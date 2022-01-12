Недорогие и полезные товары с AliExpress: проектор Xiaomi, мощный фонарь NICRON и другое
Тумблер
Цена $0.73 - 3.54
Тумблер это такая мини кнопка для включения каких-либо приборов. Есть индикатор, который подсвечивается. Можно использовать во многих приборах.
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Компьютерное кресло
Цена 5570 руб. по промокоду SSWNC1600 и купону продавца
Недорогое, но качественное компьютерное кресло с выраженной боковой поддержкой, откидной подставкой для ног, поясничным валиком и дополнительной съемной подушкой. Предлагается 5 цветовых решений. Несущие элементы конструкции выполнены из нержавеющей стали, кресло спокойно выдерживает 100 кг.
Ноутбук HUAWEI MateBook D15
Цена 40 490 руб по промокоду SSWNC6500 и купону продавца
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Рабочая лошадка. Отлично подойдет для учебы и офисных задач, особенно когда важна мобильность. Для своих 15 дюймов он компактный и легкий. А еще зарядка по type-c, а зарядный блок смартфонного размера.
Мощный фонарь
Цена $17
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- светодиод Samsung - выдает 600 люмен
- защита от влаги IP65
- 4 режима работы
- питание от 1 аккумулятора или батарейки АА, либо от 14500 (максимальная мощность)
- зажим на крепление и сильный магнит в основании
Вакуумный упаковщик
Цена $29 по промокоду WOWJAN200
Простой в использовании вакуумный упаковщик позволяет уменьшить количество отходов, сохранить питательные вещества и аромат продуктов и хранить их дольше. Он удаляет большую часть кислорода, что снижает скорость окисления продукта, размножения микроорганизмов и образования плесени.
Пусковое устройство для авто
Цена $40
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Пусковое портативное устройство поможет завести вашу машину при разряженном аккумуляторе. Одной из особенностей устройства является его термостойкость и работоспособность в температурном режиме от -20 до 60 градусов.
Проектор Xiaomi Wanbo
Цена $143 по промокоду ZIMASALE1000
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Проектор способен выводить картинку диагональю от 40 до 120 дюймов с расстояния от 1,5 до 3 метров. Максимальное разрешение FullHD, есть поддержка 4K.
- Android на борту!
Телескоп
Цена $46 по промокоду ZIMASALE300
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Подойдёт для использования в домашних условиях, не требует специальных навыков в обращении. Аппарат увеличивает изображение в HD качестве со 150 кратным зумом. Наверное каждый из нас хоть раз мечтал взглянуть на луну и звёзды поближе. Объектив в диаметре 70 миллиметров, корпус штатива выполнен из высокопрочного алюминия.
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