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Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: камера видеонаблюдения YI, беспроводной пылесос Xiaomi VIOMI и другое

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Гаджет позволит вам использовать его в любом месте, в комплекте насадки под различные типы помещений и способы очистки. Весь мусор поступает в пылесборник на 0,5 литров. Питание автономное от батареи на 2000 ма.ч. Мощная сила всасывания в 23 000 па, позволит вам навести порядок в течении 20 мин.

Паяльная станция

Цена $19.60 - 44.10

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Мощность прибора 750 Ватт. Показания отображаются на цифровом дисплее. Работа производиться феном к которому кстати идут сменные насадки разных диаметров, а также паяльник со сменными жалами.

Воздуходувка

Цена $7

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Ручной вентилятор, с приводом от рычага, создает нагнетания воздуха для разжигания костров и мангалов. Можно использовать для очистки и продувки полостей и элементов. Работает от батареек типа ААА.

Камера видеонаблюдения YI

Цена $39

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Одна из наиболее надежных многофункциональных камер. Подходит для внешнего видеонаблюдения даже в российскую непогоду, не боится ни воды, ни ветра. Есть инфракрасная подсветка. 

Игровая мышь Delux

Цена $21

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Профессиональная игровая мышь от внутреннего китайского бренда с яркой RGB-подсветкой и хорошими характеристиками. Оснащена 7 клавишами. Корпус изготовлен из качественного пластика. Разрешение настраиваемое до 12 000 dpi.

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hohmahohma
20:08
Слабак)))
GeForce RTX 2060 сильно подешевела – отличные скидки перед приходом нового поколения видеокарт от NVIDIA
Anastasiya Avdunicheva
20:08
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии...
GeForce RTX 2060 сильно подешевела – отличные скидки перед приходом нового поколения видеокарт от NVIDIA
hohmahohma
20:08
Какие-то 12 ботов Ситилинка накручивают тебе минуса без единого аргумента против. Это так смешно, что добавляет негатива к ситилинку.
GeForce RTX 2060 сильно подешевела – отличные скидки перед приходом нового поколения видеокарт от NVIDIA
Aleksei Byevich
20:06
На видео разницы ни в картинке не в движении особо нет,надо видно быть доктором околовсяческих наук чтоб разницу увидеть!!!
NVIDIA-VS-NVIDIA – изучаем прирост производительности между GeForce RTX 3080 и RTX 2080 Super – лучшая видеокарта за 800 долларов для тех, кто готов подождать, по мнению Benchmark
hohmahohma
20:03
Эмм... снова подорожало на 20%?))
GeForce RTX 2060 сильно подешевела – отличные скидки перед приходом нового поколения видеокарт от NVIDIA
Дмитрий
20:02
Сколько человек пожет играть в сутки, тот кто работает отсилы два часа в день. 365 дней умножаем на два часа 730 часов в год можно играть 730/24. Итого мы берем карту ради месяца игр круглосуточно в г...
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Panzerkampfwagen
20:00
Не будет точно но куда они их денут вопрос?
GeForce RTX 2060 сильно подешевела – отличные скидки перед приходом нового поколения видеокарт от NVIDIA
Panzerkampfwagen
19:57
Я не знал что мужик(((((((((((((((( Встреча отменяется)))))
GeForce RTX 2060 сильно подешевела – отличные скидки перед приходом нового поколения видеокарт от NVIDIA
Дмитрий
19:53
А че не заголовок Нвидия выпустила карты по сказочно конским ценам, которые сразу пропали с полок магазинов.
NVIDIA-VS-NVIDIA – изучаем прирост производительности между GeForce RTX 3080 и RTX 2080 Super – лучшая видеокарта за 800 долларов для тех, кто готов подождать, по мнению Benchmark
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