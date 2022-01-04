Недорогие и полезные товары с AliExpress: сканер LAUNCH X431, часы WISHDOIT и другое
Сервопривод
Цена $10
Позволит откручивать и закручивать различные гаечные и болтовые соединения с усилием в 30кг. Представляет собой корпус в котором сосредоточены шлицевые шестерни с диаметром 5,9мм. Довольно полезное устройство.
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Сканер для авто
Цена $6.82 - 7.60
КУПИТЬ ТУТ - LAUNCH X431 - качественный - KUULAA ELM327
Автомобильный Bluetooth сканер подключается к разъему OBD. Используется для считывания ошибок в бортовом компьютере авто. Измеряет такие составляющие как температуру, обороты двигателя, уровень горюче-смазочных материалов, определяет состояние электропроводки и приборов, а также органов управления.
Набор кухонных японских ножей
Цена $6.87 - 87
В комплекте 10 различных приборов, среди которых универсальный нож для приготовления блюд как дома так и в ресторанах, нож для нарезания хлеба, клинкерный инструмент, обвалочный нож — для разделки мяса и рыбы. Для шинкования, разделывания стейков, для фруктов и овощей.
Эхолот
Цена $32
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Это идеальный прибор для всех любителей рыбалки, который поможет найти рыбные места. Эхолот с отличной точностью измерений и работой до 20 часов при полной зарядке батареи. Беспроводной датчик работает в радиусе до 120 м.
Графический планшет
Цена $739
КУПИТЬ ТУТ - дешевый - XP-Pen Deco
Он отлично подойдёт для графических художников и людей кто много времени проводит за современным дизайном. Ультратонкий и суперлегкий. Его можно брать с собой в поездки.
Шуруповерт Wosai
Цена $17 с купоном продавца
У шуруповерта регулируется крутящий момент в 25-ти положениях. Имеется 2 скорости вращения: 400 и 1500 об/мин. LED фонарик активируется при нажатии на кнопку включения. Сбоку есть индикатор оставшегося заряда батареи.
Часы SKMEI
Цена $8
КУПИТЬ ТУТ - кварцевые с хронографом - солидные
Ремешок из стали. Часы поддерживают 2 времени, секундомер, недели, будильник, дату. Есть подсветка. Выдерживает погружение до 50 м в воду.
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