Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: зимняя куртка Xiaomi DMN Aerogel, робот пылесос Xiaomi Mijia 1C и другое
Капсула для хранения
Цена $46
Ее можно использовать как адресник для детей и животных, изготовлена из прочного и легкого титана. Сплав металла не деформируется, выдерживает высокие температуры, корпус защищен от пыли, воды и грязи. Емкость позволит поместить деньги, украшения, таблетки, записку, ключи и прочие мелкие вещи.
Настольная мини циркулярная пила
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Цена $65
КУПИТЬ ТУТ или Ручная - Workpro - POSENPRO - HILDA - NEWON - Drillpro - аккумуляторная дисковая пила
Циркулярная пила является одним из основных инструментов в любой мастерской для выполнения столярных работ и производства мебели. Ею осуществляется множество первичных операций по обработке древесины и других материалов. Есть защитный щиток от попадания в глаза опилок и крошек.
Мультиметр BSIDE
Цена $13.97 - 45.23
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С помощью подключения к разнообразным гаджетам, компьютерам, например ноутбуку - вы можете измерить уровень напряжения, уровень тока в портах. Показатели отображаются на жидкокристаллическом экране этого мультиметра.
Робот пылесос Xiaomi Mijia 1C
Цена $179
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Гаджет с дистанционным управлением. Работает по запрограммированному маршруту и быстро очищает до 200кв. метров за один цикл своей работы.
Питания хватает на 60 минут. Есть система распознавания и обхода препятствий. Емкость для сбора пыли равна 0,5л.
Зимняя куртка Xiaomi DMN Aerogel
Цена $88
Прекрасно переносит низкие температуры, влагоотталкивающее покрытие, тонкая и легкая основа из аэрогеля. Куртке не требуется специальная защита, ее можно напрямую постирать как при помощи ручной, так и при помощи машинной стирки.
Система видеонаблюдения YI
Цена $39
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Одна из наиболее надежных многофункциональных камер. Подходит для внешнего видеонаблюдения даже в российскую непогоду, не боится ни воды, ни ветра. Есть инфракрасная подсветка.
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