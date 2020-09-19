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Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: Xiaomi 70Mai Max, умные часы Amazfit и другое

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<b>Нереальный обвал цен на 2080 Super</b> - смотри сидя
РУХНУЛА цена MSI RTX 2070 после анонса RTX 3ххх
RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх

Универсальный ключ

Цена $13

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Гаечный разводной ключ с диапазоном регулировок от 8 до 19 мм. Хорошо справляется с закисшими гайками, а также с сорванными гранями. Ключ сделан из легированной хром-молибденовой стали, устойчивой к коррозии и ударным нагрузкам.

Прикуриватель для авто

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Цена $67

Baseus - Xiaomi 70Mai Max70mai - UTRAI 22000mah - мощное

・пиковый ток: 1000A

・емкость 18 000 mAh 

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Слив MSI 2070 Super перед приходом 3ххх
GTX 1660 - цены тоже идут вниз
Новейший i9 <b>10850KA</b> - смотри характеристики
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

・встроенный фонарь

・можно использовать как Power Bank

・несколько степеней защиты

・в комплекте зажимы (крокодилы), кабель питания, чехол

Умные часы Amazfit Stratos 3 

Цена $219

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КУПИТЬ ТУТXiaomi HaylouHonor Magic Watch 2 - Amazfit Stratos - Amazfit T-Rex - Amazfit Neo - GTR - GTS - Cor - Zeblaze NEO 2

Одна из самых красивых моделей часов от Xiaomi. Смотрится стильно и подойдет под любой стиль одежды. Показывает различные показатели здоровья. Корпус из нержавеющей стали. Часы многофункциональны. Кроме стандартных функций носимой электроники в часах есть 19 спортивных режимов.

Робот-пылесос Roborock S5 Max

Цена $424

КУПИТЬ ТУТ - Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop - ILIFE V7s Plus - ABIR X6 - ABIR X8 - вертикальный Dreame V9 - LIECTROUX C30B - ROIDMI - ILIFE H70

Мощность этой модели 2000 Па, поддержка влажной и сухой уборки (контейнер для пыли 0.46 л и для воды 0.28 л). Поддержка дистанционного управления через приложение. Работает на одном заряде 3 часа. Есть курьерская доставка из РФ.

Кофемашина Sonifer

Цена $53 по промокоду SONIFE999 + купон продавца

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Автоматическая турецкая кофемашина для приготовления кофе и кофейных напитков. Объем резервуара 0,5 литра. На корпусе кнопка включения/выключения. Функция защиты от перегрева. Нескользящая основа позволяет установить кофейник на любой поверхности.

Шуруповерт Xiaomi

Цена $70

КУПИТЬ ТУТMijiaWOSAI - Hilda - DEKO - LOMVUM - Drillpro

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Он оборудован бесщеточным двигателем с крутящим моментом 10Н.м. Поддерживает 2 режима работы: с низкой скоростью вращения - 360 об./мин. и высокой скоростью - 850 об./мин. В комплект поставки входит набор из 8 хромванадиевых бит, а также 50мм магнитный стержень.

Мощный фонарь NexTool

Цена $26

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Один из лучших фонарей повышенной мощности. Максимальная яркость составляет 2400 люмен, что с продуманным отражателем позволяет добиться дальности луча на 380 метров. Яркость регулируется, зарядка через USB-C.

Пила Workpro

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Цена $48

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Сабельная пила мощностью 710 Вт с настраиваемым углом наклона, плавной регулировкой и фиксатором скорости работы. В комплекте есть четыре полотна для древесины, металла и пластмассы.

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Первые покупатели это сотрудники складов и магазинов. Они же на вторичке ими банчить будут Особенно если какой нибудь сотрудник магазина кассиршу трахает. Она ему выпишет покупки
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Дмитрий
19:39
Думаешь кто RTX покупает, дети Членов Единой России
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Дмитрий
19:35
Раскажи про покупателя, кто был он? Кто старое дерьмо покупает?
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Дмитрий
19:34
Также как бежали за ними также и сливаться потом будут. Бигнави прийдет порядок наведет. Цены на карты нвидия явно перегреты Ладно там смотришь аудиотехнику, расматрваешь печатную плату, чуть ли не зо...
Первая GeForce RTX 3080 уже появилась в Ситилинке – версия от MSI была мгновенно куплена читателем overclockers.ru
Дмитрий
19:33
По талонам поди купил, наверное является сотрудником ситилинка
Первая GeForce RTX 3080 уже появилась в Ситилинке – версия от MSI была мгновенно куплена читателем overclockers.ru
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