Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: наушники Amazfit Powerbuds, робот пылесос Xiaomi и другое
Эластичные шнурки без завязок
Цена $1
Для тех, кому надоело постоянно развязывать и связывать шнурки. На выбор несколько расцветок. Выглядят очень стильно и молодежно. Свою цену оправдывают полностью.
Кофеварка
реклама
Цена $178
КУПИТЬ ТУТ - Кофемашина Sonifer - Другая
Полуавтоматическая кофеварка, работает от сети 220 вольт, за свой цикл выдает до 4 чашек напитка в течение 5 минут. Устройство обеспечивает готовым продуктом, начиная со стадии помола кофейных зерен, варки, добавления молока и сахара. Емкость под воду 1,7 литров. Порция кофе на выходе оставляет 200 мл.
Система видеонаблюдения YI
Цена $39
КУПИТЬ ТУТ - Hiseeu 8CH - Zosi - Gadinan - Jooan 8CH - H.VIEW - Movols
Одна из наиболее надежных многофункциональных камер. Подходит для внешнего видеонаблюдения даже в российскую непогоду, не боится ни воды, ни ветра. Есть инфракрасная подсветка.
Беспроводные наушники Mifa X8 TWS
Цена $19
реклама
КУПИТЬ ТУТ - Tiso i6 - Популярные - Amazfit Powerbuds - Baseus WM01 - SYLLABLE S101
- излучатели 6 мм
- Bluetooth 5.0, поддержка AAC
- двойной микрофон с шумоподавлением
- сенсорное управление
- влагозащита IPX5
- до 4 часов работы (до 24 часов работы с кейсом)
Робот-пылесос
Цена $199
КУПИТЬ ТУТ - Xiaomi ROIDMI NEX - VIOMI - Roborock H6 - Roborock S5 Max - Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop - ILIFE V7s Plus - ABIR X6 - ABIR X8 - ROIDMI - Dreame V9 - ILIFE H70
Робот-пылесос является еще одним из новых устройств, которые помогают по дому. Пылесос выполняет 3 функции: сухая уборка, влажная уборка и чистка. Данная модель пылесоса сама корректирует маршрут своего перемещения в зависимости от обстановки.
3D принтер Artillery X1
Цена $379 с купоном продавца
Портативный 3D принтер с объемной печатью из полиуретанового композитного состава. Используется как в домашнем изготовлении так и на промышленном уровне.
Скорость наложения слоев до 250 мм в сек, температура разогрева материала 130 градусов. Работает от сети 220 вольт. Рабочая часть 300 на 400 мм.
ТВ‑приставка Vontar X3
Цена $36
КУПИТЬ ТУТ - Mecool KM3 - H96 Max X3 - Ugoos X3 PRO - X88 Pro - Xiaomi Mi TV Stick - X96 Max Plus - в РФ
Достаточно мощная приставка на Android 9 с памятью 4 + 64ГБ. С не вы забудете про платное телевидение, на нее легко устанавливать приложения, допустим Xsmart с помощью которого вы сможете смотреть ТВ и новые фильмы бесплатно. Поддерживает USB 3.0 и новейший формат 8к.
Видеорегистратор Xiaomi
Цена $64
реклама
КУПИТЬ ТУТ - Xiaomi 70mai A800 - E-ACE с 3 камерами
Новая модель видеорегистратора от очередного партнерского бренда под названием DDPai с записью 2K-видео и ночной съемкой. И большим экраном.
Подходит для круглосуточной малозаметной записи на парковке. Благодаря модулю Wi-Fi умеет транслировать на смартфон и напрямую в YouTube.
Рекомендую также посмотреть прошлые подборки товаров.
реклама
Полезные гаджеты можете найти в телеграм канале - https://t.me/aliworkman
Группа вк - https://vk.com/workman1
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила