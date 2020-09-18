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Интересный на мой взгляд и своеобразный разводной ключ. Он не такие, как обычные разводные ключи, в виде рожковых. Это ключ-трещотка с разводным механизмом, что удобно когда не знаешь какой размер тебе точно понадобится. Регулировка ключа происходит в диапазоне от 6-ти до 22-х мм.

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Это часы для любителей активного образа жизни. Имеют круглый экран и широкий набор функций. Время работы на одном заряде до 30 дней. Поддерживают Bluetooth 5.0. Работают на андроиде и iOS. Степень защиты IPX68.

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Аккумуляторы с номинальной емкостью 3400mah. Максимальный непрерывный ток разряда: 6.8 A. Аккумуляторы хорошего качества, для повторного использования необходимо подзарядить в зарядном устройстве. Купив один раз, вы сэкономите время и деньги. Прослужат не один год.

Цена $29

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Универсальный электрический распылитель для быстрого и простого нанесения химических растворов на любые поверхности. Распылитель удобен тем, что имеет емкий бак для жидкости, плавный курок, удобную рукоять, отличную мощность распыления и разборную конструкцию, благодаря которой вы сможете очистить распылитель от загрязнений, что несомненно увеличит срок его службы.

Цена $27

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Переносная точка доступа очень удобна в использовании и применяется для эффективного и качественного доступа к интернету. Модель может похвастаться стильным и изящным дизайном, миниатюрными габаритами, современной конструкцией и огромным сроком бесперебойной службы в динамичных рабочих условиях.

Цена $241

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Автомобильный холодильник на 25 литров, предназначен для хранения продуктов и напитков. Если вы собрались на пикник или с ночевкой на природу, данный вариант определенно для вас. во-первых его отличает мобильность и автономность работы.

Цена $36

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Эта приставка имеет 4 гигабайта оперативной памяти, чего с головой достаточно для работы устройства. Она поддерживает подключение к сети Интернет через кабель или беспроводную сеть. Также вы сможете расширить внутреннюю память устройств при помощи карты памяти от 32 до 128 гигабайт.

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