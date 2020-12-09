Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: циркулярная пила, тв бокс Xiaomi Mi TV
Ножницы для яиц
Цена $10
Довольно интересная вещь, которая поможет открывать яйца с комфортом. Сделаны они из нержавеющей стали. Работают очень просто. Положили яйцо и нажали рукой на механизм, который напоминает обычные ножницы.
Термоусадочные трубки
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Цена $1.66 - 7.84
Трубки используются во время монтажных работ электропроводки в жилых и нежилых помещениях, в автомобиле и других механических средствах.Набор состоит из 164/328 шт. различных по диаметру термоусадочных трубок
Циркулярная мини-пила
Цена $46
Маневренная циркулярная пила с лазерной направляющей продумана до мелочей для комфортной работы. Инструмент произведен и собран отлично, нет заусенцев, зазоров или люфтов. Есть шланг для отвода древесной пыли и для подключения пылесоса.
Резак
Цена $16
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Инструмент для точной резки металлических изделий. Используется обычно с электроинструментом-дрелью, шуруповёртом, сверлильным станком.
Насадка устанавливается на вращающуюся часть патрона. Затягивается при помощи ключа. Работает как от электрических так и пневматических инструментов. Минимальный радиус резки составляет 12 мм.
Тв бокс Xiaomi Mi TV Stick
Цена $32
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Компания представила TВ-брелок с Android TV 9.0 на борту. Компактное устройство управляется при помощи Bluetooth-пульта и поддерживает разрешение 2K.Серьезная альтернатива стандартной приставке от Xiaomi.
Планшет TeclastM40 6+128 ГБ
Цена 168
- дисплей 10.1" 1920x1200
- Android 10
- память: 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ ПЗУ + microSD
- стереозвук
- Wi-Fi, Bluetooth, GPS, LTE, 3.5 мм
- камеры: 8 МП основная и 8 МП фронтальная
Светильник в салон
Цена $1.58 - 4.61
Светодиодный светильник для салона автомобиля, представляет собой USB проектор который освещает пространство салона различными цветами и визуальными эффектами.
Массажер
Цена $22
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КУПИТЬ ТУТ - Массажный пистолет - для ступней - для спины
Позволяет расслабить мышцы, скорректировать кровоток и поднять общий тонус тела. В комплекте с массажером есть специально автомобильный адаптер для питания, сделан из тканевых и ПВХ материала.
Инструмент для деревообработки
Цена $66
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Забивает гвозди, дюбеля и другие крепежные элементы. В комплекте идет сменная кассета со скобами и гвоздями. Мощность 300 ватт. Отлично подойдет для ремонта и строительства.
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