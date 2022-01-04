Сервопривод

Цена $10

КУПИТЬ ТУТ

Позволит откручивать и закручивать различные гаечные и болтовые соединения с усилием в 30кг. Представляет собой корпус в котором сосредоточены шлицевые шестерни с диаметром 5,9мм. Довольно полезное устройство.

реклама

В Telegram канале и группе вк каждый день публикуется еще больше полезных товаров.

Сканер для авто

Цена $6.82 - 7.60

КУПИТЬ ТУТ - LAUNCH X431 - качественный - KUULAA ELM327

Автомобильный Bluetooth сканер подключается к разъему OBD. Используется для считывания ошибок в бортовом компьютере авто. Измеряет такие составляющие как температуру, обороты двигателя, уровень горюче-смазочных материалов, определяет состояние электропроводки и приборов, а также органов управления.

Набор кухонных японских ножей

анонсы и реклама -14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming Рухнула цена RTX 3060 Gigabyte -19 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр - 5000р на RTX 3060 Gigabyte DDR 5 - 64Gb за 64 тр RTX 3070 со скидкой 15 000р

Цена $6.87 - 87

КУПИТЬ ТУТ

В комплекте 10 различных приборов, среди которых универсальный нож для приготовления блюд как дома так и в ресторанах, нож для нарезания хлеба, клинкерный инструмент, обвалочный нож — для разделки мяса и рыбы. Для шинкования, разделывания стейков, для фруктов и овощей.

Эхолот

Цена $32

реклама

КУПИТЬ ТУТ

Это идеальный прибор для всех любителей рыбалки, который поможет найти рыбные места. Эхолот с отличной точностью измерений и работой до 20 часов при полной зарядке батареи. Беспроводной датчик работает в радиусе до 120 м.

Графический планшет

Цена $739

КУПИТЬ ТУТ - дешевый - XP-Pen Deco

Он отлично подойдёт для графических художников и людей кто много времени проводит за современным дизайном. Ультратонкий и суперлегкий. Его можно брать с собой в поездки.

Шуруповерт Wosai

Цена $17 с купоном продавца

КУПИТЬ ТУТ

У шуруповерта регулируется крутящий момент в 25-ти положениях. Имеется 2 скорости вращения: 400 и 1500 об/мин. LED фонарик активируется при нажатии на кнопку включения. Сбоку есть индикатор оставшегося заряда батареи.

Часы SKMEI

Цена $8

КУПИТЬ ТУТ - кварцевые с хронографом - солидные

Ремешок из стали. Часы поддерживают 2 времени, секундомер, недели, будильник, дату. Есть подсветка. Выдерживает погружение до 50 м в воду.