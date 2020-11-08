Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: авторегистратор Xiaomi, турбо зажигалка
Турбо зажигалка
Цена $3
Это настоящая вещь для суровых мужиков которых уже давно не устраивает старомодная кремниевая зажигалка. У этой зажигалки 3 отсека для выхода газа, так же имеется несколько разновидностей цветов на выбор. Нагрев пламени происходит до 1300 градусов по цельсию.
Стяжки Антилёд
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Цена $12
Они препятствуют скольжению в зимний период времени. Данные цепи устанавливаются на любые автомобильные шины, как легкового так и внедорожного транспорта. Приспособление изготовлено из нейлонового материала, с металлическими гвоздями.
Авторегистратор Xiaomi
Цена $69
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Обновленная версия популярного видеорегистратора Xiaomi, выпускаемого суббрендом Mijia. Снимает 2,5К-видеопоток с углом обзора 140 градусов.
Сушилка для обуви Xiaomi
Цена $34
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Функциональная сушилка для обуви cо стерилизацией от бактерий. Удобно использовать за счет сгибающейся трубки.
- мощность 235W
- нагрев от 45 до 65 градусов
- вес 1.2кг
Умный дверной замок Tuya
Цена $69
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Оснащён быстрым сканером отпечатков пальцев, RFID‑датчиком для считывания ключей‑карт, а также кодовым и механическим замками. Настраивать и разблокировать устройство можно с помощью мобильного приложения через Wi-Fi.
Умные часы Amazfit Stratos
Цена $98
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Смарт часы с функциями GPS, глонасс. Есть биометрическая функция сбора данных, канал беспроводной связи Bluetooth. Это отличный аксессуар для занятий спортом, кроме того есть опция коротких уведомлений, поддержка русского языка.
Светодиодная лента
Цена $31
Светодиодная лента RGB длиной 2 м, используется для освещения как в помещении так и вне его. Данное устройство оборудовано wi-fi модулем, через которое можно управлять режимами освещения, а также изменять цвета, яркость и прочие функции, через мобильное приложение вашего смартфона.
Электроотвертка Hilda
Цена $25
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Закручивание происходит быстро, обеспечивается неплохой скоростью вращения до 1200 об/мин. Эргономика штуковины хорошая, корпус приятно держать в руке, в процессе не дает особую нагрузку.
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