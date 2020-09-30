Цена $4.99 - 7.99

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Супер ремень отличного качества для мужчины или женщины. На пряжке выпуклая эмблема СССР и надпись "Сделан в СССР". Уж не знаю на сколько это правда, ведь товар будут доставлять из Китая. Да и производство наверняка тоже там.

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Цена $209

КУПИТЬ ТУТ или ТУТ - Ninebot by Segway KickScooter ES1 - HIPER Slim VX560

Оснащен мощной батареей на 350 ватт, этот доступный и экологичный вид транспорта не требует водительских прав, ездить на нем может как взрослый так и ребенок, запас хода около 30 км.

Скорость до 45 км в час. Руль регулируется по высоте, есть тормозная система. Выполнен их сплава алюминия с нагрузкой на раму до 120 кг.

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Цена $179

КУПИТЬ ТУТ - Liectroux - Xiaomi ROIDMI NEX - VIOMI - Roborock H6 - Roborock S5 Max - Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop - ILIFE V7s Plus - ABIR X6 - ABIR X8 - ROIDMI - Dreame V9 - ILIFE H70

Этот малыш будет отличным для Вас помощником в уборке. Им можно пропылесосить диван и кресла, навести порядок в автомобиле. Одного заряда для уборки всей квартиры. При низком уровне заряда он сам поедет на док-станцию для подзарядки.

Цена $33

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КУПИТЬ ТУТ - 70mai

Он послужит отличным помощником в вашем доме, ведь он справляется с любой грязью, собирает все крошки, волосы пыль, мелких тараканов и тому подобное. Также он очищает пол от бактерий ультрафиолетовыми лучами. Работает бесшумно, едет по заданному маршруту, при этом не врезается в мебель и стены, а также проедет небольшие пороги и под креслами и кроватью.

Цена $101

КУПИТЬ ТУТ - Hilda - Boebede - BIGGRIT

Профессиональный лазерный уровень для строительных и проектных работ, имеет до 12 линий для точного определения углов и плоскости. Можно использовать на все 360 градусов.

Цена $3

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Данные стельки изготовлены из полиэстера и нейлона, жесткая основа (так называемый супинатор) - из пластика. Благодаря последней получается значительная поддержка свода стопы, поэтому при длительной ходьбе ноги меньше устают.

Цена $60

КУПИТЬ ТУТ - Mola N3 - Xiaomi 70mai A800 - E-ACE с 3 камерами

У камеры угол обзора 140 градусов, светосила f/1.8 и разрешение 1600P. Так же из особенностей режим парковки 24ч, линза которая вращается на 360 градусов по вертикали, шаринг по Wi-Fi, аккумулятор Super Capasitor который выдерживает очень низкие и высокие температуры, WDR по типу HDR, G-сенсор для определения столкновения. Короче говоря крутой регик и достойный конкурент 70mai.

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Цена $21

КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - Mileseey PF210 - UNI-T

Одна из лучших китайских моделей дальномера. Оснащена дисплеем, на который выводятся все измерения. Данная модель измеряет расстояние, считает объемы и углы. На странице продавца представлено четыре варианта с разной дальностью измерения и точностью в 2 миллиметра.

Цена $32

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КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - ТУТ

Это набор инструментов для ремонта вело и мото техники, а также ключ с динамометрическим механизмом. Есть фиксатор направления вращения. Храповый механизм позволяет использовать минимум усилий для затяжки болтов и гаек. Диаметр головок от 6 до 14 мм. Дополнительно есть удлинитель. Все изделия их хромо ванадиевой стали.

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