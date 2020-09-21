Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: мультиметр RICHMETERS, пылесос Xiaomi VIOMI и другое
Держатель для полотенец
Цена $0.27 - 3.20
Своеобразный крючок для полотенец, который крепится на стену небезызвестным двусторонним скотчем 3M. Сделан из АБС-пластика. По сути это не крючок, а именно держатель, так как полотенце фиксируется 4 мягкими зубьями.
Цифровой мультиметр RICHMETERS
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Цена $11
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Отличный и популярный мультиметр. Измерение напряжения, тока, сопротивления, частоты, температуры, большой контрастный экран, подсветка и функция фонарика при работе в темноте. Есть подставка, автовыключение, функция хранения данных.
Пусковое устройство Xiaomi 70Mai Max
Цена $83
КУПИТЬ ТУТ - Baseus - 70mai - UTRAI 22000mah - мощное
Пуско-зарядное устройство на литий полимерной основе для быстрого запуска авто (бензин до 8 л, дизель 3.5 л). Готов обеспечить высокими токами стартер в широком диапазоне температур: от -20 до +60.
TWS наушники Tiso i6
Цена $17
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- поддержка AAC
- Bluetooth 5.0
- двойное шумодавление, защита от воды и пыли IPX67
- до 3.5 часов работы (до 31 часов работы с кейсом)
Вертикальный пылесос Xiaomi VIOMI
Цена $200
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Это новинка от компании Сяоми. Ему хватит сил, чтобы приподнять с пола стальные шарики или шурупы. Съемная батарея на 2000mah. Одного заряда хватит на уборку помещения почти в 400 квадратных метров. Мощная сила всасывания в 23000Па.
Лазерный инклинометр
Цена $25
Двухсторонний цифровой лазерный инклинометр При выполнении измерений вы можете включить оба лазера с левой и правой стороны, что сделает измерения более точными. Встроенный в корпус магнит позволяет крепить цифровой транспортир к любой металлической поверхности.
Пила Workpro
Цена $48
Сабельная пила мощностью 710 Вт с настраиваемым углом наклона, плавной регулировкой и фиксатором скорости работы. В комплекте есть четыре полотна для древесины, металла и пластмассы.
Вакуумный упаковщик
Цена $12
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Чтобы сохранить свежесть продуктов надолго, вам понадобится данный прибор. Простой и удобный в использовании. Упаковщик имеет компактные габариты и его удобно хранить в небольшом ящике на кухне.
Бесконтактный термометр
Цена $8
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При его использование вы за считанные секунды сможете измерить температуру (особенно удобно мерять детям). Очень чёткие показания. Есть два режима измерения температуры: температура тела и предметов.
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