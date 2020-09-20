Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: камера видеонаблюдения YI, беспроводной пылесос Xiaomi VIOMI и другое
Гелевые подушечки
Цена $0.38 - 0.85
Гелевые подушечки делают ношение обуви на каблуке более комфортным, улучшают амортизацию, за счет своей легкости и мягкости на ноге практически не ощущаются.
Популярные наушники
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Цена $6.90 - 9.90
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Наушники хранятся в небольшом кейсе. На корпусе кейса установлен небольшой дисплей, на котором отображается текущий уровень заряда. Внутри наушников стоит специальный чип, который обеспечивает идеальную чистоту звучания.
Беспроводной пылесос Xiaomi VIOMI
Цена $200
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Гаджет позволит вам использовать его в любом месте, в комплекте насадки под различные типы помещений и способы очистки. Весь мусор поступает в пылесборник на 0,5 литров. Питание автономное от батареи на 2000 ма.ч. Мощная сила всасывания в 23 000 па, позволит вам навести порядок в течении 20 мин.
Паяльная станция
Цена $19.60 - 44.10
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Мощность прибора 750 Ватт. Показания отображаются на цифровом дисплее. Работа производиться феном к которому кстати идут сменные насадки разных диаметров, а также паяльник со сменными жалами.
Воздуходувка
Цена $7
Ручной вентилятор, с приводом от рычага, создает нагнетания воздуха для разжигания костров и мангалов. Можно использовать для очистки и продувки полостей и элементов. Работает от батареек типа ААА.
Камера видеонаблюдения YI
Цена $39
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Одна из наиболее надежных многофункциональных камер. Подходит для внешнего видеонаблюдения даже в российскую непогоду, не боится ни воды, ни ветра. Есть инфракрасная подсветка.
Игровая мышь Delux
Цена $21
Профессиональная игровая мышь от внутреннего китайского бренда с яркой RGB-подсветкой и хорошими характеристиками. Оснащена 7 клавишами. Корпус изготовлен из качественного пластика. Разрешение настраиваемое до 12 000 dpi.
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