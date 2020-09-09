Цена $144

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Продавец предлагает станок для сверления в гараже или мастерской.Мощность-340w, питание-220v, высота 38см. Прибор доставляется из России бесплатно.

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Цена $1

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Алюминиевый OTG адаптер Type-C на USB и обратно от Baseus. С их помощью вы легко сможете подключить технику в самых актуальных комбинациях.

Цена $21

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Клавиатура собрана из довольно качественных материалов, не прогибается, не люфтит, пробел не поскрипывает. Кириллица нанесена полноценно (гравировка), буквы светятся также, как и латиница. Провод в мягкой тканевой оплетке.

Цена $28

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КУПИТЬ ТУТ - Hilda - DEKO - LOMVUM - Drillpro

Качественная дрель от бренда WOSAI на 12Вт. Отличный вариант для дома, когда нужно быстро, что-то починить или собрать. Батарея на 1500mah. На корпусе имеется лазерная указка для точности.

Цена $19.90 - 52

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Мощность передатчика 5 Вт

Радиус действия 10 км

Память на 128 частотных каналов;

Функции DTMF, VOX, TOT, BCLO, "ROGER Beep"

Встроенный фонарик

Аккумулятор 1600mah

Цена $124

КУПИТЬ ТУТ - Amazfit Stratos - Amazfit T-Rex - Amazfit Neo - GTR - GTS - Cor

Часы от Huawei в тонком корпусе 9.8 мм из нержавеющей стали с AMOLED always-on экраном. Имеется GPS, ГЛОНАСС, барометр, мониторинг пульса в реальном времени.

Цена $290

КУПИТЬ ТУТ - ILIFE V3S Pro и Робот-дезинфектор

Стильный современный робот-пылесос быстро справится с грязью и пылью. Имеет высокую мощность всасывания, хорошо преодолевает небольшие препятствия. Предусмотрено несколько режимов работы. Такой робот самостоятельно очистит квартиру и вернется на док-станцию для подзарядки.

Цена $51

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Удобная и легкая циркулярная пила, которая пользуется широким спросом на алике. Листы ДСП толщиной 16 мм пилит, как бумагу, но немного крошит кромку. С деревом справляется отлично. Лазер из коробки точно настроен, при дневном свете луч хорошо различим.

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