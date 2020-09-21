Цена $0.27 - 3.20

КУПИТЬ ТУТ

Своеобразный крючок для полотенец, который крепится на стену небезызвестным двусторонним скотчем 3M. Сделан из АБС-пластика. По сути это не крючок, а именно держатель, так как полотенце фиксируется 4 мягкими зубьями.

реклама

Цена $11

КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - Mustool

Отличный и популярный мультиметр. Измерение напряжения, тока, сопротивления, частоты, температуры, большой контрастный экран, подсветка и функция фонарика при работе в темноте. Есть подставка, автовыключение, функция хранения данных.

Цена $83

анонсы и реклама Слив MSI 2070 Super перед приходом 3ххх GTX 1660 - цены тоже идут вниз Новейший i9 <b>10850KA</b> - смотри характеристики Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

КУПИТЬ ТУТ - Baseus - 70mai - UTRAI 22000mah - мощное

Пуско-зарядное устройство на литий полимерной основе для быстрого запуска авто (бензин до 8 л, дизель 3.5 л). Готов обеспечить высокими токами стартер в широком диапазоне температур: от -20 до +60.

Цена $17

реклама

КУПИТЬ ТУТ - Популярные - Amazfit Powerbuds - Baseus WM01 - SYLLABLE S101

поддержка AAC

Bluetooth 5.0

двойное шумодавление, защита от воды и пыли IPX67

до 3.5 часов работы (до 31 часов работы с кейсом)

Цена $200

КУПИТЬ ТУТ - Roborock S5 Max - Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop - ILIFE V7s Plus - ABIR X6 - ABIR X8 - LIECTROUX C30B - ROIDMI - Dreame V9 - ILIFE H70

Это новинка от компании Сяоми. Ему хватит сил, чтобы приподнять с пола стальные шарики или шурупы. Съемная батарея на 2000mah. Одного заряда хватит на уборку помещения почти в 400 квадратных метров. Мощная сила всасывания в 23000Па.

Цена $25

КУПИТЬ ТУТ

Двухсторонний цифровой лазерный инклинометр При выполнении измерений вы можете включить оба лазера с левой и правой стороны, что сделает измерения более точными. Встроенный в корпус магнит позволяет крепить цифровой транспортир к любой металлической поверхности.

Цена $48

КУПИТЬ ТУТ

Сабельная пила мощностью 710 Вт с настраиваемым углом наклона, плавной регулировкой и фиксатором скорости работы. В комплекте есть четыре полотна для древесины, металла и пластмассы.

Цена $12

реклама





КУПИТЬ ТУТ - TINTON LIFE - ЗДЕСЬ - пакеты

Чтобы сохранить свежесть продуктов надолго, вам понадобится данный прибор. Простой и удобный в использовании. Упаковщик имеет компактные габариты и его удобно хранить в небольшом ящике на кухне.

Цена $8

КУПИТЬ ТУТ

реклама

При его использование вы за считанные секунды сможете измерить температуру (особенно удобно мерять детям). Очень чёткие показания. Есть два режима измерения температуры: температура тела и предметов.

Рекомендую также посмотреть прошлые подборки товаров.

Полезные гаджеты можете найти в телеграм канале - https://t.me/aliworkman