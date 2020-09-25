Цена $46

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Ее можно использовать как адресник для детей и животных, изготовлена из прочного и легкого титана. Сплав металла не деформируется, выдерживает высокие температуры, корпус защищен от пыли, воды и грязи. Емкость позволит поместить деньги, украшения, таблетки, записку, ключи и прочие мелкие вещи.

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Циркулярная пила является одним из основных инструментов в любой мастерской для выполнения столярных работ и производства мебели. Ею осуществляется множество первичных операций по обработке древесины и других материалов. Есть защитный щиток от попадания в глаза опилок и крошек.

Цена $13.97 - 45.23

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С помощью подключения к разнообразным гаджетам, компьютерам, например ноутбуку - вы можете измерить уровень напряжения, уровень тока в портах. Показатели отображаются на жидкокристаллическом экране этого мультиметра.

Цена $179

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Гаджет с дистанционным управлением. Работает по запрограммированному маршруту и быстро очищает до 200кв. метров за один цикл своей работы.

Питания хватает на 60 минут. Есть система распознавания и обхода препятствий. Емкость для сбора пыли равна 0,5л.

Цена $88

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Прекрасно переносит низкие температуры, влагоотталкивающее покрытие, тонкая и легкая основа из аэрогеля. Куртке не требуется специальная защита, ее можно напрямую постирать как при помощи ручной, так и при помощи машинной стирки.

Цена $39

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Одна из наиболее надежных многофункциональных камер. Подходит для внешнего видеонаблюдения даже в российскую непогоду, не боится ни воды, ни ветра. Есть инфракрасная подсветка.

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