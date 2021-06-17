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Велозамок WestBiking

Цена $20

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Эффективно защитить коляску или велосипед вы сможете с помощью данного замка. Он имеет не только компактные габариты, но и отличное качество. Замок имеет качественный сплав, не поддающийся мягким инструментам, и уникальный ключ.

Электробритва Xiaomi MSN M3

Цена $26 по промокоду UAX7L3IJ22Q9

КУПИТЬ ТУТ - Xiaomi enchen - Xiaomi Mijia S700 - S500 - Youpin MSN - ENCHEN Blackstone 3D

3 режущие головки (нержавеющая сталь)

многофункциональный дисплей

самоочистка (в воде за несколько секунд)

влагозащита IPX5

до 3 часов работы (аккумулятор 2500 мАч)

зарядка по Type-C

Термометр Inkbird IBT-2X

Цена $18

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Удобный прибор для измерения температуры еды. Вставляете его в пищу и на экране показывается температура. Употребление как холодной, так и горячей пищи вредит желудку.

Увлажнитель Smartmi 2

Цена $121

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Это устройство в котором установлен распылитель, вырабатывает до 250 мл жидкости за час. Управляется при помощи телефонного приложения по беспроводному каналу wi-fi. Емкость резервуара составляет 4 литра. Испаритель имеет автоматический принцип работы, он дозированно подаёт влажный пар в обрабатываемом помещении. Способен очистить от 21 до 30 квадратных метров площади.

Рация BaoFeng

Цена $20

КУПИТЬ ТУТ или Baofeng UV-5R

Диапазон частот VHF 136 - 174 МГц; UHF 400 - 520 МГц;

Мощность передатчика 5 Вт

Радиус действия 10 км

Память на 128 частотных каналов;

Функции DTMF, VOX, TOT, BCLO, "ROGER Beep"

Встроенный фонарик

Аккумулятор 1600 мАч

Будильник Xiaomi

Цена $12

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Компактный будильник, который способен измерять уровень влажности в помещении и температуру. Будильник можно подключить к смартфону по Bluetooth и синхронизировать время, дату и сигналы.

Кофемашина Polaris

Цена $99

КУПИТЬ ТУТ - JASSY - ТУТ - ТУТ

Качественная портативная кофейная машина капсульного типа, используется для приготовления кофе различного вида. Включает в себе кофемолку, заварочный механизм, устройство для нагрева и разлива.

Электрический чайник REDMOND SkyKettle RK-G214S

Цена $16 по промокоду VSEVAM325

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Электрический чайник с подсветкой и дистанционным управлением. Мощность чайника 2200 Вт, объем 1.7 л. Через приложение можно установить нужную температуру и включить нагрев.

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