нём будет установлен процессор Qualcomm Snapdragon 690 и будет поставляться с 6Gb и 8Gb ОЗУ LPDDR4X. Телефон будет продаваться только с одним хранилищем — 128 ГБ UFS 2.2. Смартфон оснащен батареей на 5000mah с возможностью fast charge 67 Вт.

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Что касается фотовозможностей, Redmi Note 11 Pro будет оснащен основным датчиком на 108МП, дополнительным датчиком на 8МП и еще одним датчиком на 2МП. Мы можем ожидать, что 8-мегапиксельный сенсор будет работать как сверхширокоугольный объектив. Для селфи будет установлена 16-мегапиксельная камера. Он загружается на оболочке MIUI 13 поверх Android 11.