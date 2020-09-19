Цена $13

КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - Торцевой

Гаечный разводной ключ с диапазоном регулировок от 8 до 19 мм. Хорошо справляется с закисшими гайками, а также с сорванными гранями. Ключ сделан из легированной хром-молибденовой стали, устойчивой к коррозии и ударным нагрузкам.

реклама

Цена $67

Baseus - Xiaomi 70Mai Max - 70mai - UTRAI 22000mah - мощное

・пиковый ток: 1000A

・емкость 18 000 mAh

анонсы и реклама Слив MSI 2070 Super перед приходом 3ххх GTX 1660 - цены тоже идут вниз Новейший i9 <b>10850KA</b> - смотри характеристики Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

・встроенный фонарь

・можно использовать как Power Bank

・несколько степеней защиты

・в комплекте зажимы (крокодилы), кабель питания, чехол

Цена $219

реклама

КУПИТЬ ТУТ - Xiaomi Haylou - Honor Magic Watch 2 - Amazfit Stratos - Amazfit T-Rex - Amazfit Neo - GTR - GTS - Cor - Zeblaze NEO 2

Одна из самых красивых моделей часов от Xiaomi. Смотрится стильно и подойдет под любой стиль одежды. Показывает различные показатели здоровья. Корпус из нержавеющей стали. Часы многофункциональны. Кроме стандартных функций носимой электроники в часах есть 19 спортивных режимов.

Цена $424

КУПИТЬ ТУТ - Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop - ILIFE V7s Plus - ABIR X6 - ABIR X8 - вертикальный Dreame V9 - LIECTROUX C30B - ROIDMI - ILIFE H70

Мощность этой модели 2000 Па, поддержка влажной и сухой уборки (контейнер для пыли 0.46 л и для воды 0.28 л). Поддержка дистанционного управления через приложение. Работает на одном заряде 3 часа. Есть курьерская доставка из РФ.

Цена $53 по промокоду SONIFE999 + купон продавца

КУПИТЬ ТУТ

Автоматическая турецкая кофемашина для приготовления кофе и кофейных напитков. Объем резервуара 0,5 литра. На корпусе кнопка включения/выключения. Функция защиты от перегрева. Нескользящая основа позволяет установить кофейник на любой поверхности.

Цена $70

КУПИТЬ ТУТ - Mijia - WOSAI - Hilda - DEKO - LOMVUM - Drillpro

реклама





Он оборудован бесщеточным двигателем с крутящим моментом 10Н.м. Поддерживает 2 режима работы: с низкой скоростью вращения - 360 об./мин. и высокой скоростью - 850 об./мин. В комплект поставки входит набор из 8 хромванадиевых бит, а также 50мм магнитный стержень.

Цена $26

КУПИТЬ ТУТ

Один из лучших фонарей повышенной мощности. Максимальная яркость составляет 2400 люмен, что с продуманным отражателем позволяет добиться дальности луча на 380 метров. Яркость регулируется, зарядка через USB-C.

реклама

Цена $48

КУПИТЬ ТУТ

Сабельная пила мощностью 710 Вт с настраиваемым углом наклона, плавной регулировкой и фиксатором скорости работы. В комплекте есть четыре полотна для древесины, металла и пластмассы.

реклама

Рекомендую также посмотреть прошлые подборки товаров.

Полезные гаджеты можете найти в телеграм канале - https://t.me/aliworkman

Группа вк - https://vk.com/workman1



