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Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: циркулярная пила, тв бокс Xiaomi Mi TV

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Ножницы для яиц

Цена $10

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Довольно интересная вещь, которая поможет открывать яйца с комфортом. Сделаны они из нержавеющей стали. Работают очень просто. Положили яйцо и нажали рукой на механизм, который напоминает обычные ножницы.

Термоусадочные трубки

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Цена $1.66 - 7.84

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Трубки используются во время монтажных работ электропроводки в жилых и нежилых помещениях, в автомобиле и других механических средствах.Набор состоит из 164/328 шт. различных по диаметру термоусадочных трубок

Циркулярная мини-пила

Цена $46

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Маневренная циркулярная пила с лазерной направляющей продумана до мелочей для комфортной работы. Инструмент произведен и собран отлично, нет заусенцев, зазоров или люфтов. Есть шланг для отвода древесной пыли и для подключения пылесоса.

Резак

Цена $16

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Инструмент для точной резки металлических изделий. Используется обычно с электроинструментом-дрелью, шуруповёртом, сверлильным станком.

Насадка устанавливается на вращающуюся часть патрона. Затягивается при помощи ключа. Работает как от электрических так и пневматических инструментов. Минимальный радиус резки составляет 12 мм. 

Тв бокс Xiaomi Mi TV Stick

Цена $32

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Компания представила TВ-брелок с Android TV 9.0 на борту. Компактное устройство управляется при помощи Bluetooth-пульта и поддерживает разрешение 2K.Серьезная альтернатива стандартной приставке от Xiaomi.

Планшет TeclastM40 6+128 ГБ

Цена 168

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  • дисплей 10.1" 1920x1200
  • Android 10
  • память: 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ ПЗУ + microSD
  • стереозвук
  • Wi-Fi, Bluetooth,  GPS, LTE, 3.5 мм
  • камеры: 8 МП основная и 8 МП фронтальная

Светильник в салон

Цена $1.58 - 4.61

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Светодиодный светильник для салона автомобиля, представляет собой USB проектор который освещает пространство салона различными цветами и визуальными эффектами.

Массажер

Цена $22

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КУПИТЬ ТУТ - Массажный пистолет - для ступней - для спины

Позволяет расслабить мышцы, скорректировать кровоток и поднять общий тонус тела. В комплекте с массажером есть специально автомобильный адаптер для питания, сделан из тканевых и ПВХ материала.

Инструмент для деревообработки

Цена $66

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Забивает гвозди, дюбеля и другие крепежные элементы. В комплекте идет сменная кассета со скобами и гвоздями. Мощность 300 ватт. Отлично подойдет для ремонта и строительства.

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