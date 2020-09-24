Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: наушники Amazfit Powerbuds, робот пылесос Xiaomi и другое

[ ] для раздела Блоги
+
<b>!!! 2080 Ti Zotac AMP за КОПЕЙКИ в Регарде !!!</b>
!! MSI Gaming 2080 Ti - цена рухнула РЕАЛЬНО НА ПОРЯДОК
<b>!! Gigabyte RTX 2080 Ti за ГРОШИ в Регарде</b>

Эластичные шнурки без завязок

Цена $1

КУПИТЬ ТУТ

Для тех, кому надоело постоянно развязывать и связывать шнурки. На выбор несколько расцветок. Выглядят очень стильно и молодежно. Свою цену оправдывают полностью.

Кофеварка

реклама

Цена $178

КУПИТЬ ТУТ - Кофемашина Sonifer - Другая

Полуавтоматическая кофеварка, работает от сети 220 вольт, за свой цикл выдает до 4 чашек напитка в течение 5 минут. Устройство обеспечивает готовым продуктом, начиная со стадии помола кофейных зерен, варки, добавления молока и сахара. Емкость под воду 1,7 литров. Порция кофе на выходе оставляет 200 мл.

Система видеонаблюдения YI

Цена $39

анонсы и реклама
Конкурс Seagate - выиграй 10ТБ Exos X16 за комментарий
Слив MSI 2070 Super перед приходом 3ххх
<b>Нереальный обвал цен на 2080 Super</b> - смотри сидя
РУХНУЛА цена MSI RTX 2070 после анонса RTX 3ххх
RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх
Новейший i9 <b>10850KA</b> - смотри характеристики
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

КУПИТЬ ТУТ - Hiseeu 8CH - Zosi - Gadinan - Jooan 8CH - H.VIEW - Movols

Одна из наиболее надежных многофункциональных камер. Подходит для внешнего видеонаблюдения даже в российскую непогоду, не боится ни воды, ни ветра. Есть инфракрасная подсветка. 

Беспроводные наушники Mifa X8 TWS

Цена $19

реклама

КУПИТЬ ТУТTiso i6 - Популярные - Amazfit Powerbuds - Baseus WM01 - SYLLABLE S101

  • излучатели 6 мм
  • Bluetooth 5.0, поддержка AAC
  • двойной микрофон с шумоподавлением
  • сенсорное управление
  • влагозащита IPX5
  • до 4 часов работы (до 24 часов работы с кейсом)

Робот-пылесос

Цена $199

КУПИТЬ ТУТXiaomi ROIDMI NEX - VIOMI - Roborock H6 - Roborock S5 Max - Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop - ILIFE V7s Plus - ABIR X6 - ABIR X8 - ROIDMI - Dreame V9 - ILIFE H70

Робот-пылесос является еще одним из новых устройств, которые помогают по дому. Пылесос выполняет 3 функции: сухая уборка, влажная уборка и чистка. Данная модель пылесоса сама корректирует маршрут своего перемещения в зависимости от обстановки.

3D принтер Artillery X1

Цена $379 с купоном продавца


КУПИТЬ ТУТ

Портативный 3D принтер с объемной печатью из полиуретанового композитного состава. Используется как в домашнем изготовлении так и на промышленном уровне.

Скорость наложения слоев до 250 мм в сек, температура разогрева материала 130 градусов. Работает от сети 220 вольт. Рабочая часть 300 на 400 мм.

ТВ‑приставка Vontar X3

Цена $36

КУПИТЬ ТУТ - Mecool KM3H96 Max X3 - Ugoos X3 PRO - X88 Pro - Xiaomi Mi TV Stick - X96 Max Plus - в РФ

Достаточно мощная приставка на Android 9 с памятью 4 + 64ГБ. С не вы забудете про платное телевидение, на нее легко устанавливать приложения, допустим Xsmart с помощью которого вы сможете смотреть ТВ и новые фильмы бесплатно. Поддерживает USB 3.0 и новейший формат 8к.

Видеорегистратор Xiaomi

Цена $64

реклама



КУПИТЬ ТУТ - Xiaomi 70mai A800 - E-ACE с 3 камерами

Новая модель видеорегистратора от очередного партнерского бренда под названием DDPai с записью 2K-видео и ночной съемкой. И большим экраном.

Подходит для круглосуточной малозаметной записи на парковке. Благодаря модулю Wi-Fi умеет транслировать на смартфон и напрямую в YouTube.

Рекомендую также посмотреть прошлые подборки товаров.

реклама

Полезные гаджеты можете найти в телеграм канале - https://t.me/aliworkman

Группа вк - https://vk.com/workman1


Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

aliexpress алиэкспресс гаджеты электроника товары из китая полезные товары техника подборки находки дешевые товары
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe 4.0 NVMe Patriot Viper VP4100 500 ГБ (VP4100-500GM28H)
+
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 45 тысяч рублей: сентябрь 2020
13
Обзор и тестирование видеокарты ASUS GeForce GTX 1660 Super Mini
25
Тестирование процессора Intel Core i3-10100 в актуальных играх
40
Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: сентябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
15
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 2060 Super Aero ITX
16
Тестирование процессора Intel Pentium G6400 в актуальных играх
25
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3080 GamingPro OC
211
Первое знакомство с поколением NVIDIA Ampere на примере MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio
113
Осенняя распродажа в магазине GoDeal24: скидки до 62% на ключи для ПО

Интересные материалы

Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3080 GamingPro OC
17 сентября 2020 211
Первое знакомство с поколением NVIDIA Ampere на примере MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio
17 сентября 2020 113
Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – сентябрь 2020
16 сентября 2020 24
Тестирование процессора Intel Core i3-10100 в актуальных играх
21 сентября 2020 40
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: сентябрь 2020
14 сентября 2020 23
Тестирование процессора Intel Pentium G6400 в актуальных играх
18 сентября 2020 25

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Xiaomi сообщила о полной приостановке выпуска прошивки MIUI 12 на десятки смартфонов – причины и сроки возобновления рассылки
7
Цена Huawei P40 Pro упала на 430 долларов – Kirin 990 5G, профессиональная 50-Мп камера, NFC, 90-Гц дисплей и ёмкий аккумулятор
5
Названы реальные системные требования Cyberpunk 2077 – нескромные аппетиты и флагманская GeForce RTX 3080
24
Redmi Note 7, Redmi Note 8 и ещё 15 смартфонов Xiaomi получили новую версию MIUI 12
7
HUAWEI представила окончательный список из 68 смартфонов, которые в 2020 году получат EMUI 11 на Android 11 – названия и сроки выхода
7
Стали известны технические характеристики видеокарты Radeon RX 6700 XT – 2 560 ядер, 40 вычислительных блоков и небольшая площадь GPU
46
Российские цены на флагманские видеокарты GeForce RTX 2080 Ti резко пошли вниз – скидки доходят до 30 000 рублей
11
HUAWEI выпустила стабильную российскую прошивку EMUI 11 на 22 популярных смартфона 2019-2020-х годов – список и набор в группу тестирования
+
Ryzen 9 3900X против Ryzen 5 3600X – выясняем, сколько fps принесёт переплата в 250 долларов за 12-ядерный процессор по мнению Benchmark
24
Xiaomi Redmi Note 8 Pro подешевел на 135 долларов – NFC, игровой процессор, 64-Мп камера и ёмкий аккумулятор по лучшей цене
2
Не все так гладко с RTX 3080 FE - рабочая температура в играх превышает 100 градусов
38
11 смартфонов Xiaomi получили стабильную версию MIUI 12 в России и мире
3
Конкурс Seagate и Overclockers.ru: выиграй 10ТБ жёсткий диск Seagate Exos X16 за комментарий
658
Huawei nova 5T сильно подешевел – флагманский процессор сервисы Google и NFC со скидкой 185 долларов
4
Realme X3 SuperZoom резко подешевел – Snapdragon 855+, 120-Гц экран, 64-Мп камера с 60x зумом, аккумулятор на 4200 мА*ч и NFC со скидкой 140 долларов
2
Видеокарты GeForce RTX 2080 Ti резко упали в цене – модели MSI, Gigabyte и Zotac со скидкой до 22 000 рублей
10
ASUS ZenFone 7 Pro подешевел на 120 долларов – Snapdragon 865+, NFC, 90-Гц дисплей OLED, 64-Мп камера и аккумулятор ёмкостью 5000 мА*ч
8
8-ядерный 16-поточный APU AMD серии Ryzen 5000 замечен в бенчмарке AotS
5
Закон Хуанга – новый закон Мура: глава NVIDIA опровергает постулат, высказанный более 50 лет назад
27
AMD Ryzen 9 3950X и Intel Core i9-10900K в паре с NVIDIA GeForce RTX 3080 поборолись за звание игрового короля в тестировании TechSpot
74

Популярные статьи

Моё мнение: Xbox Series S – лучший выбор в новом поколении консолей, а PlayStation 5 покупать не стоит
110
Собираем игровой ПК для Cyberpunk 2077 дешевле 50000 рублей
70
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 45 тысяч рублей: сентябрь 2020
13
Выездной компьютерный мастер переустановит Windows - разбираем индустрию мошенничества в подробностях
87
Необычные материнские платы - с множеством портов, с мобильной видеокартой, со встроенным ИБП и многие другие
10
Тестирование связки процессора i5-4690K и видеокарты Gigabyte 970 G1 Gaming в некоторых играх
114
5 лучших модов для The Witcher 3, полностью преображающих любимую игру
2
Большое тестирование игр на системе i5-8400 и GTX 1070
3
Санкции и блокировка TikTok – разбор ситуации и хронология событий
8
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe 4.0 NVMe Patriot Viper VP4100 500 ГБ (VP4100-500GM28H)
+

Сейчас обсуждают

omoikane
09:38
Лол ее нужно сравнивать с армой, а не с батлой. Батле в плане тактик шутеров до армы далеко, очень. В таких играх главное не графика. Многие вон на тушино до сих пор на картах с армы2 сидят.
Тактический шутер Squad спустя почти пять лет выбрался из раннего доступа Steam
LoL
09:38
Согласен.
Тестирование связки процессора i5-4690K и видеокарты Gigabyte 970 G1 Gaming в некоторых играх
TOM_RUS
09:38
Драйвер вполне себе может изменять частоту, на которой работает видеокарта, а еще напряжение и много чего еще, и биос тоже это может. А вообще, если железка некорректно работает на заявленных производ...
Некоторые владельцы GeForce RTX 3080 жалуются на проблемы с видеокартой в ряде игр — данные ComputerBase
LoL
09:37
4690к как печатная машинка крут, для всего остального есть куда смотреть в плане замены.
Тестирование связки процессора i5-4690K и видеокарты Gigabyte 970 G1 Gaming в некоторых играх
Alexshanghai IntelAmdov
09:37
лучше бы с нигерами вопрос решили ДБ。
Санкции и блокировка TikTok – разбор ситуации и хронология событий
Алик Шаповацес
09:36
Обзор был бы бомбический если бы вместо GTX1070, вы оценили GTX1660 или GTX1660super, так как данные карты сейчас очень востребованны и народ ориентируется именно на них. Тогда ваша статья была бы оче...
Большое тестирование игр на системе i5-8400 и GTX 1070
LoL
09:36
Ок, держи в курсе)
Тестирование связки процессора i5-4690K и видеокарты Gigabyte 970 G1 Gaming в некоторых играх
Дмитрий Высокос
09:35
Пк без клавы мышки и монитора!))) Зашибись так будет играться!)))
Собираем игровой ПК для Cyberpunk 2077 дешевле 50000 рублей
Максим
09:35
обычно такое производство принято монетизировать, а тут очень много контента и бесплатно. Лично у меня один вопрос: от куда бабло на всё это? Игру конечно покупают, но не думаю, что в должных объемах
No Man’s Sky получила огромное обновление под названием Origins
omoikane
09:33
Да, а как же у нвидиа такого не бывает? :D Хотя на старте тьюрингов черные экраны когда карты не могли сходу на дисплей порту работать и поголовный брак видно забыли все :D
Обладатели GeForce RTX 3080 сообщают о массовых сбоях в играх – чёрный экран, вылеты в систему и другие проблемы с драйверами NVIDIA
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем