Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: Xiaomi Mi TV Stick, автоматический зонт Xiaomi и другое
Водяной мини насос
Цена $4
Данный гаджет используется в системах водоснабжения. Выдерживает до 100 градусов по Цельсию. Работает от постоянного источника питания от 6 до 12 вольт. Внутри мембранная структура, пропускная способность 1,7 литров в мин. Механизм имеет вращательно поступательное движение.
Квадрокоптер Eachine E58 WIFI FPV 1080p
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Цена $33
Складной квадрокоптер начального уровня для любителей или начинающих. Пишет видео в 1080p Full HD, летает до 10 мин на одном заряде. Там же есть на выбор и другие качества видео и комплектации.
Метеостанция
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Цена $25
Домашняя метеостанция с большим дисплеем, на котором отображается вся подробная информация о температуре в помещении и на улице. Информация хорошо читается под любым углом. Картинки анимированные. Есть встроенный будильник, календарь, лунный календарь и многое другое.
Автоматический зонт Xiaomi
КУПИТЬ ТУТ - ЗДЕСЬ - Xiaomi 90FUN - Другой
Цена $18
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Ветроустойчивая конструкция, водонепроницаемый и быстро сохнет, защита от солнца, кнопка автоматической открытия и закрытия, а также имеет подсветку в ручке, чтобы когда вы шли в тёмное время суток, могли подсветить себе дорогу.
Паяльный набор
КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - аккумуляторный
Цена $13
Комплект принадлежностей для пайки, ремонта электроники. Включает в себя паяльник на 60 ватт мощности с медным наконечником. Диапазон температуры от 250 до 450 градусов. Есть также пинцет, олово отсос, приспособления по уходу и ремонту.
Камера видеонаблюдения Xiaomi
Цена $29
Очередная «умная камера» для домашнего или внешнего видеонаблюдения для записи 2К. Подключается к приложению MiHome и позволяет следить за происходящим из любой точки мира.
Термометр для мяса
Цена $13
Для идеальной прожарки нужно контролировать температуру, постоянно открывая и закрывая крышку гриля или духовки. С таким удобным термометром с выносным датчиком и беспроводным экраном процесс заметно упростится. Поставьте мясо или овощи на огонь, а сами контролируйте температуру по переносному модулю.
Xiaomi Mi TV Stick
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Цена $31 по промокоду NEWMITV
Самое компактное решение для превращения любого монитора или телевизора в Смарт ТВ с Android 9. Русский язык в меню присутствует, прошивка обновляется. Данная ТВ-приставка размещается не где-то под телевизором, а просто прячется рядом с портом HDMI.
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