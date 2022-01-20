Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Optovik За пост начислено вознаграждение
Стали известны характеристики Redmi Note 11 Pro 5G Global: Snapdragon 690 и AMOLED экран 120 Гц
Бестселлер Redmi Note 11 выходит за пределами Китая
анонсы и реклама
Крутая 3060 Asus Strix задешево допскидка
2060 12Gb подешевела на 19000р
RTX 3060 подешевели за неделю на 10%
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
-29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming

Xiaomi готова выпустить устройства серии Redmi Note 11 Pro на мировые рынки 26 января. Линейка смартфонов будет состоять из трех устройств — Redmi Note 11, Note 11 Pro и Note 11 Pro 5G.

реклама

Глобальная версия с номером модели 2201116SC была замечена на сайте сертификации TENAA в Китае. Поскольку Redmi Note 11 Pro 5G с процессором MediaTek Dimensity 920 и номером модели 21091116 уже выпущен в Китае, этот телефон может появиться на китайском рынке под другим брендом. Наряду с этим популярный китайский информатор раскрыл характеристики устройства на Weibo.

 Глобальный вариант Redmi Note 11 Pro 5G будет оснащен 6,6" Full HD+ AMOLED дисплеем. В нём будет установлен процессор Qualcomm Snapdragon 690 и будет поставляться с 6Gb и 8Gb ОЗУ LPDDR4X. Телефон будет продаваться только с одним хранилищем — 128 ГБ UFS 2.2. Смартфон оснащен батареей на 5000mah с возможностью fast charge 67 Вт.

анонсы и реклама
-18 000р на MSI RTX 3070
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>
3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI
-29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus
RTX 3070 со скидкой 15 000р

Что касается фотовозможностей, Redmi Note 11 Pro будет оснащен основным датчиком на 108МП, дополнительным датчиком на 8МП и еще одним датчиком на 2МП. Мы можем ожидать, что 8-мегапиксельный сенсор будет работать как сверхширокоугольный объектив. Для селфи будет установлена 16-мегапиксельная камера. Он загружается на оболочке MIUI 13 поверх Android 11.

#xiaomi #новинки #redmi #новинки aliexpress #redmi note 11 pro #redmi note 11 pro plus
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Xiaomi Redmi Note 11 на процессоре Snapdragon 680 c 50-МП камерой будет стоить от $175
Xiaomi Mix 5 получит 6,73-дюймовый WQHD+ дисплей
Стал известен дизайн будущего смартфона Samsung Galaxy A53 5G
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Японии за $100 продают коробки удачи с видеокартами, в которых можно найти GeForce RTX 3090
35
Центробанк РФ планирует взять под контроль все P2P-переводы денег, связанные с криптовалютами
57
Геймерские видеокарты дешевеют в магазинах РФ, а GeForce RTX 3060 стала самой популярной 20 января
61
Xiaomi объявила о глобальном развертывании MIUI 13
+
Ютубер смог поиграть в God of War на RX 550 с 2 Гб в 60 fps – инструкция для всех желающих
18
Финальное обновление MIUI 12 на Android 11 вывело из строя смартфоны Xiaomi и Redmi
4
Доходность майнинга Эфира сильно упала, а окупаемость фермы из Radeon RX 6900 XT выросла до 29 мес
90
Intel Core i5-12600KF на частоте 6754 МГц стал лучшим в Geekbench3 Multi Core
3
Создатель Stardew Valley и грядущей Haunted Chocolatier работает ещё над одним проектом
+
На территории Евросоюза могут запретить майнинг Биткоина и Эфира
13
GeForce RTX 4090 и RTX 4090 Ti могут потребовать блок питания мощностью 1200 Вт
122
Shiba Inu и Dogecoin сильно подешевели и могут исчезнуть после прихода криптозимы
4
Чипсет Samsung Exynos 2200 значительно уступает Snapdragon 8 Gen 1 и MediaTek Dimensity 9000
36
В России стартуют продажи недорогих 4К-телевизоров с продвинутой ОС Салют ТВ и умными ассистентами
26
Witchfire от создателей The Vanishing of Ethan Carter выйдет в конце этого года в раннем доступе
1
Рублёвая цена AMD Radeon RX 6500 XT тоже известна
67
GeForce GT 1010 отстает от GeForce RTX 3070 на 95 процентов
27
NVIDIA и AMD увеличат отпускные цены на видеокарты на 20% в 2022 году – Wccftech
49
Власти Европы призывают запретить в регионе энергозатратные виды майнинга
13
Самый дешёвый камерофон vivo X80 с чипом Dimensity 8000 будет стоить от $580
+

Популярные статьи

Лучшие и худшие шестиядерные процессоры января 2022 года
77
Мои впечатления от игры Metro Exodus Enhanced Edition. Москвичи узнали, что за МКАДом есть жизнь
62
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 50 тысяч рублей: январь 2021
44
Тестирование системы i7-8700T + GTX 1070 в игре God of War
40
Первые шаги в оверклокинге: что купить
104
VR - Виртуальная реальность как парадокс современного времени
65
AMD RX 6500XT: что ты такое
48
20 признаков, характерных для фанатов Intel и AMD
26
Мои впечатления от игры S.T.A.L.K.E.R. Плохая компания 2 Масон
6
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe MSI Spatium M480 объемом 2 ТБ
7

Сейчас обсуждают

Jurten Krieg
18:30
Просрочку за магнитом ты купишь максимум с такой политикой высасывания денег из населения властными структурами.
Центробанк РФ озвучил позицию по поводу запрета криптовалют, увидев риски в иностранных биржах
Manager
18:29
И в этом он стабилен последние 30 лет ! :)
Центробанк РФ озвучил позицию по поводу запрета криптовалют, увидев риски в иностранных биржах
Savangard
18:29
не купишь
Центробанк РФ озвучил позицию по поводу запрета криптовалют, увидев риски в иностранных биржах
Leshiy2371
18:29
Модераторы не пропускают такое - только в "Запись в блог".
20 признаков, характерных для фанатов Intel и AMD
Himis
18:28
куплю 3090 за 20 тыщ
Центробанк РФ озвучил позицию по поводу запрета криптовалют, увидев риски в иностранных биржах
Savangard
18:28
Рубль не падает, он отрицательно растет
Центробанк РФ озвучил позицию по поводу запрета криптовалют, увидев риски в иностранных биржах
6eлоруС_80
18:28
Вопросов нет! Цены на R3000/5000 - неадекватный конь (особенно на R3000). Но Интел сама виновата: 12900к так и не смог одолеть 5950х, 12700к не смог побить 5900х, 12600к не смог войти в 5800х.... Плюс...
Лучшие и худшие шестиядерные процессоры января 2022 года
Виталий Shokerxxx
18:28
монополия когда 1 контора. а так по факту амуде и невидиа разные конторы)..
Asus выдала сотрудникам большие бонусы благодаря майнингу
Jurten Krieg
18:26
Мякиш вместо мозгов таки у тебя, лахтобот. Самый главный баламут, многоходовочник и дружбонародец руководит этой страной.
Центробанк РФ озвучил позицию по поводу запрета криптовалют, увидев риски в иностранных биржах
Игорь Стратиенко
18:25
Гугл хочет тупо рубануть бабла на китайцах у которых игра в андроидное донатное говно на ПК через эмуляторы весьма популярна, причём ввиду запрещённости в Китае самого гугла эта "корпорация добра" наг...
Google начинает бета-тестирование платформы для запуска Android игр на ПК с Windows
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем