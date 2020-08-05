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Электроотвёртка WORX

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Цена $144



Лёгкая компактная электроотвёртка WORX способна выполнять любые повседневные задачи. 200-граммовый вес, габариты 15 x 7 см, сила тока 1,5 А, напряжение 3,6 В и максимальное число оборотов 1200 делают свое дело. А ведь к инструменту прилагается еще и целый набор бит из 32 сменных единиц, сменный аккумулятор и зарядка.

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Цена $15 по промокоду COUPON008

У новинки 7.2 мм излучатели и Bluetooth 5.0, а также улучшенное шумоподавление при звонках Environment Noise Reduction. Защита от воды тут по IPX4. Работают 4 ч на одном заряде и до 12 ч с кейсом.

Игровое кресло

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Цена $89

Продвинутое игровое компьютерное кресло, есть фиксируемая подставка для ног, съемные мягкий подголовник и поддержка поясницы. В наличии 4 цветовых решения для этого кресла, сборка проблем не вызывает. Швы аккуратные, торчащих ниток нет.

Крутые акб NCR18650B на 3400 мАч

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Цена $2.29 - 19.42

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Популярные аккумуляторные батарейки с реальной емкостью 3400mah. Полюбились пользователям за отличное соотношение цены и качества. Используются в электроинструментах, электронных приборах, фонарях и т.д.

Сабельная пила WOSAI

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Цена $61.74 - 84.21

Устройство, которое заменит старую ножовку дома и на даче, имеется несколько-скоростных режимов, аккумулятор-20 вольт. Полный комплект содержит - 12 разных по предназначению пил.

Холодильник в авто

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Цена $241



Портативный автомобильный холодильник, работает от сети 12-24 вольт постоянного источника питания. Емкость для охлаждения объемом на 25 литров, позволяет разместить продукты и напитки в дороге, для поездок на дачу, природу. Диапазон температур от - 22 до 55 градусов.

Компрессор 70mai

КУПИТЬ ТУТ - Дешевый - Baseus - Xiaomi

Цена $52

Компрессор воздушной для накачки шин, работает от 12 вольтового источника, прибор с высоким давлением в 200 пси. Сделан из металла, со встроенной батареей питания и двигателем нагнетателем. В комплектации шланг под разные Нинелля, зарядное устройство.

Нож для резки арбузов

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Цена $4

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Нож позволяет нарезать фрукты и вырезать их них ломтики. Удобно для готовки стола на праздники. Нож довольно-таки простой, в нём нет каких-то сложных частей и инструкций. Отлично подойдет для резки арбузов.

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