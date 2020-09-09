Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: дисковая пила, шуруповерт WOSAI и другое
Станок для сверления
Цена $144
Продавец предлагает станок для сверления в гараже или мастерской.Мощность-340w, питание-220v, высота 38см. Прибор доставляется из России бесплатно.
Крошечные адаптеры
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Цена $1
Алюминиевый OTG адаптер Type-C на USB и обратно от Baseus. С их помощью вы легко сможете подключить технику в самых актуальных комбинациях.
Клавиатура с "Ambilight"
Цена $21
Клавиатура собрана из довольно качественных материалов, не прогибается, не люфтит, пробел не поскрипывает. Кириллица нанесена полноценно (гравировка), буквы светятся также, как и латиница. Провод в мягкой тканевой оплетке.
Шуруповерт WOSAI
Цена $28
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КУПИТЬ ТУТ - Hilda - DEKO - LOMVUM - Drillpro
Качественная дрель от бренда WOSAI на 12Вт. Отличный вариант для дома, когда нужно быстро, что-то починить или собрать. Батарея на 1500mah. На корпусе имеется лазерная указка для точности.
Рация Baofeng
Цена $19.90 - 52
- Мощность передатчика 5 Вт
- Радиус действия 10 км
- Память на 128 частотных каналов;
- Функции DTMF, VOX, TOT, BCLO, "ROGER Beep"
- Встроенный фонарик
- Аккумулятор 1600mah
Умные часы Honor Magic Watch 2
Цена $124
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Часы от Huawei в тонком корпусе 9.8 мм из нержавеющей стали с AMOLED always-on экраном. Имеется GPS, ГЛОНАСС, барометр, мониторинг пульса в реальном времени.
Робот-пылесос ILIFE V8s
Цена $290
КУПИТЬ ТУТ - ILIFE V3S Pro и Робот-дезинфектор
Стильный современный робот-пылесос быстро справится с грязью и пылью. Имеет высокую мощность всасывания, хорошо преодолевает небольшие препятствия. Предусмотрено несколько режимов работы. Такой робот самостоятельно очистит квартиру и вернется на док-станцию для подзарядки.
Дисковая пила
Цена $51
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Удобная и легкая циркулярная пила, которая пользуется широким спросом на алике. Листы ДСП толщиной 16 мм пилит, как бумагу, но немного крошит кромку. С деревом справляется отлично. Лазер из коробки точно настроен, при дневном свете луч хорошо различим.
Рекомендую к просмотру прошлые подборки товаров.
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