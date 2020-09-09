Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: дисковая пила, шуруповерт WOSAI и другое

[ ] для раздела Блоги
+
<b>Нереальный обвал цен на 2080 Super</b> - смотри сидя
РУХНУЛА цена MSI RTX 2070 после анонса RTX 3ххх
Лютый слив GTX 1660Ti по беспрецедентно низкой цене
Слив MSI 2070 Super перед приходом 3ххх
Новейший i9 <b>10850KA</b> - смотри характеристики

Станок для сверления

Цена $144

КУПИТЬ ТУТ - ТУТ

Продавец предлагает станок для сверления в гараже или мастерской.Мощность-340w, питание-220v, высота 38см. Прибор доставляется из России бесплатно.

Крошечные адаптеры

реклама

Цена $1

КУПИТЬ ТУТ

Алюминиевый OTG адаптер Type-C на USB и обратно от Baseus. С их помощью вы легко сможете подключить технику в самых актуальных комбинациях.

Клавиатура с "Ambilight"

Цена $21

анонсы и реклама
Рухнула цена i9 10900
50% скидки в Ситилинке - промокод внутри
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке
Новейшая RTX 4000 - 76тр

КУПИТЬ ТУТ

Клавиатура собрана из довольно качественных материалов, не прогибается, не люфтит, пробел не поскрипывает. Кириллица нанесена полноценно (гравировка), буквы светятся также, как и латиница. Провод в мягкой тканевой оплетке.

Шуруповерт WOSAI

Цена $28

реклама

КУПИТЬ ТУТ - Hilda - DEKO - LOMVUM - Drillpro

Качественная дрель от бренда WOSAI на 12Вт. Отличный вариант для дома, когда нужно быстро, что-то починить или собрать. Батарея на 1500mah. На корпусе имеется лазерная указка для точности.

Рация Baofeng

Цена $19.90 - 52

КУПИТЬ ТУТ

  • Мощность передатчика 5 Вт
  • Радиус действия 10 км
  • Память на 128 частотных каналов;
  • Функции DTMF, VOX, TOT, BCLO, "ROGER Beep"
  • Встроенный фонарик
  • Аккумулятор 1600mah

Умные часы Honor Magic Watch 2

Цена $124

КУПИТЬ ТУТ - Amazfit StratosAmazfit T-Rex - Amazfit Neo - GTR - GTS - Cor

Часы от Huawei в тонком корпусе 9.8 мм из нержавеющей стали с AMOLED always-on экраном. Имеется GPS, ГЛОНАСС, барометр, мониторинг пульса в реальном времени.

Робот-пылесос ILIFE V8s

Цена $290

КУПИТЬ ТУТ - ILIFE V3S Pro и Робот-дезинфектор

Стильный современный робот-пылесос быстро справится с грязью и пылью. Имеет высокую мощность всасывания, хорошо преодолевает небольшие препятствия. Предусмотрено несколько режимов работы. Такой робот самостоятельно очистит квартиру и вернется на док-станцию для подзарядки. 

Дисковая пила

Цена $51

реклама



КУПИТЬ ТУТ

Удобная и легкая циркулярная пила, которая пользуется широким спросом на алике. Листы ДСП толщиной 16 мм пилит, как бумагу, но немного крошит кромку. С деревом справляется отлично. Лазер из коробки точно настроен, при дневном свете луч хорошо различим.

Рекомендую к просмотру прошлые подборки товаров.

В Telegram канале интересные товары публикуются чаще - https://t.me/aliworkman

и группе вконтакте - https://vk.com/workman1

реклама


Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

aliexpress алиэкспресс гаджеты электроника полезные товары техника подборки находки дешевые товары
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование смартфона Cubot Note 20
2
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 25 тысяч рублей: сентябрь 2020
3
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B550-i Gaming
15
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 2080 Super GR (NE6208S020P2-1040G)
34
Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – сентябрь 2020
25
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: сентябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
21
Собираем современный игровой ПК с процессором Ryzen 7 3800XT и компонентами MSI
41
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 2060 Super GP OC (PA-RTX2060 Super GP OC 8G)
56
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Far Cry Primal
19
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming B460M-Plus
15

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 18 тысяч рублей: август 2020
30 августа 2020 32
Собираем современный игровой ПК с процессором Ryzen 7 3800XT и компонентами MSI
5 сентября 2020 41
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: сентябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
6 сентября 2020 21
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: август 2020
31 августа 2020 24
Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – сентябрь 2020
7 сентября 2020 25
В погоне за производительностью: видеокарты – сентябрь 2020
2 сентября 2020 39

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Видеокарта GeForce GTX 1080Ti резко подешевела на вторичном рынке – выясняем, стоит ли покупать старый флагман по низкой цене по мнению Benchmark
42
Старый флагман Xiaomi 2017 года получил стабильную прошивку MIUI 12
2
Майнеры уже начали скупать видеокарты NVIDIA серии RTX 3000 из-за четырёхкратного прироста производительности в майнинге Ethereum - геймерам грозит серьёзный дефицит и завышенные цены на новинки
84
Цена Xiaomi POCO X3 NFC упала на 70 долларов в первый день продаж – Snapdragon 732G, 120-Гц дисплей, 64-Мп камера и аккумулятор на 5160 мА*ч дешевле, чем Redmi Note 9 Pro
3
Стартовал предзаказ PlayStation 5 – доступна версия Gold Edition стоимостью 10 800 долларов
13
Видеокарта GeForce RTX 3080 выигрывает у Radeon RX 6900XT – Big Navi по всем ключевым характеристикам – эксперты сравнили производительность флагманов NVIDIA и AMD
46
Стали известны характеристики и дата выхода RTX 3060 SUPER / Ti - 8 ГБ памяти GDDR6 и 4864 ядер CUDA
24
Xiaomi официально снизила цену на смартфон Redmi Note 9 pro – мощный процессор, быстрая зарядка на 30 Вт и продвинутая камера на 64 Мп по самой низкой стоимости этой осени
+
Китайские майнеры массово скупают видеокарты GeForce RTX 3080 до официальной продажи – доступность игровых моделей под угрозой – в 4 раза выше прибыль по сравнению с GeForce RTX 2080
46
AMD планирует бросить Intel настоящий вызов – несколько процессоров Ryzen 4000 получат 10 ядер с высокими тактовыми частотами для конкуренции с Core i9-10900K
25
Первые розничные европейские цены на видеокарты GeForce RTX 3080 и RTX 3090 оказались значительно выше рекомендованных – RTX 3090 выше 2 000 долларов – RTX 3080 за 946 долларов
56
Агрессивная ценовая политика и только 16 ГБ видеопамяти — AMD готова серьезно бороться с NVIDIA
117
Как ожидается, AMD уже завтра представит свои новые GPU Big Navi RDNA2 с видеокартами RX 6000 - информация от сотрудника AMD
84
AMD BigNavi выступит в бой с повышенными частотами и новыми технологиями — информация от RedGamingTech
48
Выясняем целесообразность покупки видеокарты-затычки в 2020 году - тест-сравнение самой младшей видеокарты Nvidia GT 1030 cо всторенной графикой процессора Ryzen 7 4700G от канала Testing Games
42
Процессоры AMD Ryzen 4000 "Vermeer" могут получить до 10 ядер, новый Boost режим и дизайн Infinity Fabric
22
NVIDIA GeForce RTX 3080 оказалась в среднем на 26,7 % производительнее RTX 2080 Ti в бенчмарке AotS
17
Стал известен список из 30 смартфонов Xiaomi, которые точно получат MIUI 12 на Android 11
2
Дорогие видеокарты RTX 2000 так и не смогли завоевать популярнось среди геймеров - сумарное количество владельцев Nvidia Turing оказалось меньше чем у GTX 1060 - новые данные статистики Steam
45
В Cyberpunk 2077 будет на 20% больше диалогов и контента, чем в The Witcher 3 - игра обещает погрузить геймеров в свой мир на долгие недели или даже месяцы
24

Популярные статьи

Новые AMD Radeon RX 6000 могут стать аналогом Ryzen в графике - не торопитесь обновляться на Nvidia RTX 3000
124
Тестируем игры в виртуальной машине VMware Workstation 15 Pro - наконец-то в «виртуалке» можно поиграть
43
Лишние ватты в игровой сборке - разбираем вопрос о выборе мощности БП
79
Тестирование Intel Core i9-9900K и i5-9600KF в Escape from Tarkov, Insurgency:Sandstorm, RDR2 и других играх
77
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 25 тысяч рублей: сентябрь 2020
3
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B550-i Gaming
15
Обзор и тестирование смартфона Cubot Note 20
2

Сейчас обсуждают

Listoman
19:48
Зачем ты сравниваешь уже раз 10ый убогий апскеил от амудей и dlss? У нвидки есть аналог убогих фиделитей в составе nvidia image sharpening, вот и сравнивай два сорта дерьма)
Масштабный обзор и тест GeForce RTX 3080 появился в сети — до 60% быстрее RTX 2080 Super
Сергей Vorvort
19:47
Напишут что он гей и педофил, не верьте его тестам! )
Масштабный обзор и тест GeForce RTX 3080 появился в сети — до 60% быстрее RTX 2080 Super
Panzerkampfwagen
19:46
Второй вариант - нечто среднее между RTX 3070 и 3080 с прайсом $499. А вот это будет лакомый кусочек с памятью 16 Гб и шиной 512 бит! 3080 сосёт!))))
Новые AMD Radeon RX 6000 могут стать аналогом Ryzen в графике - не торопитесь обновляться на Nvidia RTX 3000
Listoman
19:46
Перечитай мой коммент, блаженный, речь в нём про разницу в бенчах)
Масштабный обзор и тест GeForce RTX 3080 появился в сети — до 60% быстрее RTX 2080 Super
Panzerkampfwagen
19:45
согласен!
Новые AMD Radeon RX 6000 могут стать аналогом Ryzen в графике - не торопитесь обновляться на Nvidia RTX 3000
Сергей Vorvort
19:44
Дофига. Если бы я был поклонником "зелени", то купил бы у этих идиотов 2080 Ti... Один ниже отписался, который Тишку за 50К слил! ))
Масштабный обзор и тест GeForce RTX 3080 появился в сети — до 60% быстрее RTX 2080 Super
Haustmyrkr
19:43
Обоснуй.
Стали известны цены и технические характеристики недорогой геймерской видеокарты GeForce RTX 3060 Super – в 3 раза дешевле RTX 2080 Ti при равной производительности и 8 Гб памяти
ACDCOVER
19:43
Это всё фейк. Если судить по слайдам Хуанга, то у 3070 выходит паритет с 2080ти, а тут какая то 3060 6гб быстрее чем 2080ти. Бред.
Стали известны цены и технические характеристики недорогой геймерской видеокарты GeForce RTX 3060 Super – в 3 раза дешевле RTX 2080 Ti при равной производительности и 8 Гб памяти
Haustmyrkr
19:43
Всё быстрее 2080Ti, даже небо, даже Аллах.
Стали известны цены и технические характеристики недорогой геймерской видеокарты GeForce RTX 3060 Super – в 3 раза дешевле RTX 2080 Ti при равной производительности и 8 Гб памяти
Haustmyrkr
19:42
У тебя ещё и раздвоение аккаунтов, прелестно.
Стали известны цены и технические характеристики недорогой геймерской видеокарты GeForce RTX 3060 Super – в 3 раза дешевле RTX 2080 Ti при равной производительности и 8 Гб памяти
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем