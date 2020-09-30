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Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: электросамокат Kugoo S3, видеорегистратор DDPai и другое

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RTX 2060 - цена конкретно пошла вниз (в рублях)
MSI RTX 2070 дешевеет не смотря на падение рубля
Слив MSI 2070 Super перед приходом 3ххх
<b>Нереальный обвал цен на 2080 Super</b> - смотри сидя

Ремень

Цена $4.99 - 7.99

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Супер ремень отличного качества для мужчины или женщины. На пряжке выпуклая эмблема СССР и надпись "Сделан в СССР". Уж не знаю на сколько это правда, ведь товар будут доставлять из Китая. Да и производство наверняка тоже там.

Электросамокат KUGOO S3

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Цена $209

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Оснащен мощной батареей на 350 ватт, этот доступный и экологичный вид транспорта не требует водительских прав, ездить на нем может как взрослый так и ребенок, запас хода около 30 км.

Скорость до 45 км в час. Руль регулируется по высоте, есть тормозная система. Выполнен их сплава алюминия с нагрузкой на раму до 120 кг.

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Этот малыш будет отличным для Вас помощником в уборке. Им можно пропылесосить диван и кресла, навести порядок в автомобиле. Одного заряда для уборки всей квартиры. При низком уровне заряда он сам поедет на док-станцию для подзарядки.

Портативный пылесос для авто Baseus 

Цена $33

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КУПИТЬ ТУТ - 70mai

Он послужит отличным помощником в вашем доме, ведь он справляется с любой грязью, собирает все крошки, волосы пыль, мелких тараканов и тому подобное. Также он очищает пол от бактерий ультрафиолетовыми лучами. Работает бесшумно, едет по заданному маршруту, при этом не врезается в мебель и стены, а также проедет небольшие пороги и под креслами и кроватью.

Лазерный уровень

Цена $101

КУПИТЬ ТУТ - Hilda - Boebede - BIGGRIT

Профессиональный лазерный уровень для строительных и проектных работ, имеет до 12 линий для точного определения углов и плоскости. Можно использовать на все 360 градусов.

Стельки Xiaomi

Цена $3

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Данные стельки изготовлены из полиэстера и нейлона, жесткая основа (так называемый супинатор) - из пластика. Благодаря последней получается значительная поддержка свода стопы, поэтому при длительной ходьбе ноги меньше устают.

Видеорегистратор DDPai

Цена $60

КУПИТЬ ТУТ - Mola N3 - Xiaomi 70mai A800 - E-ACE с 3 камерами

У камеры угол обзора 140 градусов, светосила f/1.8 и разрешение 1600P. Так же из особенностей режим парковки 24ч, линза которая вращается на 360 градусов по вертикали, шаринг по Wi-Fi, аккумулятор Super Capasitor который выдерживает очень низкие и высокие температуры, WDR по типу HDR, G-сенсор для определения столкновения. Короче говоря крутой регик и достойный конкурент 70mai.

Лазерный дальномер UNI-T

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Цена $21

КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - Mileseey PF210 - UNI-T

Одна из лучших китайских моделей дальномера. Оснащена дисплеем, на который выводятся все измерения. Данная модель измеряет расстояние, считает объемы и углы. На странице продавца представлено четыре варианта с разной дальностью измерения и точностью в 2 миллиметра.

Мужской набор

Цена $32

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КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - ТУТ

Это набор инструментов для ремонта вело и мото техники, а также ключ с динамометрическим механизмом. Есть фиксатор направления вращения. Храповый механизм позволяет использовать минимум усилий для затяжки болтов и гаек. Диаметр головок от 6 до 14 мм. Дополнительно есть удлинитель. Все изделия их хромо ванадиевой стали.

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С твоей экономностью ты должен иметь комп на 10900К + RTX 3090 и монитор 4К топовый... )
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Ты бредишь? Разница на уровне погрешности еще у первого ZEN была, а уже ZEN+ и ZEN 2 вышли, и вот ZEN 3 выходит. Ровень... Уже давно обогнали. Просто нелогично получается, 3 года рассказывать о погре...
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AlVet
19:36
Это прозвучало официально, из уст Nvidia? Пруфы, пресс-релизы в студию. Такого не было. Говорили об этом все, кто угодно. Поэтому мимо.
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abdulla
19:36
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Владимир Сомов
19:34
Перестал читать на моменте когда сказано, что перекрывает слот памяти - это реально катастрофа и не допустимо для СВО от EKWB, китайщиной аж завоняло
Обзор и тестирование процессорной СВО EKWB EK-AIO 360 D-RGB
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