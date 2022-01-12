Тумблер

Цена $0.73 - 3.54

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Тумблер это такая мини кнопка для включения каких-либо приборов. Есть индикатор, который подсвечивается. Можно использовать во многих приборах.

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Компьютерное кресло

Цена 5570 руб. по промокоду SSWNC1600 и купону продавца

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Недорогое, но качественное компьютерное кресло с выраженной боковой поддержкой, откидной подставкой для ног, поясничным валиком и дополнительной съемной подушкой. Предлагается 5 цветовых решений. Несущие элементы конструкции выполнены из нержавеющей стали, кресло спокойно выдерживает 100 кг.

Ноутбук HUAWEI MateBook D15

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Цена 40 490 руб по промокоду SSWNC6500 и купону продавца

КУПИТЬ ТУТ или ТУТ - MateBook D15 8/512 ГБ - Lenovo IdeaPad 3

Рабочая лошадка. Отлично подойдет для учебы и офисных задач, особенно когда важна мобильность. Для своих 15 дюймов он компактный и легкий. А еще зарядка по type-c, а зарядный блок смартфонного размера.

Мощный фонарь

Цена $17

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светодиод Samsung - выдает 600 люмен

защита от влаги IP65

4 режима работы

питание от 1 аккумулятора или батарейки АА, либо от 14500 (максимальная мощность)

зажим на крепление и сильный магнит в основании

Вакуумный упаковщик

Цена $29 по промокоду WOWJAN200

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Простой в использовании вакуумный упаковщик позволяет уменьшить количество отходов, сохранить питательные вещества и аромат продуктов и хранить их дольше. Он удаляет большую часть кислорода, что снижает скорость окисления продукта, размножения микроорганизмов и образования плесени.

Пусковое устройство для авто

Цена $40

КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - Baseus - Baseus 20000 мАч

Пусковое портативное устройство поможет завести вашу машину при разряженном аккумуляторе. Одной из особенностей устройства является его термостойкость и работоспособность в температурном режиме от -20 до 60 градусов.

Проектор Xiaomi Wanbo

Цена $143 по промокоду ZIMASALE1000

КУПИТЬ ЗДЕСЬ - крутой WZATCO C3

Проектор способен выводить картинку диагональю от 40 до 120 дюймов с расстояния от 1,5 до 3 метров. Максимальное разрешение FullHD, есть поддержка 4K.

Android на борту!

Телескоп

Цена $46 по промокоду ZIMASALE300

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Подойдёт для использования в домашних условиях, не требует специальных навыков в обращении. Аппарат увеличивает изображение в HD качестве со 150 кратным зумом. Наверное каждый из нас хоть раз мечтал взглянуть на луну и звёзды поближе. Объектив в диаметре 70 миллиметров, корпус штатива выполнен из высокопрочного алюминия.