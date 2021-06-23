Подушка

Цена $61

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Подушка с объемной текстурой сделана из приятного на ощупь эластичного полимерного материала, который эффективно распределяет нагрузку. Буквально за секунду принимает изначальную форму. Благодаря ячейкам подушка кажется легкой и "воздушной", но на самом деле она весит примерно 3.5 кг.

Флагман POCO F3 в версии 6+128 ГБ

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Цена $269 по промокоду COOL

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6.67", AMOLED, FHD+, 120 Гц

Фронталка 20 Мп, основная 48+8+5 Мп

Процессор Snapdragon 870

Батарея 4520 мАч, 33 Вт

Wi-Fi 6, NFC, 5G

TV-приставка H96 MAX X3

Цена $35

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Производительная модель приставки на чипе Amlogic S905X3, Android 9 с поддержкой H.265, 4K 60pfs, 8K 24 fps. Двухдиапазонный Wi-Fi и поддержка голосового ввода. Графический процессор: ARM Mali-G31.

TWS наушники Baseus W3

Цена 934 руб по промокоду FUN и купону продавца

КУПИТЬ ТУТ - Oneodio - Anker Life Q30

TWS наушники Baseus W3 за полцены. Народные ушки в стиле AirPods Pro. Новый хит бюджетный, а зная неплохое качество их ушек. Смотрятся прикольнее чем Honor Choice, да и играть явно будут лучше! Ну топчик по дешману.

Электрические ножницы

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Цена $56

КУПИТЬ ТУТ или ЗДЕСЬ - секатор

Электрические ножницы будут полезны тем, кто часто работает с листовым металлом. Они хорошо режут нержавейку 0.1-0.6 мм, металл 0.1-1 мм и мягкие металлы до 4 мм. В ножницах используется стандартный 18-ти вольтовый аккумулятор фирмы Makita.

Электрическая сабельная пила

Цена $45

КУПИТЬ ТУТ - Makita GA5030

Используется для бытовых и хозяйственных нужд, а также при производстве мебели, строительных и монтажных работах. Потребляемая мощность во время работы составляет 710 Ватт. Скорость на холостом ходу двигателя будет 2800 оборотов в минуту, максимальная глубина резки 115 миллиметров.

Домашняя охранная сигнализация

Цена $32

КУПИТЬ ТУТ - Tuya - eMastiff - сигнализация KERUI W18

Имеет несколько датчиков для контроля движения на определенной территории. В комплекте есть видеокамера которая ведёт наблюдение и записывает информацию на карту памяти.

Удобство данной системы в её простой установке и управлении через wi-fi канал с помощью приложения смартфона. Сигнализация оснащена автономной системы питания.

Автомобильный мультимедийный плеер AMPrim

Цена $34.80 - 89

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КУПИТЬ ТУТ - на андроиде

Это универсальное решение для авто, которое способно значительно расширить возможности по использованию мультимедиа. На выбор есть разные модификации. Система поддерживает все современные форматы и функционал.

Набор для ремонта стекла

Цена $1.87 - 4

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Инструменты используются для удаления царапин, трещин, сколов. Восстанавливают покрытие стёкол, при помощи специального клеевого состава. Для более эффективного проведения процедуры в комплекте приспособление на присосках, при помощи которого можно зафиксировать заплатку.

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