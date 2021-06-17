Недорогие и полезные товары с AliExpress: увлажнитель Smartmi 2, электрический чайник REDMOND
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Велозамок WestBiking
Цена $20
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Эффективно защитить коляску или велосипед вы сможете с помощью данного замка. Он имеет не только компактные габариты, но и отличное качество. Замок имеет качественный сплав, не поддающийся мягким инструментам, и уникальный ключ.
Электробритва Xiaomi MSN M3
Цена $26 по промокоду UAX7L3IJ22Q9
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- 3 режущие головки (нержавеющая сталь)
- многофункциональный дисплей
- самоочистка (в воде за несколько секунд)
- влагозащита IPX5
- до 3 часов работы (аккумулятор 2500 мАч)
- зарядка по Type-C
Термометр Inkbird IBT-2X
Цена $18
Удобный прибор для измерения температуры еды. Вставляете его в пищу и на экране показывается температура. Употребление как холодной, так и горячей пищи вредит желудку.
Увлажнитель Smartmi 2
Цена $121
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Это устройство в котором установлен распылитель, вырабатывает до 250 мл жидкости за час. Управляется при помощи телефонного приложения по беспроводному каналу wi-fi. Емкость резервуара составляет 4 литра. Испаритель имеет автоматический принцип работы, он дозированно подаёт влажный пар в обрабатываемом помещении. Способен очистить от 21 до 30 квадратных метров площади.
Рация BaoFeng
Цена $20
- Диапазон частот VHF 136 - 174 МГц; UHF 400 - 520 МГц;
- Мощность передатчика 5 Вт
- Радиус действия 10 км
- Память на 128 частотных каналов;
- Функции DTMF, VOX, TOT, BCLO, "ROGER Beep"
- Встроенный фонарик
- Аккумулятор 1600 мАч
Будильник Xiaomi
Цена $12
Компактный будильник, который способен измерять уровень влажности в помещении и температуру. Будильник можно подключить к смартфону по Bluetooth и синхронизировать время, дату и сигналы.
Кофемашина Polaris
Цена $99
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Качественная портативная кофейная машина капсульного типа, используется для приготовления кофе различного вида. Включает в себе кофемолку, заварочный механизм, устройство для нагрева и разлива.
Электрический чайник REDMOND SkyKettle RK-G214S
Цена $16 по промокоду VSEVAM325
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Электрический чайник с подсветкой и дистанционным управлением. Мощность чайника 2200 Вт, объем 1.7 л. Через приложение можно установить нужную температуру и включить нагрев.
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