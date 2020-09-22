Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: пылесос Xiaomi ROIDMI NEX, смарт часы Amazfit и другое
Механическая музыкальная шкатулка
Цена $3
Это милая вещица добавит вашим ключам нотку теплой атмосферы. Маленькая шкатулочка проигрывает мелодию при помощи механизма, как и классическая музыкальная шкатулка.
Топовый ручной пылесос от Xiaomi ROIDMI NEX
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Цена $356
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Флагманский вертикальный пылесос от Xiaomi - Roidmi NEX X20. Аппарат беспроводной, работает от аккумулятора. В обычном режиме его хватает минимум на 20 минут, в "турбо" режиме - чуть более 10 минут, в "эко" режиме - примерно на час.
Беспроводная система видеонаблюдения Hiseeu
Цена $102
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Состоит из 8 автономных видеокамер с качеством передаваемого по wifi изображения 1080р, принимающий механизм позволяет вести архив записей на жесткий диск. Есть инфракрасная подсветка для съемки в ночное время.
Популярные смарт часы Amazfit Stratos
Цена $93
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Часы имеют множество спортивных режимов, среди которых - бег на свежем воздухе и в помещении, ходьба, велоспорт, скалолазание, йога, футбол. Водонепроницаемость до 50 метров, а также GPS + GLONASS.
Вакуумный упаковщик
Цена $12
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Данный гаджет поможет с заготовкой продуктов и прилично сэкономит ваше время, а в придачу — и место в холодильнике. Работать с ним легко: минимум кнопок и понятная световая индикация. В комплект поставки уже входят 15 пакетов.
Мини пила
Цена $45
КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - ТУТ - ЗДЕСЬ - аккумуляторная дисковая пила
Электрическая циркулярная мини пила на 700 ватт мощности, используется для распилов древесины, в строительстве и деревообработке. В комплекте есть 3 различных диска лезвия с направляющими. Скорость вращения на холостом ходу 8200 оборотов в минуту.
Набор для обработки дерева
Цена $12.79 - 56.49
Набор состоит из множества насадок разной формы и диаметра, прибор имеет вращение до 10 000 оборотов в минуту на холостом ходу. Мощность устройства 190 ватт, диаметр сверления от 1 до 3 мм. Отлично подойдет для производственных задач и в хозяйстве, для создания творческих поделок.
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