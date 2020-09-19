Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: Xiaomi 70Mai Max, умные часы Amazfit и другое
Универсальный ключ
Цена $13
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Гаечный разводной ключ с диапазоном регулировок от 8 до 19 мм. Хорошо справляется с закисшими гайками, а также с сорванными гранями. Ключ сделан из легированной хром-молибденовой стали, устойчивой к коррозии и ударным нагрузкам.
Прикуриватель для авто
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Цена $67
Baseus - Xiaomi 70Mai Max - 70mai - UTRAI 22000mah - мощное
・пиковый ток: 1000A
・емкость 18 000 mAh
・встроенный фонарь
・можно использовать как Power Bank
・несколько степеней защиты
・в комплекте зажимы (крокодилы), кабель питания, чехол
Умные часы Amazfit Stratos 3
Цена $219
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КУПИТЬ ТУТ - Xiaomi Haylou - Honor Magic Watch 2 - Amazfit Stratos - Amazfit T-Rex - Amazfit Neo - GTR - GTS - Cor - Zeblaze NEO 2
Одна из самых красивых моделей часов от Xiaomi. Смотрится стильно и подойдет под любой стиль одежды. Показывает различные показатели здоровья. Корпус из нержавеющей стали. Часы многофункциональны. Кроме стандартных функций носимой электроники в часах есть 19 спортивных режимов.
Робот-пылесос Roborock S5 Max
Цена $424
КУПИТЬ ТУТ - Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop - ILIFE V7s Plus - ABIR X6 - ABIR X8 - вертикальный Dreame V9 - LIECTROUX C30B - ROIDMI - ILIFE H70
Мощность этой модели 2000 Па, поддержка влажной и сухой уборки (контейнер для пыли 0.46 л и для воды 0.28 л). Поддержка дистанционного управления через приложение. Работает на одном заряде 3 часа. Есть курьерская доставка из РФ.
Кофемашина Sonifer
Цена $53 по промокоду SONIFE999 + купон продавца
Автоматическая турецкая кофемашина для приготовления кофе и кофейных напитков. Объем резервуара 0,5 литра. На корпусе кнопка включения/выключения. Функция защиты от перегрева. Нескользящая основа позволяет установить кофейник на любой поверхности.
Шуруповерт Xiaomi
Цена $70
КУПИТЬ ТУТ - Mijia - WOSAI - Hilda - DEKO - LOMVUM - Drillpro
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Он оборудован бесщеточным двигателем с крутящим моментом 10Н.м. Поддерживает 2 режима работы: с низкой скоростью вращения - 360 об./мин. и высокой скоростью - 850 об./мин. В комплект поставки входит набор из 8 хромванадиевых бит, а также 50мм магнитный стержень.
Мощный фонарь NexTool
Цена $26
Один из лучших фонарей повышенной мощности. Максимальная яркость составляет 2400 люмен, что с продуманным отражателем позволяет добиться дальности луча на 380 метров. Яркость регулируется, зарядка через USB-C.
Пила Workpro
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Цена $48
Сабельная пила мощностью 710 Вт с настраиваемым углом наклона, плавной регулировкой и фиксатором скорости работы. В комплекте есть четыре полотна для древесины, металла и пластмассы.
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