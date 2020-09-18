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Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: смарт-часы Xiaomi, переносной роутер и другое

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RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх

Ключ

Цена $21

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Интересный на мой взгляд и своеобразный разводной ключ. Он не такие, как обычные разводные ключи, в виде рожковых. Это ключ-трещотка с разводным механизмом, что удобно когда не знаешь какой размер тебе точно понадобится. Регулировка ключа происходит в диапазоне от 6-ти до 22-х мм.

Смарт-часы Xiaomi Haylou

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Цена $32

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Это часы для любителей активного образа жизни. Имеют круглый экран и широкий набор функций. Время работы на одном заряде до 30 дней. Поддерживают Bluetooth 5.0. Работают на андроиде и iOS. Степень защиты IPX68.

Аккумуляторы Liitokala 3400mah

Цена $13

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Аккумуляторы с номинальной емкостью 3400mah. Максимальный непрерывный ток разряда: 6.8 A. Аккумуляторы хорошего качества, для повторного использования необходимо подзарядить в зарядном устройстве. Купив один раз, вы сэкономите время и деньги. Прослужат не один год. 

Электрический распылитель

Цена $29

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Универсальный электрический распылитель для быстрого и простого нанесения химических растворов на любые поверхности. Распылитель удобен тем, что имеет емкий бак для жидкости, плавный курок, удобную рукоять, отличную мощность распыления и разборную конструкцию, благодаря которой вы сможете очистить распылитель от загрязнений, что несомненно увеличит срок его службы.

Переносной роутер

Цена $27

КУПИТЬ ТУТ - в РФ

Переносная точка доступа очень удобна в использовании и применяется для эффективного и качественного доступа к интернету. Модель может похвастаться стильным и изящным дизайном, миниатюрными габаритами, современной конструкцией и огромным сроком бесперебойной службы в динамичных рабочих условиях.

Холодильник в машину

Цена $241

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Автомобильный холодильник на 25 литров, предназначен для хранения продуктов и напитков. Если вы собрались на пикник или с ночевкой на природу, данный вариант определенно для вас. во-первых его отличает мобильность и автономность работы.

ТВ-приставка VONTAR X3

Цена $36

КУПИТЬ ТУТ - H96 Max X3 - Ugoos X3 PRO - X88 Pro - Xiaomi Mi TV Stick - X96 Max Plus - в РФ

Эта приставка имеет 4 гигабайта оперативной памяти, чего с головой достаточно для работы устройства. Она поддерживает подключение к сети Интернет через кабель или беспроводную сеть. Также вы сможете расширить внутреннюю память устройств при помощи карты памяти от 32 до 128 гигабайт.

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Listoman
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А ты бери отбраковыша на выхлопе сразу за оверпрайс,который даже по-ядру не гонится 😆
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Goginator
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Listoman
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Inqizitor
17:44
Себестоимость снижается, маржа и прибыль акционеров растет. А инфляция - отличный предлог ещё повысить цены. Вон новые игры на консоли по 80 евро продают - потому что норма прибыли должна расти.
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NOFX
17:44
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omoikane
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прикрепили чтоб продавать под кастомную воду=) чтоб не просто плату и цена будет ниже.
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Inttz
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Ты же сотку отложил.Покупай
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