Цена $1

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Для тех, кому надоело постоянно развязывать и связывать шнурки. На выбор несколько расцветок. Выглядят очень стильно и молодежно. Свою цену оправдывают полностью.

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Цена $178

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Полуавтоматическая кофеварка, работает от сети 220 вольт, за свой цикл выдает до 4 чашек напитка в течение 5 минут. Устройство обеспечивает готовым продуктом, начиная со стадии помола кофейных зерен, варки, добавления молока и сахара. Емкость под воду 1,7 литров. Порция кофе на выходе оставляет 200 мл.

Цена $39

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Одна из наиболее надежных многофункциональных камер. Подходит для внешнего видеонаблюдения даже в российскую непогоду, не боится ни воды, ни ветра. Есть инфракрасная подсветка.

Цена $19

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излучатели 6 мм

Bluetooth 5.0, поддержка AAC

двойной микрофон с шумоподавлением

сенсорное управление

влагозащита IPX5

до 4 часов работы (до 24 часов работы с кейсом)

Цена $199

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Робот-пылесос является еще одним из новых устройств, которые помогают по дому. Пылесос выполняет 3 функции: сухая уборка, влажная уборка и чистка. Данная модель пылесоса сама корректирует маршрут своего перемещения в зависимости от обстановки.

Цена $379 с купоном продавца





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Портативный 3D принтер с объемной печатью из полиуретанового композитного состава. Используется как в домашнем изготовлении так и на промышленном уровне.

Скорость наложения слоев до 250 мм в сек, температура разогрева материала 130 градусов. Работает от сети 220 вольт. Рабочая часть 300 на 400 мм.

Цена $36

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Достаточно мощная приставка на Android 9 с памятью 4 + 64ГБ. С не вы забудете про платное телевидение, на нее легко устанавливать приложения, допустим Xsmart с помощью которого вы сможете смотреть ТВ и новые фильмы бесплатно. Поддерживает USB 3.0 и новейший формат 8к.

Цена $64

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Новая модель видеорегистратора от очередного партнерского бренда под названием DDPai с записью 2K-видео и ночной съемкой. И большим экраном.

Подходит для круглосуточной малозаметной записи на парковке. Благодаря модулю Wi-Fi умеет транслировать на смартфон и напрямую в YouTube.

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