Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: электросамокат Kugoo S3, видеорегистратор DDPai и другое
Ремень
Цена $4.99 - 7.99
Супер ремень отличного качества для мужчины или женщины. На пряжке выпуклая эмблема СССР и надпись "Сделан в СССР". Уж не знаю на сколько это правда, ведь товар будут доставлять из Китая. Да и производство наверняка тоже там.
Электросамокат KUGOO S3
реклама
Цена $209
КУПИТЬ ТУТ или ТУТ - Ninebot by Segway KickScooter ES1 - HIPER Slim VX560
Оснащен мощной батареей на 350 ватт, этот доступный и экологичный вид транспорта не требует водительских прав, ездить на нем может как взрослый так и ребенок, запас хода около 30 км.
Скорость до 45 км в час. Руль регулируется по высоте, есть тормозная система. Выполнен их сплава алюминия с нагрузкой на раму до 120 кг.
Крутой робот-пылесос
Цена $179
КУПИТЬ ТУТ - Liectroux - Xiaomi ROIDMI NEX - VIOMI - Roborock H6 - Roborock S5 Max - Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop - ILIFE V7s Plus - ABIR X6 - ABIR X8 - ROIDMI - Dreame V9 - ILIFE H70
Этот малыш будет отличным для Вас помощником в уборке. Им можно пропылесосить диван и кресла, навести порядок в автомобиле. Одного заряда для уборки всей квартиры. При низком уровне заряда он сам поедет на док-станцию для подзарядки.
Портативный пылесос для авто Baseus
Цена $33
реклама
Он послужит отличным помощником в вашем доме, ведь он справляется с любой грязью, собирает все крошки, волосы пыль, мелких тараканов и тому подобное. Также он очищает пол от бактерий ультрафиолетовыми лучами. Работает бесшумно, едет по заданному маршруту, при этом не врезается в мебель и стены, а также проедет небольшие пороги и под креслами и кроватью.
Лазерный уровень
Цена $101
КУПИТЬ ТУТ - Hilda - Boebede - BIGGRIT
Профессиональный лазерный уровень для строительных и проектных работ, имеет до 12 линий для точного определения углов и плоскости. Можно использовать на все 360 градусов.
Стельки Xiaomi
Цена $3
Данные стельки изготовлены из полиэстера и нейлона, жесткая основа (так называемый супинатор) - из пластика. Благодаря последней получается значительная поддержка свода стопы, поэтому при длительной ходьбе ноги меньше устают.
Видеорегистратор DDPai
Цена $60
КУПИТЬ ТУТ - Mola N3 - Xiaomi 70mai A800 - E-ACE с 3 камерами
У камеры угол обзора 140 градусов, светосила f/1.8 и разрешение 1600P. Так же из особенностей режим парковки 24ч, линза которая вращается на 360 градусов по вертикали, шаринг по Wi-Fi, аккумулятор Super Capasitor который выдерживает очень низкие и высокие температуры, WDR по типу HDR, G-сенсор для определения столкновения. Короче говоря крутой регик и достойный конкурент 70mai.
Лазерный дальномер UNI-T
реклама
Цена $21
КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - Mileseey PF210 - UNI-T
Одна из лучших китайских моделей дальномера. Оснащена дисплеем, на который выводятся все измерения. Данная модель измеряет расстояние, считает объемы и углы. На странице продавца представлено четыре варианта с разной дальностью измерения и точностью в 2 миллиметра.
Мужской набор
Цена $32
реклама
КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - ТУТ
Это набор инструментов для ремонта вело и мото техники, а также ключ с динамометрическим механизмом. Есть фиксатор направления вращения. Храповый механизм позволяет использовать минимум усилий для затяжки болтов и гаек. Диаметр головок от 6 до 14 мм. Дополнительно есть удлинитель. Все изделия их хромо ванадиевой стали.
Рекомендую к просмотру прошлые подборки товаров.
В Telegram канале интересные товары публикуются чаще - https://t.me/aliworkman
реклама
Группа вк - https://vk.com/workman1
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила