Цена $0.38 - 0.85

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Гелевые подушечки делают ношение обуви на каблуке более комфортным, улучшают амортизацию, за счет своей легкости и мягкости на ноге практически не ощущаются.

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Цена $6.90 - 9.90

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Наушники хранятся в небольшом кейсе. На корпусе кейса установлен небольшой дисплей, на котором отображается текущий уровень заряда. Внутри наушников стоит специальный чип, который обеспечивает идеальную чистоту звучания.

Цена $200

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Гаджет позволит вам использовать его в любом месте, в комплекте насадки под различные типы помещений и способы очистки. Весь мусор поступает в пылесборник на 0,5 литров. Питание автономное от батареи на 2000 ма.ч. Мощная сила всасывания в 23 000 па, позволит вам навести порядок в течении 20 мин.

Цена $19.60 - 44.10

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Мощность прибора 750 Ватт. Показания отображаются на цифровом дисплее. Работа производиться феном к которому кстати идут сменные насадки разных диаметров, а также паяльник со сменными жалами.

Цена $7

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Ручной вентилятор, с приводом от рычага, создает нагнетания воздуха для разжигания костров и мангалов. Можно использовать для очистки и продувки полостей и элементов. Работает от батареек типа ААА.

Цена $39

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Одна из наиболее надежных многофункциональных камер. Подходит для внешнего видеонаблюдения даже в российскую непогоду, не боится ни воды, ни ветра. Есть инфракрасная подсветка.

Цена $21

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Профессиональная игровая мышь от внутреннего китайского бренда с яркой RGB-подсветкой и хорошими характеристиками. Оснащена 7 клавишами. Корпус изготовлен из качественного пластика. Разрешение настраиваемое до 12 000 dpi.

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